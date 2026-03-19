parámetros del modelo

Los números que siguen a los nombres de los LLM de código abierto indican los parámetros del modelo. Por ejemplo, Granite 3.0 8B Instruct, es un modelo con parámetros 8B. Piense en los parámetros como los conductores que orquestan cómo el modelo manipula y entiende los datos de entrada y produce salidas. Podrían manifestarse como pesos o sesgos, lo que influye en la importancia de las características de entrada específicas en el resultado generado.

Un mayor recuento de parámetros generalmente equivale a un modelo con mayor complejidad y adaptabilidad (aunque no es estrictamente cierto en diferentes arquitecturas, generalmente cierto dentro de una arquitectura transformadora). Un modelo de lenguaje grande con un mayor número de parámetros puede discernir patrones más complejos a partir de los datos, lo que allana el camino para obtener resultados más ricos y precisos. Pero, como ocurre con muchas cosas en la vida, hay una compensación. Un aumento en los parámetros significa mayores demandas computacionales, mayores necesidades de memoria y un riesgo inminente de sobreajuste.

Tipos de modelos: instrucciones frente a instrucciones de código frente a chat

El modo de chat está diseñado para contextos conversacionales, mientras que el modo de instrucción está diseñado para tareas de procesamiento de lenguaje natural en dominios específicos.

El ajuste en el modo de chat ayuda al LLM a hacer un mejor trabajo en la generación de respuestas naturales y coherentes que sean relevantes y atractivas para el usuario. El ajuste en el modo de instrucción ayuda al LLM a hacer un mejor trabajo al seguir diferentes tipos de instrucciones y generar resultados que sean precisos y apropiados para la tarea.

Configuración del modelo

Los LLM proporcionan un puñado de ajustes para "configurar" cómo se generan las respuestas.

El ajuste de “temperatura” determina cuán variables son las respuestas del modelo. En pocas palabras, cuanto más baja sea la temperatura, más determinista o constante será el modo de respuesta del modelo. Se recomienda un valor de temperatura muy bajo, idealmente 0, para las soluciones RAG.

“max_tokens / max_new_tokens” limita el número de tokens (una palabra equivale aproximadamente a 1.5 tokens) que el modelo utilizará en su respuesta. Los desarrolladores de soluciones tendrán que experimentar para encontrar un valor que equilibre las respuestas completas con demasiada información para su caso de uso, pero 100 suele ser un buen límite para las soluciones RAG de preguntas y respuestas.

la estrategia de muestreo determina cómo el modelo selecciona el siguiente token en una respuesta. Las soluciones RAG deben utilizar una estrategia de muestreo codicioso, que garantizará respuestas congruentes con las instrucciones.

Ingeniería de instrucciones

Para empezar, exploremos reglas rápidas de instrucción para mejorar el desempeño de la generación en primer lugar.

Regla n.° 1: empiece por lo sencillo

No comience escribiendo una instrucción muy larga y, solo después, ponerla a prueba.

Por ejemplo, no comience con una instrucción larga como:

- Trabajas en el departamento financiero de una importante empresa de electrónica incluida en S&P 1000. Debes resumir las transcripciones de las reuniones trimestrales de accionistas para identificar temas clave, tendencias y sentimientos.

Responde en un formato de lista numérica con viñetas.

Asegúrese de que cada elemento sea una oración completa.

No alucines. Solo responde con la información contenida en la transcripción.

Aquí está la transcripción para resumir:

Sino comience así:

- Resume los temas clave contenidos en la siguiente transcripción de la reunión:



Regla n.º 2: solo incrementos

No realice grandes cambios en los parámetros del modelo.

En la mayoría de los casos:

Los cambios menores en la temperatura y la penalización por repetición tienen un impacto notable.

Los grandes cambios a menudo ocultan los éxitos posibles gracias a pequeños cambios.

Aplique los mejores principios de ingeniería:

Cambie solo un parámetro a la vez. Valide cada cambio por separado.

Deshaga los cambios que no tienen el efecto deseado. Vuelva al valor anterior.

Cualquier cambio del valor predeterminado debe tener una buena explicación.

Regla n.º 3: Validación cruzada

Intente romper su instrucción. No pruebe su instrucción una vez y afirme haber tenido éxito. Ejecute docenas de pruebas contra su instrucción.

Intente romper su instrucción antes de que lo haga el cliente.

Cree un conjunto de datos de prueba y siga agregando sus ejemplos. Después de cada lanzamiento de POC, vuelva a realizar la prueba para asegurarse de que su instrucción continúe funcionando.

Regla n.º 4: las extracciones complejas no se pueden realizar mediante instrucciones individuales

No se preocupe, se procesan múltiples instrucciones en paralelo usando watsonx.ai