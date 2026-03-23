Dirigido a proporcionar a los arquitectos de soluciones, ingenieros de datos, desarrolladores y técnicos “activos” consejos prácticos sobre la implementación y optimización de soluciones de RAG. Esta colección de documentación, diagramas y activos le ayudará a dar los primeros pasos con la comprensión, construcción, demostración y despliegue de aplicaciones de RAG.

Para quienes no tengan experiencia en la RAG,IBM RAG Reference Architecture contiene una introducción conceptual a RAG, el punto de vista de IBM sobre el patrón, los productos relevantes de IBM y los casos de uso comunes.

Aunque la RAG y la IA agéntica se han acoplado estrechamente, se ha decidido separar las dos para este libro. Para obtener más información sobre la IA agéntica y el punto de vista de IBM, visite nuestro Portal de desarrollo de agentes de IA.