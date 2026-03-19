Explore más de lo que el RAG Cookbook ofrece para obtener insights más profundos sobre las soluciones RAG actuales
La ingestión es el proceso de analizar la información de los documentos fuente para que pueda integrarse en un espacio de búsqueda y recuperarse posteriormente. Si bien este es un proceso sencillo para el texto sin formato, surgen complicaciones cuando los documentos originales no están en formato de texto, por ejemplo, Microsoft Word o PDF, y cuando contienen formatos complejos, como encabezados y pies de página repetidos, texto en varias columnas o tablas.
Esta sección contiene consejos, técnicas, aceleradores e indicaciones sobre recursos que ayudan a superar estos desafíos.
Si no tiene conocimientos técnicos, sus documentos son relativamente sencillos y necesita una solución sin código, utilice Watsonx Orchestrate.
Si es un usuario técnico y sus documentos son relativamente simples y tiene acceso a Watson Discovery, comience desde allí. Watson Discovery tiene una interfaz de usuario (IU) agradable para usar con una necesidad mínima de programación. Para documentos complejos, puede usar Watson Discovery para anotar y extraer partes específicas de sus documentos, ya sea para su pipeline de backend de RAG o para front end y resaltar los textos obteniendo la posición exacta de un párrafo dentro de sus documentos.
Sin embargo, Watson Discovery tiene sus limitaciones. Si sus documentos tienen más de 50 MB, no podrá cargarlos en Watson Discovery. Si el documento es demasiado complejo (es decir, incluye tablas anidadas o formatos de tablas irregulares), es posible que Watson Discovery no capture toda la estructura del documento. Quizá quiera implementar un pipeline personalizado de ingestión de datos usando bibliotecas de código abierto para estos casos.
Con respecto a las bibliotecas de código abierto, LangChain y LlamaIndex son muy similares en términos de capacidades de ingesta de datos. Sin embargo, LangChain sería más fácil de usar que LlamaIndex en términos de documentación e integración con bases de datos vectoriales y otras aplicaciones. Tanto LangChain como LlamaIndex tienen funciones auxiliares que pueden convertir un objeto documento de uno a otro, por lo que el cambio entre LangChain y LlamaIndex se puede realizar en cualquier punto de su pipeline.
Las siguientes notas incluyen varias lecciones aprendidas para la ingestión de documentos que incluyen tablas complejas y diferentes enfoques que se probaron durante uno de los proyectos. Tenga en cuenta que algunas de las observaciones pueden ser diferentes de un proyecto a otro; sin embargo, la mayoría de las conclusiones deben ser similares para los proyectos que incluyen documentos con tablas anidadas y complejas.
Watson Discovery no admite documentos de más de 50 MB. En los casos en que el gran tamaño se debe al hecho de que los documentos originales están en formato Word, necesitamos convertir los documentos originales de Word a PDF para usar Watson Discovery. Sin embargo, con este enfoque, Watson Discovery a veces no puede capturar formatos de tabla correctamente, especialmente en casos de tablas complejas o anidadas.
Para la ingesta con Watson Discovery se pueden probar dos enfoques diferentes: un modelo ya entrenado y un modelo de usuario entrenado anotando manualmente algunas páginas a través de la comprensión inteligente de documentos de Discovery. A continuación se analizan las lecciones aprendidas de estos dos enfoques para uno de los proyectos que incluía tablas anidadas complejas.
Aunque los resultados de Watson Discovery no fueron tan precisos como otras bibliotecas personalizadas mencionadas a continuación para tablas complejas y anidadas, los resultados incluyeron muchos metadatos, como números de página y coordenadas de los textos, que son útiles para mostrar los aspectos más destacados de la interfaz de usuario (IU). Estos metadatos pueden resultar muy útiles para añadir filtros adicionales durante la recuperación o incluso para dividir los documentos en función de determinadas secciones HTML.
La biblioteca PyMuPDF es mucho más rápida y da como resultado resultados más precisos, especialmente en datos más grandes. Con las siguientes dos funciones en un conjunto de datos de 50.6 MB, PyMuPDF tardó 0.131 segundos frente a 0.366 segundos con PypdfLoader de LangChain. Por lo tanto, para archivos grandes y si no desea extraer secciones separadas del documento como secciones separadas, use la biblioteca PyMuPdf.def pdf_to_text(path: str,
En un intento por preservar la estructura de las tablas, ingresamos elementos de la tabla desde el HTML extraído (usando una biblioteca no estructurada) en un LLM (Mixtral para tablas largas es una buena opción debido a su tamaño de contexto), luego se puede crear una instrucción para resumir las tablas o usar un aprendizaje rápido para convertir las tablas a un formato que creemos que podría ser más comprensible para los modelos de lenguaje grandes.
