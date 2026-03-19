Para obtener más información, explore los siguientes recursos de ElasticSearch para acelerar el desarrollo de Watsonx Discovery:

Visualización mejorada y Enterprise Search

Watsonx Discovery se integra con Kibana y Enterprise Search para proporcionar una recuperación y visualización de información escalable e impulsada por IA, adaptada a los entornos de las grandes empresas:

Kibana for Data Visualization : cree paneles y visualizaciones personalizados basados en los datos ingeridos por Watsonx Discovery. Ofrece análisis en tiempo real sobre métricas clave como la extracción de entidades, el análisis de sentimientos y la clasificación de documentos. Esto ayuda a rastrear tendencias, patrones y anomalías en datos no estructurados, agilizando el proceso de análisis y mejorando la toma de decisiones.

Enterprise Search for Scalable Retrieval: aproveche el PLN y la búsqueda semántica para permitir una recuperación rápida y precisa en fuentes de datos estructuradas y no estructuradas. Personalice la funcionalidad de búsqueda para indexar y recuperar de múltiples fuentes de datos, incluidos documentos, correos electrónicos y bases de datos, para crear aplicaciones de búsqueda específicas del dominio que se integren directamente en los flujos de trabajo empresariales.

Privacidad y seguridad

Watsonx Discovery aplica soporte nativo para el control de acceso basado en roles y atributos para asegurar el acceso al contenido y proteger la privacidad de datos. Esto garantiza que solo los usuarios autorizados puedan acceder a la información confidencial, protegiendo así los datos de la empresa.

Casos de uso: Watsonx Discovery y Orchestrate

Watsonx Discovery se puede combinar con watsonx Orchestrate para mejorar los flujos de trabajo de automatización a través de la recuperación de datos contextual. Cuando Orchestrate automatiza un proceso de negocio que requiere insights de datos no estructurados, aprovecha Discovery para recuperar y analizar contenido relevante, lo que le permite realizar tareas inteligentes como:

Responder a las consultas con respuestas precisas y respaldadas por datos.

Ejecutar flujos de trabajo que dependen de la recuperación de datos e insights en tiempo real.

IBM watsonx.data: Un almacén de datos moderno con capacidades integradas de bases de datos vectoriales

IBM watsonx.data es una potente plataforma de datos construida sobre una arquitectura de lakehouse abierta, que combina las fortalezas de los data warehouses y los data lakes. Ofrece un único punto de entrada para acceder a todos sus datos a través de una capa de metadatos compartida y abierta, lo que la convierte en una solución ideal para las organizaciones que buscan optimizar su gestión de datos. Con compatibilidad para formatos de datos abiertos, capacidades integradas de incorporación vectorizada y una interfaz conversacional impulsada por IA generativa para insights de datos, watsonx.data mejora los análisis en tiempo real y los casos de uso de IA. La plataforma se integra perfectamente con las bases de datos y herramientas existentes, al tiempo que ofrece opciones de despliegue flexibles, incluidas configuraciones en la nube y on premises.

Un componente clave de IBM watsonx.data es watsonx.data Milvus, una base de datos vectorial de código abierto diseñada específicamente para almacenar, gestionar y transferir datos vectoriales de alta dimensión, como incorporaciones vectoriales. Esta base de datos vectorial altamente configurable está optimizada para indexar y recuperar vectores de manera eficiente, lo que la hace ideal para casos de uso que requieren búsquedas de similitud vectorial en aplicaciones de IA. Watsonx.data Milvus es particularmente beneficioso para los clientes que aprovechan watsonx.ai y necesitan una integración perfecta con capacidades de bases de datos vectoriales, así como para aquellos interesados en implementar marcos de código abierto como LangChain, a menudo utilizado en patrones de generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés).

Opciones de implementación

IBM watsonx.data está disponible en tres opciones de despliegue para adaptarse a diversas necesidades:

SaaS totalmente gestionado : disponible en IBM Cloud y AWS, lo que proporciona un enfoque directo para la configuración y el escalado.

: disponible en IBM Cloud y AWS, lo que proporciona un enfoque directo para la configuración y el escalado. Software en contenedores autogestionado : ideal para entornos on premises, aprovechando IBM Cloud Pak for Data y Red Hat OpenShift.

: ideal para entornos on premises, aprovechando IBM Cloud Pak for Data y Red Hat OpenShift. Versión para desarrolladores de footprint pequeño: adecuada para entornos de desarrollo que utilizan máquinas virtuales individuales o computadoras portátiles, lo que proporciona la flexibilidad para probar y crear prototipos localmente.

Para las organizaciones que buscan aprovechar las bases de datos vectoriales, watsonx.data admite la integración con Milvus de código abierto, lo que permite capacidades avanzadas como la búsqueda de similitud vectorial, que es esencial para las aplicaciones de IA en tiempo real.

Primeros pasos

Para empezar a usar IBM watsonx.data, elija la opción de despliegue que mejor se adapte a sus requisitos:

Para el despliegue en IBM Cloud :

: Visite la página del catálogo de IBM Cloud para watsonx.data.

Seleccione un plan que se ajuste a sus necesidades.

Aprovisione una instancia.

Para el despliegue on premises :

Obtenga claves de activación para IBM watsonx.data dentro de IBM Cloud Pak for Data.

Obtenga derechos de Red Hat OpenShift.

Siga la guía de despliegue para configurar el software.

Documentación y soporte

IBM proporciona documentación para ayudarle a dar los primeros pasos con la plataforma watsonx.data y la base de datos vectorial Milvus:

Al aprovechar las ventajas de arquitectura abierta de watsonx.data, las capacidades de base de datos vectorial integradas y las características avanzadas de IA, las organizaciones pueden optimizar los procesos de ingeniería de datos, mejorar el análisis en tiempo real y desbloquear nuevos insights a través de capacidades impulsadas por IA. Esta plataforma unificada permite a los equipos trabajar con datos estructurados y no estructurados de maneras innovadoras, reuniendo analytics tradicionales y búsqueda de similitud vectorial de última generación en una única solución.

Watson Discovery

IBM Watson Discovery es una herramienta diseñada para recuperar y analizar datos no estructurados. Sus características principales son la búsqueda por palabras clave, que permite a los usuarios buscar en grandes conjuntos de datos utilizando términos o frases específicos. A diferencia de los motores de búsqueda tradicionales que tienden a utilizar la coincidencia de texto, Watson Discovery utiliza el contexto detrás de las palabras clave para ofrecer un resultado más relevante.

Otra capacidad importante de Watson Discovery es la extracción de entidades, lo que significa que Watson Discovery puede extraer automáticamente información clave como personas, ubicaciones, organizaciones y fechas de texto no estructurado. Este proceso estructura los datos para que sean digeribles y puedan incorporarse directamente a las respuestas de RAG.