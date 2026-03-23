Revise las arquitecturas comprobadas e implementables que permiten el uso de tecnologías de vanguardia para que pueda cumplir mejor con sus objetivos comerciales cambiantes.
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IA
Datos
Híbrido
Power and Z
Modelo de capacidades de AI generativa
Las capacidades de Enterprise, esenciales para alcanzar los objetivos estratégicos y los requisitos operativos, se describen en el modelo de capacidades de la arquitectura de AI generativa.
IBM AI Platform
La plataforma de IA de IBM proporciona una suite completa de herramientas que aborda las capacidades en el modelo de capacidad empresarial.
Gobernanza de IA
La gobernanza de la IA es la capacidad de monitorear y gestionar las actividades de AI dentro de una organización. Incluye procesos y procedimientos para rastrear y documentar el origen de los datos y modelos desplegados dentro de la compañía; así como las técnicas empleadas para capacitar, validar y monitorear la precisión continua de los modelos.
Protección de las soluciones de IA generativa
Los sistemas de IA generativa presentan una serie de retos de seguridad únicos. Las organizaciones deben equilibrar el poder de la IA generativa con los riesgos de que los modelos generen resultados incorrectos o indeseables, divulguen información confidencial o privada o ejecuten acciones no deseadas.
El modelo de madurez de IBM para la adopción de la AI generativa
En 2020, IBM introdujo el marco de madurez de la IA para aplicaciones empresariales con siete dimensiones. Con la llegada de la IA generativa, hemos alineado la arquitectura de IA gen de IBM con un modelo de madurez para la adopción de la IA generativa.
IA generativa - IA agéntica
Los sistemas de IA agéntica pueden planificar y realizar tareas de forma autónoma en nombre de un usuario u otro sistema. Los sistemas de IA agéntica resuelven problemas complejos descomponiéndolos en una serie de tareas más pequeñas y utilizando las herramientas disponibles para interactuar con sistemas externos o realizar tareas computacionales.
Generative AI - generación aumentada por recuperación
Los modelos de lenguaje grandes (LLM) suelen tener un conocimiento sorprendente de una amplia gama de temas, pero se limitan solo a los datos con los que fueron entrenados. Esto significa que los clientes que buscan utilizar LLM con información empresarial privada o patentada no pueden utilizar LLM "listos para usar" para responder preguntas, generar correspondencia o similares.
IA generativa: conversación con asistencia de agente
Un sistema de asistencia de varios niveles en una organización puede emplear un asistente conversacional o chatbot basado en modelos de lenguaje grandes junto con agentes humanos, ofreciendo una asistencia eficaz y completa a los usuarios finales.
IA generativa - búsqueda generativa
La búsqueda generativa es la combinación de modelos de IA generativa con capacidades de búsqueda; ampliar las capacidades de búsqueda y recuperación de las soluciones de búsqueda con las capacidades de generación y resumen de contenido de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM).
IA generativa: resumen de documentos
El resumen es la capacidad de condensar documentos largos en un resumen conciso que captura los puntos clave del trabajo más grande.
IA generativa - modernización y generación de código
La AI puede revolucionar el desarrollo de aplicaciones generando, optimizando y traduciendo código a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de software. La adopción de AI generativa puede conducir a una creación de software coherente, una utilización óptima de la creatividad de los desarrolladores y mejores habilidades de los desarrolladores.
IA generativa: generación de código para Ansible
IBM watsonx Code Assistant (WCA) for Red Hat Ansible Lightspeed (RHAL) desmitifica el proceso de creación de Ansible playbook a través de recomendaciones de contenido impulsadas por IA generativa.
IA generativa: generación de código para Z
IBM watsonx Code Assistant (WCA) for Z es una solución de modernización de aplicaciones de mainframe asistida por IA que facilita a los desarrolladores modernizar y refactorizar incrementalmente los servicios empresariales COBOL y transformarlos selectivamente en código Java de alta calidad optimizado para IBM Z.
