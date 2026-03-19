Fragmentación sintáctica

La fragmentación sintáctica utiliza un enfoque guiado por la estructura para separar el texto en función del formato del documento. Lo más común y natural es que los encabezados de sección se utilicen como separadores. Sin embargo, con formatos de documentos sin información codificada (es decir, PDF), los tamaños de fuente se pueden usar como marcador para separar fragmentos.

Puntos fuertes:

Implementación sencilla

Limitaciones:

El algoritmo asume una jerarquía informativa; por lo tanto, es posible que se pierdan marcadores sintácticos.

La fragmentación sintáctica puede ser beneficiosa en circunstancias en las que la estructura topológica del documento es predecible y tiene un formato limpio para la partición.

Fragmentación de tamaño fijo

En la fragmentación de tamaño fijo, los datos de entrada se dividen en fragmentos del mismo tamaño. Este método a menudo separa el texto en tamaños predefinidos en función del número de tokens. Este método es fácil de implementar y comprender, por lo que resulta adecuado para tareas en las que los datos de entrada tienen un tamaño constante y predecible.

Puntos fuertes:

Fácil de implementar y comprender

Computacionalmente eficiente

Limitaciones:

Es rígido y no se adapta al contexto del texto.

Puede omitir información contextual importante en el texto

La fragmentación de tamaño fijo se utiliza mejor en los casos en que los datos de entrada son predecibles y no necesitan un contexto completo.

de langchain.text_splitter import CharacterTextSplitter # Example text text = "The quick brown fox jumps over the lazy dog." # Create a splitter for fixed size chunks splitter = CharacterTextSplitter(chunk_size=10, chunk_overlap=0) # Split the text chunks = splitter.split(text) # Print the chunks for chunk in chunks: print(chunk)

Fragmentación semántica

La fragmentación semántica separa el texto según el contexto y agrupa los componentes significativos utilizando técnicas algorítmicas. La fragmentación semántica es importante cuando el significado del contenido es vital para dar una respuesta, como la documentación legal.

Puntos fuertes:

Los datos recuperados tienen mayor precisión y relevancia.

Cohesión de la base de conocimientos mantenida en la fragmentación

Limitaciones:

Implementación compleja mediante algoritmos sofisticados

Computacionalmente más extenso

Ejemplo:

de langchain.text_splitter import RecursiveCharacterTextSplitter # Example text text = "Steve Jobs nació en California. Cofundó Apple en 1976." # Crear un divisor para la fragmentación semántica splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=50, chunk_overlap=10) # Dividir los fragmentos de texto = splitter.split(text) # Imprime las partes eel fragmento en fragmentos: imprimir (chunk)

El fragmentado híbrido emplea tanto información contextual como estructural para combinar las fuerzas de tamaño fijo y semántica. Este método se utiliza mejor para situaciones en las que hay un gran corpus de datos en todos los casos de uso, con formatos y materiales variados, como una base de conocimientos empresariales.

Puntos fuertes:

Precisión y velocidad óptimas con técnicas de fragmentación flexibles basadas en la estructura de la base de conocimientos y el contexto.

Limitaciones:

Más mantenimiento y esfuerzo de implementación debido a los exigentes requisitos de recursos

Ejemplo:

de langchain.text_splitter importar CharacterTextSplitter, RecursiveCharacterTextSplitter # Texto de ejemplo texto = "Steve Jobs nació en California. Cofundó Apple en 1976." # Fixed-size splitter Fixed_size_splitter = CharacterTextSplitter(chunk_size=50, chunk_overlap=10) Fixed_size_chunks = Fixed_size_splitter.split(text) # Semantic splitter semantic_splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=100, chunk_overlap=20) semantic_chunks = semantic_splitter.split(text) # Imprime los fragmentos de tamaño fijo print("Fixed-size chunks:") for chunk in Fixed_size_chunks: print(chunk) #Imprime los fragmentos semánticos imprime("

Semantic chunks:") for chunk in semantic_chunks: print(chunk)

Fragmentación agéntica

Esta estrategia de fragmentación implica el uso de modelos de lenguaje grandes (LLM) para determinar la longitud y el contenido adecuados de los fragmentos de texto en función del contexto en el que se utilizarán. La estrategia se inspira en el concepto de proposiciones, que implica extraer declaraciones independientes de un texto en bruto.

Para implementar este enfoque, la estrategia utiliza una plantilla de recuperación proposicional proporcionada por Langchain para extraer proposiciones del texto. Estas proposiciones se envían a un agente basado en LLM, que determina si cada proposición debe incluirse en un fragmento existente o si se debe crear un nuevo fragmento.

El agente basado en LLM utiliza una variedad de factores para tomar esta determinación, incluyendo la relevancia de la proposición para el fragmento actual, la coherencia general del fragmento y los objetivos e intenciones del modelo. Al utilizar LLM de esta manera, la estrategia tiene como objetivo generar fragmentos de texto que no solo sean coherentes y contextualmente apropiados, sino que también estén alineados con los objetivos e intenciones del modelo.

Puntos fuertes:

Autonomía: los LLM pueden tomar decisiones sobre qué proposiciones incluir en un fragmento y cuándo crear uno nuevo sin intervención humana, lo que permite una generación de texto más eficiente y escalable.

Coherencia: los LLM están diseñados para generar texto coherente y contextualmente apropiado, lo que puede ayudar a garantizar que los fragmentos generados sean significativos y fáciles de entender.

Limitaciones:

Computacionalmente exhaustivo: la generación de texto mediante LLM puede ser costosa desde el punto de vista computacional, especialmente para modelos grandes o complejos. Esto puede limitar la escalabilidad y la practicidad del uso de LLM para ciertas aplicaciones.

Alucinaciones: esto puede ocurrir cuando el modelo genera texto basado en sus propios sesgos o suposiciones internas, en lugar de en los datos o el contexto reales.

Ahora, ¿cómo implementamos algunas de estas técnicas para fragmentar la documentación? Existen muchas bibliotecas de código abierto para ejecutar estos algoritmos y técnicas de fragmentación. Un buen lugar para comenzar es usar divisores de texto Langchain; consulte la siguiente documentación sobre divisores de texto específicos disponibles. https://python.langchain.com/v0.1/docs/modules/data_connection/document_transformers/