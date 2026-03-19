Explore más de lo que RAG Cookbook tiene para ofrecer para obtener un insight más profundo de las soluciones de RAG actuales
Cuando se trata de la interfaz de usuario (IU) para soluciones de RAG, el camino se divide al decidir optar por soluciones aceleradoras como IBM® watsonx Orchestrate y watsonx Assistant o una IU personalizada creada a partir de código personalizado. Cada uno de estos enfoques ofrece distintas ventajas, dependiendo de la complejidad y flexibilidad requeridas para la solución de RAG específica.
IBM proporciona soluciones sólidas y predefinidas en forma de watsonx Orchestrate y watsonx Assistant, que están diseñadas para facilitar su uso y desplegarse rápidamente. Estas plataformas ofrecen un entorno fácil de usar donde los desarrolladores y usuarios empresariales pueden aprovechar los flujos de trabajo de RAG preconfigurados sin necesidad de amplios conocimientos de programación. Watsonx Orchestrate es ideal para automatizar procesos, mientras que watsonx Assistant se especializa en IA conversacional, lo que permite que los sistemas basados en RAG manejen entradas de lenguaje natural, proporcionen una recuperación precisa de documentos y generen respuestas relevantes.
Por otro lado, las IU personalizadas ofrecen la libertad de crear experiencias a medida que se alinean con las necesidades de negocio únicas y las implementaciones avanzadas de RAG. Los desarrolladores pueden crear estas IU utilizando código personalizado que se integra con los modelos de RAG, lo que permite a las organizaciones diseñar flujos de trabajo, funcionalidades y visualizaciones específicos que pueden no estar disponibles en plataformas predefinidas.