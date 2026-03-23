IBM RAG Cookbook

Un compendio de consejos, trucos y técnicas para implementar y optimizar las soluciones de generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés).
Diagrama de flujo con diversas formas y símbolos, incluyendo un signo de interrogación, un ícono de información y una marca de verificación.
Introducción

Dirigido a proporcionar a los arquitectos de soluciones, ingenieros de datos, desarrolladores y técnicos “activos” consejos prácticos sobre la implementación y optimización de soluciones de RAG. Esta colección de documentación, diagramas y activos le ayudará a dar los primeros pasos con la comprensión, construcción, demostración y despliegue de aplicaciones de RAG.

Para quienes no tengan experiencia en la RAG,IBM RAG Reference Architecture contiene una introducción conceptual a RAG, el punto de vista de IBM sobre el patrón, los productos relevantes de IBM y los casos de uso comunes.

Aunque la RAG y la IA agéntica se han acoplado estrechamente, se ha decidido separar las dos para este libro. Para obtener más información sobre la IA agéntica y el punto de vista de IBM, visite nuestro Portal de desarrollo de agentes de IA.

Índice

Arquitectura Orientación sobre las opciones y elecciones que los desarrolladores de soluciones deben tomar al crear soluciones de RAG. Ingesta de datos Consejos y técnicas para acelerar y optimizar el procesamiento y la ingesta de documentos para que se puedan buscar en una solución de RAG. Fragmentación Lecciones aprendidas y consejos prácticos para organizar los datos ingeridos con el fin de optimizar el rendimiento de la búsqueda y la calidad de los resultados de la solución. Incrustaciones Ventajas e inconvenientes de los diferentes modelos y técnicas de incorporación. Almacenamiento y recuperación Consejos y técnicas para acelerar y optimizar la recuperación de información para respaldar las soluciones de RAG. Generación de respuestas Consejos y técnicas para escribir (y reescribir) consultas de modelos de lenguaje grandes para optimizar la velocidad, relevancia y calidad general de los resultados de la solución. Evaluación de resultados Métricas y esquemas de medición para cuantificar y, por lo tanto, comparar y mejorar la precisión de los resultados de la solución de RAG. Orquestación Lecciones aprendidas sobre el diseño, desarrollo y operación de capas de orquestación para soluciones de RAG. Interfaces de usuario Orientación para elegir o desarrollar interfaces de usuario para sus soluciones de RAG.
Siguientes pasos

¿Listo para crear su próxima solución de RAG? Pruébela con watsonx.ai.

  1. Cree una solución de RAG con watsonx.ai