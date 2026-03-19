Las siguientes notas incluyen varias lecciones aprendidas para la ingestión de documentos que incluyen tablas complejas y diferentes enfoques que se probaron durante uno de los proyectos. Tenga en cuenta que algunas de las observaciones pueden ser diferentes de un proyecto a otro; sin embargo, la mayoría de las conclusiones deben ser similares para los proyectos que incluyen documentos con tablas anidadas y complejas.

Watson Discovery

Watson Discovery no admite documentos de más de 50 MB. En los casos en que el gran tamaño se debe al hecho de que los documentos originales están en formato Word, necesitamos convertir los documentos originales de Word a PDF para usar Watson Discovery. Sin embargo, con este enfoque, Watson Discovery a veces no puede capturar formatos de tabla correctamente, especialmente en casos de tablas complejas o anidadas.

Para la ingesta con Watson Discovery se pueden probar dos enfoques diferentes: un modelo ya entrenado y un modelo de usuario entrenado anotando manualmente algunas páginas a través de la comprensión inteligente de documentos de Discovery. A continuación se analizan las lecciones aprendidas de estos dos enfoques para uno de los proyectos que incluía tablas anidadas complejas.

modelo preentrenadol Pros: La salida HTML de Discovery a menudo podía capturar la estructura de las tablas mejor que un modelo entrenado por el usuario (SDU) Contras: Discovery seguía teniendo dificultades para detectar tablas anidadas. En algunos casos, solo vería la tabla más interna como una tabla y capturaba las tablas externas como texto, perdiendo la estructura de datos.

Al utilizar Watson Discovery, el uso del texto sin procesar puede dar mejores resultados en comparación con el uso de salidas HTML.



modelo definido por el usuario Pros: Muy fácil de anotar y adecuado para documentos sencillos en los que se desea filtrar secciones específicas más adelante. Contras: No pudimos detectar las estructuras de tablas anidadas aunque anotábamos todas las tablas dentro de las tablas. Incluso con las tablas más simples, tenía problemas para detectarlas en documentos nuevos, incluso después de anotar manualmente 20 páginas de más de 7 documentos.



Aunque los resultados de Watson Discovery no fueron tan precisos como otras bibliotecas personalizadas mencionadas a continuación para tablas complejas y anidadas, los resultados incluyeron muchos metadatos, como números de página y coordenadas de los textos, que son útiles para mostrar los aspectos más destacados de la interfaz de usuario (IU). Estos metadatos pueden resultar muy útiles para añadir filtros adicionales durante la recuperación o incluso para dividir los documentos en función de determinadas secciones HTML.

PyPDFLoader vs PyMuPDF

La biblioteca PyMuPDF es mucho más rápida y da como resultado resultados más precisos, especialmente en datos más grandes. Con las siguientes dos funciones en un conjunto de datos de 50.6 MB, PyMuPDF tardó 0.131 segundos frente a 0.366 segundos con PypdfLoader de LangChain. Por lo tanto, para archivos grandes y si no desea extraer secciones separadas del documento como secciones separadas, use la biblioteca PyMuPdf.

Cargador de PDF no estructurado para la ingesta de html UnstructuredPDFLoader de LangChain

Pros: Se incluyeron muchos metadatos, como números de página y coordenadas x, y de los textos, similares a los de watson Discovery, que podrían ser útiles para mostrar lo más destacado más adelante.

Contras: No puedo capturar muchas tablas anidadas o complejas correctamente. Además, para este enfoque necesitábamos convertir cada uno de los formatos docx originales a PDF.



Cargador de Word no estructurado para la ingesta de HTML UnstructuredWordDocumentLoader de LangChain

Pros: El uso de Docs dio como resultado una mejor captura de las tablas y ayuda en un mejor contexto para que los LLM generaran respuestas.

Contras: Los metadatos, como los números de página, no se capturaban correctamente incluso después de agregar saltos de página en comparación con el cargador de PDF.



Resumen de tablas HTML

def pdf_to_text(path: str,start_page: int = 1,end_page: Optional[int | None] = None) -> (list[str], list[str], list[dict]):"""Converts PDF to plain text.Params: ruta (str): ruta al archivo PDF.start_page (int): Página para empezar a recibir texto.end_page (int): Última página para obtener texto.""" logger.debug("Processing PDF%s".format(path))from langchain_community.document_loaders import PyPDFLoader loader = PyPDFLoader(path) pages = loader.load()total_pages = len(páginas)logger.debug(f'Total páginas: {total_pages}')_ids = []_metadata = []_nombre_archivo = Ruta(ruta).nombresi end_page es None:end_page = len(páginas)_text_list = []para índice en rango(página_inicial - 1, página_final):texto = páginas[índice].contenido_páginatexto = texto.replace('

', ' ')texto = re.sub(r'\s+', ' ', mensaje)_text_list.append(texto)_ids.append(f'page_{index + 1}')_metadata.append({"id": index + 1,"file_name": _file_name,"page": f'page {index + 1}'}) return _text_list, _ids, _metadata def large_pdf_to_text(path: str, start_page: int = 1, end_page: Optional[int | None] = None, remove_string_list=None) -> (list[str], list[str], list[dict]): """ Convierte PDF a texto sin formato mediante PyMuPDF, una velocidad de ejecución impresionante, lo que lo hace adecuado para el procesamiento de PDF a gran escala.Aunque no ofrece características dedicadas para la extracción de tablas,puede utilizarse para analizar la estructura del PDF y extraer datos tabulares con pasos de procesamiento adicionales si es necesario.50.6MB - > 0.131 segundos (PyMUPDF) vs 0.366 segundos (pypdf)Paramáms:file_stream (stream): Transmite al archivo PDF.path (str): Ruta al PDFstart_page (int): Página desde la que comenzar a obtener el texto.end_page (int): Última página para obtener texto.remove_string_list (list[str]): Eliminar lista de cadenas.""" logger.debug("Processing PDF%s".format(path))si remove_string_list es None:remove_string_list = []import fitz# pdf_reader = fitz.open(stream = file_stream, filetype = "pdf")pdf_reader = fitz.open(path)si end_page es None:end_page = pdf_reader.page_count_text_list = []_ids = []_metadata = []_nombre_archivo = Ruta(ruta).nombrefor index in range(start_page - 1, end_page): text = pdf_reader[index].get_text("text")texto = texto.replace('

', ' ')texto = re.sub(r'\s+',' ', text) for remove_string in remove_string_list: re_compile = re.compile(remove_string)texto = re_compile.sub('', texto)_metadata.append({"id": index + 1,"file_name": _file_name,"page": f'page {index + 1}'})_ids.append(f'page_{index + 1}')_text_list.append(texto)return _text_list, _ids, _metadata

En un intento por preservar la estructura de las tablas, ingresamos elementos de la tabla desde el HTML extraído (usando una biblioteca no estructurada) en un LLM (Mixtral para tablas largas es una buena opción debido a su tamaño de contexto), luego se puede crear una instrucción para resumir las tablas o usar un aprendizaje rápido para convertir las tablas a un formato que creemos que podría ser más comprensible para los modelos de lenguaje grandes.

Pros: El texto de salida sería más fácil de fragmentar e ingerir y preservaría la estructura de las tablas.

Contras: En tablas de gran tamaño de varias páginas, para la instrucción de resumen podríamos perder algo de información, por lo que los pocos intentos de aprender a convertir las tablas en lugar de resumirlas podrían dar como resultado mejores resultados.



También se probaron otras bibliotecas de lectores de tablas, como camelot y tabula, sin embargo, estas bibliotecas no fueron tan precisas como las no estructuradas para tablas complejas y, dado que solo detectan tablas dentro de un documento, es posible que se necesite más preprocesamiento para crear fragmentos significativos para pasar al lenguaje grande modelos.

Para concluir, aunque Watson Discovery sería una forma fácil y rápida de realizar una ingesta de documentos y capturar una gran cantidad de metadatos adicionales que pueden ser útiles para crear la interfaz de usuario (IU) (para resaltar los fragmentos, por ejemplo), la biblioteca "no estructurada" (que tiene contenedores tanto en LlamaIndex como en LangChain) podía capturar las tablas complejas dentro de los documentos con mayor precisión que Watson Discovery. Por lo tanto, una combinación de ambos enfoques puede resultar útil para proyectos que incluyen tablas complejas en sus documentos.