También se probaron otras bibliotecas de lectores de tablas, como camelot y tabula, sin embargo, estas bibliotecas no fueron tan precisas como las no estructuradas para tablas complejas y, dado que solo detectan tablas dentro de un documento, es posible que se necesite más preprocesamiento para crear fragmentos significativos para pasar al lenguaje grande modelos.
Para concluir, aunque Watson Discovery sería una forma fácil y rápida de realizar una ingesta de documentos y capturar una gran cantidad de metadatos adicionales que pueden ser útiles para crear la interfaz de usuario (IU) (para resaltar los fragmentos, por ejemplo), la biblioteca "no estructurada" (que tiene contenedores tanto en LlamaIndex como en LangChain) podía capturar las tablas complejas dentro de los documentos con mayor precisión que Watson Discovery. Por lo tanto, una combinación de ambos enfoques puede resultar útil para proyectos que incluyen tablas complejas en sus documentos.
La ingestión sin una interfaz gráfica puede ser difícil para los usuarios empresariales, ya que requiere experiencia y conocimientos técnicos. watsonx Orchestrate elimina la frustración de los usuarios empresariales mediante la implementación de una interfaz de usuario (IU) de arrastrar y soltar. Al hacer clic en el botón azul de carga, iniciamos la capacidad de cargar y almacenar documentos directamente en watsonx Discovery (también conocido como Elasticsearch).
Esto permite al usuario cargar directamente en Elasticsearch su documentación para crear su propia base de conocimientos personalizada.
En lugar de ingerir directamente los documentos en Watsonx Discovery, también tiene la opción de conectarte a Watson Discovery a través de Watsonx Orchestrate. A continuación encontrará más detalles sobre cómo realizar la ingesta de datos a través de Watson Discovery.
Una de las otras herramientas internas que se pueden utilizar para la ingesta es Watson Discovery. Watson Discovery no es puramente una herramienta de ingesta y, con ella, puede ingerir, normalizar, enriquecer y buscar sus datos no estructurados. La siguiente imagen muestra los componentes principales y las capacidades de Watson Discovery.
Como puede ver, una de las capacidades principales de Watson Discovery es la ingesta de datos estructurados y no estructurados en diferentes formatos, como JSON, HTML, PDF, Word y más, y Smart Document Understanding.
Si tiene Watson Discovery aprovisionado en su entorno, puede realizar la ingesta de documentos fácilmente creando primero un proyecto y luego creando una colección donde puede cargar sus datos desde el almacenamiento local o una ubicación en la nube, como un bucket de object storage.
Una vez que haya creado su colección, puede ir a la pestaña Administrar colecciones en el menú hamburguesa y luego, en Campos de identidad, puede elegir qué método desea utilizar para procesar los documentos.
Hay tres opciones:
Puede pasar un tiempo hasta que se procesen todos sus documentos. Después de eso, puede usar Watson Discovery API para leer y usar sus datos en su código.
A continuación se muestra un código de ejemplo que muestra cómo se puede utilizar la API para leer los datos de su colección:from langchain.docstore.document import Document
Al crear un proyecto en Watson Discovery, puede programar un rastreo web para obtener información de una URL especificada. Todo lo que necesita hacer es seleccionar Web Crawl al seleccionar la fuente de datos y luego especificar la URL y el cronograma de rastreo.
Después de eso, puede seguir los pasos que se mencionaron anteriormente para administrar su colección y usar la API para leer los datos de su colección. Para ver más detalles sobre cómo configurar Web Crawl en Watson Discovery, puede ver este video.
Para obtener más información y características, puede consultar la página para desarrolladores de Watson Discovery.
Búsqueda a profundidad es el kit de herramientas de código abierto de IBM para la ingestión. Búsqueda a profundidad aprovecha métodos de IA de última generación para recopilar, convertir, enriquecer y enlazar continuamente grandes colecciones de documentos. Puede usarlo tanto para documentos PDF públicos como exclusivos.
Búsqueda a profundidad convierte documentos PDF no estructurados en archivos JSON estructurados con precisión y facilidad. Le permite automatizar la extracción de conocimientos, así como ajustar sus modelos fundacionales y modelos de lenguaje grandes patentados.
Puede encontrar más información sobre la búsqueda a profundidad aquí.
La búsqueda a profundidad puede ser una buena herramienta interna para leer documentos complejos en lugar de bibliotecas no estructuradas u otras bibliotecas de código abierto. También puede encontrar muy buena documentación en el repositorio con diferentes tipos de ejemplos como cuadernos de Python:
Cuadernos de ejemplo de búsqueda a profundidad
La búsqueda profunda proporciona buenos resultados al extraer tablas de PDF en formato JSON.
