Patrones de arquitectura

Revise las arquitecturas comprobadas e implementables que permiten el uso de tecnologías de vanguardia para que pueda cumplir mejor con sus objetivos comerciales cambiantes.
Un gráfico con un círculo, un rectángulo y un cuadrado azules sobre un fondo blanco.

Patrones

IA Datos Híbrido Power and Z
Recursos IBM Well-Architected Framework
El marco de IBM Well-Architected proporciona recomendaciones y buenas prácticas para ayudar a los arquitectos de nube híbrida a diseñar soluciones seguras y eficaces.
Soluciones de nube híbrida
Una estrategia más inteligente para impulsar la transformación del negocio con soluciones de nube híbrida
Recursos de diagramas de arquitectura editables
Cree fácilmente sus propias arquitecturas con plantillas de diagramas de arquitectura que utilizan iconos simples para representar los componentes de la arquitectura.
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Si necesita ayuda o tiene preguntas en cualquier momento de su recorrido por la arquitectura, podemos ayudarle. Agende una reunión con uno de nuestros expertos en IBM Garage, donde trabajaremos junto a usted para encontrar la respuesta adecuada a sus necesidades empresariales.