Arquitecturas

Simplifique y optimice la forma en que diseña, desarrolla e implementa sus infraestructuras de cargas de trabajo en la nube, híbridas y locales.
Colecciones de arquitectura

Colecciones de patrones de arquitectura y soluciones probados, evaluados y revisados que permiten el uso de tecnologías de nube híbrida y de IA de vanguardia para ayudarle a cumplir mejor con sus cambiantes objetivos empresariales y técnicos.
Patrones de arquitectura

Patrones de arquitectura comprobados que aceleran la creación de soluciones tecnológicas para enfrentar los desafíos de su negocio.

Arquitecturas desplegables en IBM® Cloud que le ayudan a acelerar la innovación, mejorar la eficiencia y mantener la seguridad y el cumplimiento mientras optimiza los costos.

Documentos, guías y otras publicaciones para ayudarle a crear e implementar soluciones para su negocio y sus clientes.

Well-Architected Framework

El marco de IBM Well-Architected proporciona recomendaciones y buenas prácticas para ayudar a los arquitectos de nube híbrida a diseñar soluciones seguras y eficaces.
Obtenga más información sobre IBM Well-Architected Framework
IBM IT Architect Assistant

IBM IT Architect Assistant es una herramienta colaborativa para crear y documentar arquitecturas de soluciones de TI. Cree diagramas como las arquitecturas de referencia en el centro de arquitectura de nube híbrida de IBM y luego personalícelos para proyectos o iniciativas específicos. También puede crear documentación para revisiones y otras comunicaciones.

 Solicite acceso a IT Architect Assistant
Edición comunitaria: condiciones de uso
Guía del usuario de IT Architect Assistant - edición comunitaria
Herramientas de diagrama

Las plantillas de diagramas de arquitectura le permiten crear fácilmente sus propias arquitecturas utilizando iconos simples para representar los componentes de la arquitectura. Comience con un patrón existente y personalícelo para su entorno, o cree su propio patrón desde cero utilizando cualquier combinación de componentes.
IBM Design Language - Diagramas técnicos
Adopte IBM Design Language para diagramas técnicos y representar sistemáticamente sistemas y procesos y visualización de flujos. Describa claramente las relaciones entre los elementos, describa las jerarquías e introduzca secuencias de orden para los flujos de procesos.
UNICOM System Architect
Adopte los modelos y patrones de referencia de IBM UNICOM System Architect que sirven como habilitadores clave para los esfuerzos de arquitectura empresarial. Con base en lo que está sucediendo en otras organizaciones, puede tomarlo como punto de referencia para cómo su organización puede o debe funcionar en la industria.
Iconos y plantillas de arquitectura
Este repositorio tiene como objetivo proporcionar iconos de IBM Cloud Architecture a clientes externos y asociados de negocios. La herramienta de diseño aprobada por IBM Cloud es Draw.io; sin embargo, también proporcionamos archivos Powerpoint (.ppt) y SVG (.svg) para su practicidad.
Explore herramientas y plantillas de arquitectura