Para las pruebas, hemos utilizado un documento PDF parcial del CIPP, que incluye tres páginas, cada una de las cuales muestra datos de tablas. El mejor rendimiento de RAG en este caso se logra utilizando búsqueda a profundidad para extraer tablas en formato JSON y luego convertirlas a HTML para usarlas en Watson Discovery/watsonx Discovery en lugar de usar directamente PDF, convertir PDF a HTML sin búsqueda a profundidad, o solo utilizando JSON de búsqueda a profundidad en Watson Discovery/watsonx Discovery. Descubrimos que Watson Discovery selecciona la respuesta incorrecta de la celda incorrecta de la tabla en algunos casos, pero más rápido, y en el mismo caso, Watson Discovery puede identificar la respuesta exacta dentro de la cuadrícula de la tabla.
IBM Datacap es una solución integral para la captura de documentos y datos que ofrece un escaneo, clasificación, reconocimiento, validación y exportación de datos e imágenes de documentos rápido, preciso y rentable. Captura documentos, extrae datos relevantes y los integra en procesos de negocio posteriores.
Datacap adquiere documentos en papel a través de escáneres, impresoras multifunción o dispositivos móviles e importa documentos electrónicos desde sistemas de archivos, fax o servidores de correo electrónico. Mejora la extracción de datos con características de procesamiento de imágenes, como desviar y eliminar líneas, manchas y bordes.
Datacap utiliza el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), el reconocimiento inteligente de caracteres (ICR) para la escritura a mano, el reconocimiento óptico de marcas (OMR) para las marcas y la lectura de códigos de barras para extraer datos de manera eficiente.
Para obtener instrucciones detalladas de instalación y uso, consulte la documentación de IBM Datacap.
LangChain admite diferentes tipos de cargadores de documentos que cargan datos de una fuente como objeto LangChain Document. Un objeto Document es un fragmento de texto y metadatos asociados que se pueden usar fácilmente para fragmentar y recuperar más adelante en el pipeline.
Actualmente, LangChain admite cargadores para cargar un directorio completo o diferentes tipos de archivos, como:
Puede usar estos cargadores en pocas líneas en python. Por ejemplo, para cargar un PDF, puede usar el siguiente código:
from langchain_community.document_loaders import PyPDFLoader loader = PyPDFLoader("example_data/layout-parser-paper.pdf") pages = loader.load_and_split()
Consulte la documentación de LangChain para ver cómo usar estos cargadores.
Además de los mencionados en el enlace anterior, puede encontrar cargadores adicionales que pueden cargar datos directamente desde aplicaciones específicas, como correo electrónico, Github, Google Drive, etc. Puede encontrar la lista de todos los diferentes cargadores aquí.
En los casos en los que tenga documentos con estructuras, formatos y tablas complejos, puede utilizar los cargadores no estructurados de LangChain. Estos cargadores tras bambalinas utilizan la biblioteca no estructurada, que es una de las mejores bibliotecas para documentos complejos (en diferentes formatos, como PDF, MSWord, Power Point, etc.) y para dividir los documentos en diferentes componentes: LangChain UnstructuredLoader
Al igual que LangChain, LlamaIndex también admite diferentes tipos de cargadores. Una de las formas sencillas de cargar datos con LlamaIndex es usar SimpleDirectoryReader. SimpleDirectoryReader admite los siguientes tipos:
Puede usar SimpleDirectoryLoader con el siguiente fragmento de código:
from llama_index.core import SimpleDirectoryReader reader = SimpleDirectoryReader(input_dir="path/to/directory") documents = reader.load_data()
También puede agregar extensiones específicas para leer solo esas extensiones del directorio:
SimpleDirectoryReader( input_dir="path/to/directory", required_exts=[".pdf", ".docx"] )
Para obtener más detalles sobre cómo usar LlamaIndex Loaders, consulte su documentación.
También de forma similar a Huggingface, puede crear sus propios cargadores personalizados o utilizar los cargadores personalizados de otras personas en llamahub.IA.
Sin embargo, una desventaja de LlamaIndex en comparación con LangChain es que la documentación y el soporte de la comunidad no son tan buenos como LangChain, por lo que depurar su código puede ser más difícil.
En los casos en que esté cargando documentos complejos, también puede usar directamente la biblioteca no estructurada. La biblioteca no estructurada es realmente buena para leer y analizar tablas.
La biblioteca no estructurada también es compatible con los contenedores LangChain y LlamaIndex, por lo que podría ser más fácil usarla para los pipelines de RAG en el futuro, ya que crearán y devolverán automáticamente los objetos Document. Sin embargo, si su proyecto necesita más personalización y desea utilizar directamente la biblioteca no estructurada, puede consultar la siguiente documentación: Unstructured.
Sara Golestaneh, Vicky Kuo, Fahad Bhutta, Luke Major, Dean Sacoransky, Chris Kirby
Actualizado: 15 de noviembre de 2024