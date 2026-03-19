IBM proporciona soluciones sólidas y predefinidas en forma de watsonx Orchestrate y watsonx Assistant, que están diseñadas para facilitar su uso y desplegarse rápidamente. Estas plataformas ofrecen un entorno fácil de usar donde los desarrolladores y usuarios empresariales pueden aprovechar los flujos de trabajo de RAG preconfigurados sin necesidad de amplios conocimientos de programación. Watsonx Orchestrate es ideal para automatizar procesos, mientras que watsonx Assistant se especializa en IA conversacional, lo que permite que los sistemas basados en RAG manejen entradas de lenguaje natural, proporcionen una recuperación precisa de documentos y generen respuestas relevantes.