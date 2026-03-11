Simplifique y optimice la forma en que diseña, desarrolla e implementa sus infraestructuras de cargas de trabajo en la nube, híbridas y locales.
Colecciones de patrones de arquitectura y soluciones probados, evaluados y revisados que permiten el uso de tecnologías de nube híbrida y de IA de vanguardia para ayudarle a cumplir mejor con sus cambiantes objetivos empresariales y técnicos.
Patrones de arquitectura comprobados que aceleran la creación de soluciones tecnológicas para enfrentar los desafíos de su negocio.
Arquitecturas desplegables en IBM® Cloud que le ayudan a acelerar la innovación, mejorar la eficiencia y mantener la seguridad y el cumplimiento mientras optimiza los costos.
Documentos, guías y otras publicaciones para ayudarle a crear e implementar soluciones para su negocio y sus clientes.
El marco de IBM Well-Architected proporciona recomendaciones y buenas prácticas para ayudar a los arquitectos de nube híbrida a diseñar soluciones seguras y eficaces.
IBM IT Architect Assistant es una herramienta colaborativa para crear y documentar arquitecturas de soluciones de TI. Cree diagramas como las arquitecturas de referencia en el centro de arquitectura de nube híbrida de IBM y luego personalícelos para proyectos o iniciativas específicos. También puede crear documentación para revisiones y otras comunicaciones.
Las plantillas de diagramas de arquitectura le permiten crear fácilmente sus propias arquitecturas utilizando iconos simples para representar los componentes de la arquitectura. Comience con un patrón existente y personalícelo para su entorno, o cree su propio patrón desde cero utilizando cualquier combinación de componentes.
Si necesita ayuda o tiene preguntas en cualquier momento de su recorrido por la arquitectura, podemos ayudarle. Agende una reunión con uno de nuestros expertos, donde trabajaremos en colaboración con usted para encontrar la respuesta adecuada a las necesidades de su negocio.