IA generativa: desarrollo de software aumentado con asistentes de AI
Uno de los avances más interesantes en los LLM es el concepto de agentes, también conocidos como asistentes. Se trata de versiones especializadas de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) que se les da una instrucción y se ajustan para admitir roles específicos.
Lago de datos
Un lakehouse de datos es una plataforma de datos que fusiona los mejores aspectos de los almacenes de datos y lagos de datos en una única solución de gestión de datos.
Tejido de datos y analytics
Desbloquee el valor de todos sus datos accesibles para obtener insights valiosos. Descubra, gobierne y proteja sus datos.
Gestión del ciclo de vida de las aplicaciones DevSecOps
La arquitectura desplegable DevSecOps crea un conjunto de cadenas de herramientas y canalizaciones de DevOps. DevSecOps utiliza Continuous Delivery (Git Repos and Issue Tracking, Tekton Pipelines, DevOps Insights y Code Risk Analyzer), Secrets Manager, Key Protect, Cloud Object Storage, Container Registry y Vulnerability Advisor.
Plataforma Red Hat OpenShift Container en la zona de almacenaje VPC
Red Hat OpenShift Container Platform on VPC landing zone es una solución de arquitectura desplegable que se basa en la arquitectura de referencia de IBM Cloud for Financial Services. Crea clústeres de carga de trabajo de Red Hat OpenShift contenedores seguros y compatibles en una nube privada.
Despliegue de aplicaciones de nube híbrida con TechZone Deployer
IBM Zona de Tecnología (TZ) ha creado un sistema de automatización de despliegue que permite a los equipos de vendedores (vendedores) de IBMers, RedHat y asociados seleccionar entre una amplia gama de productos de IBM y les permite crear soluciones únicas y personalizadas.
Zona de aterrizaje de VPC - Standard
La variación Standard de la arquitectura desplegable de la zona de aterrizaje de VPC utiliza dos nubes privadas virtuales (VPC), una VPC de gestión y una VPC de carga de trabajo para gestionar el entorno y la carga de trabajo desplegada. Cada VPC es una implementación multizona y multisubred que mantiene seguras sus cargas de trabajo. Una transit gateway conecta las VPC entre sí y los endpoint privados virtuales se utilizan para conectarse a los servicios de IBM Cloud.
VSI en la zona de aterrizaje de la VPC: inicio rápido
La variación QuickStart de la VSI en la arquitectura desplegable de la zona de aterrizaje de VPC crea un entorno de nube privada virtual (VPC) totalmente personalizable en una sola región. La solución proporciona servidores virtuales en una VPC segura para sus cargas de trabajo. La variación QuickStart está diseñada para desplegarse rápidamente para demostración y desarrollo.
VSI en la zona de aterrizaje de VPC: Standard
La variación Standard de la VSI en la arquitectura desplegable de la zona de aterrizaje de VPC se basa en la arquitectura de referencia de IBM Cloud for Financial Services. La arquitectura crea una infraestructura personalizable y segura, con servidores virtuales, para ejecutar sus cargas de trabajo con una nube privada en regiones multizona.
Power Virtual Server for SAP HANA
La variación PowerVS preparada para SAP del Power Virtual Server for SAP HANA crea un entorno de sistema SAP básico y ampliable. La variación se basa en la zona de aterrizaje de VPC y Power Virtual Server con zona de aterrizaje de VPC. Las instancias de PowerVS para SAP HANA, SAP NetWeaver y, opcionalmente, para archivos SAP compartidos se despliegan y preconfiguran para la instalación de SAP.
Power Virtual Server con zona de aterrizaje de VPC
El despliegue del espacio de trabajo PowerVS de Power Virtual Server con zona de aterrizaje VPC crea servicios VPC y un espacio de trabajo Power Virtual Server y los interconecta.
Si necesita ayuda o tiene preguntas en cualquier momento de su recorrido por la arquitectura, podemos ayudarle. Agende una reunión con uno de nuestros expertos en IBM Garage, donde trabajaremos junto a usted para encontrar la respuesta adecuada a sus necesidades empresariales.