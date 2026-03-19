La evaluación de RAG se puede lograr con métricas automáticas basadas en referencias y sin referencias. Hay una tabla de clasificación en HuggingFace que analiza cómo se comparan los LLMs de código abierto entre sí.

Métricas de recuperación

Las métricas de recuperación a continuación se basan en referencias, lo que significa que cada fragmento debe identificarse de forma única (contexts_id) y cada pregunta tiene ID únicos de los contextos de verdad fundamental.

Las métricas de evaluación basadas en el rango que se utilizan para los sistemas de recomendación son adecuadas para la RAG.

MRR (rango recíproco medio)

El MRR se utiliza en Unitxt y mide la posición del primer documento relevante en los resultados de búsqueda. Un MRR más alto, cercano a 1, indica que los resultados relevantes aparecen cerca de la parte superior, lo que refleja una alta calidad de búsqueda. Por el contrario, un MRR más bajo significa un menor rendimiento de búsqueda, con respuestas relevantes posicionadas más abajo en los resultados.

Pros: enfatiza la importancia del primer resultado relevante, que a menudo es crítico en escenarios de búsqueda.

Contras: una limitación es que no penaliza la recuperación por asignar un rango bajo a otras verdades fundamentales. No es adecuado para evaluar toda la lista de resultados recuperados, centrándose solo en el primer elemento relevante.

NDCG (ganancia acumulativa descontada normalizada)

métricas de calidad de clasificación que evalúan qué tan bien se ordena una lista de elementos en comparación con una clasificación ideal, donde todos los elementos relevantes se posicionan en la parte superior.

NDCG@k se calcula como DCG@k dividido por el DCG@k ideal (IDCG@k), que representa la puntuación de una lista perfectamente clasificada de elementos hasta la posición k. DCG mide la relevancia total de los elementos de una lista.



varía de 0 a 1



Pros: tiene en cuenta la posición de los elementos relevantes, lo que proporciona una visión más holística de la calidad de la clasificación; Se puede ajustar para diferentes niveles de clasificación (por ejemplo, NDCG@k).

Contras: más complejo de calcular e interpretar en comparación con métricas más simples como MRR. Requiere una clasificación ideal para la comparación, que puede no siempre estar disponible o ser fácil de definir.

MAP (precisión media promedio)

La precisión media promedio (MAP) es una métrica que evalúa la clasificación de cada documento recuperado correctamente dentro de una lista de resultados

Es beneficiosa cuando su sistema necesita considerar el orden de los resultados y recuperar varios documentos en una sola ejecución.

Pros: considera tanto la precisión como la recuperación, proporcionando una evaluación equilibrada del rendimiento de recuperación. Adecuada para tareas que requieren múltiples documentos relevantes y su orden correcto.

Contras: puede ser más exigente en términos de cálculo en comparación con métricas más simples. Puede que no sea tan sencillo de interpretar como otras métricas, lo que requiere más contexto para comprender los resultados por completo.

Métricas de generación

Fidelidad

Mide si el resultado se basa en el contexto dado o si el modelo genera respuestas alucinadas.

Pros: garantiza que las respuestas generadas sean confiables y se basen en el contexto proporcionado; fundamental para aplicaciones en las que la exactitud de los datos es primordial.

Contras: a menudo requiere el juicio humano para evaluar, lo que lo hace laborioso y subjetivo. Es posible que no capture completamente imprecisiones parciales o alucinaciones sutiles.

Robustez (insensibilidad)

La robustez se define generalmente como la capacidad de la solución para adaptarse a diferentes variaciones de entrada, tales como perturbaciones de datos como espacios en blanco, mayúsculas y minúsculas, tabulaciones, etc.

La robustez de las pruebas es un aspecto importante del proceso de evaluación y puede lograr, por ejemplo, usando la semántica de Unitxt

Pros: garantiza que el modelo funcione de manera confiable en diversas condiciones de entrada; aplicabilidad en el mundo real: importante para aplicaciones prácticas en las que los datos de entrada pueden no tener el formato correcto. Contras: requiere pruebas exhaustivas en muchas variaciones, lo que puede llevar mucho tiempo; definición de variaciones: un desafío para definir y medir todas las posibles perturbaciones de entrada.

ROUGE (Suplente orientado a la retirada para la evaluación de Gisting)

Mide la calidad de la generación de texto comparando la superposición de n-gramas, secuencias de palabras y pares de palabras entre el texto generado por una máquina y un conjunto de textos de referencia. Ampliamente utilizado para evaluar tareas como el resumen y la traducción de textos.

Pros: establecido y reconocido en la comunidad de PLN, proporcionando un estándar para la comparación; adecuado para tareas en las que es importante capturar toda la información relevante.

Contras: se centra en la superposición de n-gramas, que puede no capturar la calidad o fluidez semántica. Puede verse influido por la longitud del texto generado, lo que puede penalizar resultados más cortos o concisos.

BLEU (suplente de evaluación bilingüe)

Mide la calidad del texto traducido por máquina comparándolo con una o más traducciones de referencia. Evalúa la precisión de los n-gramas en el texto generado con respecto a los textos de referencia. Se utiliza principalmente para evaluar la traducción.

Pros: eficaz para tareas en las que la precisión y las coincidencias exactas son importantes; métrica estándar: ampliamente adoptada en la comunidad de traducción automática, proporcionando un punto de referencia para la comparación.

Contras: puede penalizar variaciones legítimas en la redacción que no coincidan exactamente con los textos de referencia; ceguera por inexactitud parcial: es posible que no capture completamente las inexactitudes parciales o las diferencias sutiles en el significado.

Métricas de costos

Utilización de GPU/CPU

La utilización de CPU se utiliza principalmente para la fase de recuperación, y la utilización de GPU se utiliza principalmente para la fase de generación.

Costo de las llamadas de LLM

Ejemplo: costo de las llamadas a la API de OpenAI

Costos de infraestructura

Costos de almacenamiento, redes, recursos informáticos, etc.

Costo de operación

Costos de mantenimiento, soporte, monitoreo, registro, medidas de seguridad, etc.

Comprender los resultados de la evaluación