Compensación entre rendimiento y costo

El modelo de incorporación que elija afectará significativamente la precisión de la recuperación, la latencia y el costo computacional de su sistema RAG. La elección del modelo de incorporación dependerá en gran medida de su tamaño, que a su vez depende de dos características: la dimensión de incorporación y el número de parámetros del modelo.

Un modelo de incorporación más grande suele mejorar el rendimiento de recuperación, pero a costa de una mayor latencia, almacenamiento y costo computacional (financiero). Por el contrario, un modelo de incorporación más pequeño generalmente ofrece un rendimiento de recuperación reducido, pero ocupa menos memoria, requiere menos potencia y es más rápido en tiempo de ejecución. Elija un modelo de incorporación que equilibre los requisitos de rendimiento con los recursos disponibles.

Ciertos modelos de incorporación son específicos del idioma (por ejemplo, modelos de incorporación en español creados para clientes españoles) y específicos del dominio (por ejemplo, un modelo entrenado en terminología oncológica para habilitar RAG en archivos médicos).