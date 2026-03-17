Son muchos los factores que intervienen a la hora de elegir un modelo que se adapte bien a su proyecto.

La licencia del modelo puede restringir cómo se puede usar. Por ejemplo, la licencia de un modelo puede impedir que se utilice como parte de una aplicación comercial.

El conjunto de datos que se emplea para capacitar el modelo tiene un impacto directo en el funcionamiento del modelo para una aplicación específica y afecta significativamente el riesgo de que el modelo pueda generar respuestas sin sentido, ofensivas o simplemente no deseadas. De manera similar, los modelos capacitados con datos privados o sujetos a derechos de autor pueden exponer a sus usuarios a responsabilidad legal. IBM ofrece total transparencia en los datos de entrenamiento y protección frente a demandas legales derivadas de sus modelos.

El tamaño del modelo, con cuántos parámetros se entrena y el tamaño de su ventana de contexto (cuánto tiempo de un pasaje de texto puede aceptar el modelo) afectan el rendimiento del modelo, los requisitos de recursos y el rendimiento. Si bien es tentador optar por una filosofía de "cuanto más grande, mejor" y elegir un modelo de 20 000 millones de parámetros, es posible que los requisitos de recursos y la mejora (si la hay) en la precisión no lo justifiquen. Estudios recientes han demostrado que los modelos más pequeños pueden superar significativamente a los más grandes para algunas soluciones.

Cualquier ajuste aplicado a un modelo puede afectar su idoneidad para una tarea. Por ejemplo, IBM ofrece dos versiones del modelo Granite: una ajustada para aplicaciones generales de chat y otra ajustada para seguir instrucciones.

Otras consideraciones al elegir un modelo incluyen: