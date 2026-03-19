Si bien Neural Seek es una opción pulida y lista para usar, LlamaIndex y LangChain ofrecen poderosas alternativas de código abierto para aquellos que buscan más personalización y control sobre su orquestación de RAG.

LlamaIndex: este marco permite la orquestación flexible de los procesos de recuperación y generación de datos al ofrecer modularidad y extensibilidad. Con Llama Index, los desarrolladores pueden experimentar con diferentes métodos de recuperación, definir sus propias estrategias de fragmentación de documentos y conectar varias fuentes de datos para adaptar la orquestación a sus necesidades únicas. Es muy adaptable y permite un control detallado, lo que lo convierte en una excelente opción para organizaciones que quieren profundizar en soluciones personalizadas.

Para obtener más información sobre cómo comenzar y todo lo demás acerca de Llama Index, consulte el sitio de LlamaIndex

LangChain: LangChain es otro marco de orquestación de código abierto diseñado para integrar modelos de lenguaje con fuentes de datos externas. Proporciona una suite de herramientas para gestionar el flujo entre los sistemas de recuperación y los LLM, lo que ayuda a automatizar flujos de trabajo complejos en soluciones de RAG. LangChain también admite múltiples integraciones, incluidos modelos que no son de IBM, lo que lo convierte en una opción más versátil para entornos híbridos que utilizan diversas herramientas y servicios de IA.

Para obtener más información sobre cómo comenzar y todo lo demás relacionado con LangChain, consulte el sitio de LangChain