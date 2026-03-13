Un lakehouse de datos es una plataforma de datos que fusiona los mejores aspectos de los almacenes de datos y lagos de datos en una única solución de gestión de datos.

Data Lakehouse de IBM y la arquitectura de gobernanza para entornos de nube híbrida están anclados en su plataforma watsonx.data. Esta plataforma permite a las empresas escalar el analytics y la IA, proporcionando un robusto almacén de datos basado en una arquitectura de lakehouse. La arquitectura fusiona los atributos de rendimiento y usabilidad de un almacén de datos con la flexibilidad y escalabilidad de un data lake, ofreciendo una solución equilibrada para las tareas de gestión y analytics de datos.