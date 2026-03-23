Las plantillas de diagramas de arquitectura le permiten crear fácilmente sus propias arquitecturas utilizando iconos simples para representar los componentes de la arquitectura. Comience con un patrón existente y personalícelo para su entorno, o cree su propio patrón desde cero utilizando cualquier combinación de componentes.
Los diagramas técnicos sirven para muchos propósitos en IBM. Se pueden utilizar para describir las relaciones entre los elementos de un sistema, la jerarquía de una determinada estructura o introducir la idea de una secuencia de pedido para representar el flujo de un proceso.
Cree diagramas de IBM Cloud mediante la herramienta Draw.io con IBM Cloud Architecture Stencils. Este conjunto de activos está destinado a proporcionar íconos de IBM Cloud Architecture para clientes externos y asociados de negocios. La herramienta de diseño aprobada de IBM Cloud es Draw.io; sin embargo, también proporcionamos archivos Powerpoint (.ppt) y SVG (.svg) para su comodidad.
IBM IT Architect Assistant community edition es una herramienta colaborativa para crear y documentar arquitecturas de soluciones de TI. Cree diagramas como las arquitecturas de referencia en el IBM Hybrid Cloud Architecture Center y luego personalícelos para proyectos o iniciativas específicos. También puedes crear documentación para revisiones y otras comunicaciones.
Los modelos y patrones de referencia son elementos clave para los esfuerzos de arquitectura empresarial. Le ayudan a pensar cómo su organización puede o debe funcionar según lo que está sucediendo en otras organizaciones de la industria.
Para proporcionar a los clientes una solución de arquitectura empresarial basada en repositorios para IBM Hybrid Cloud Architecture Center, UNICOM Systems creó una plantilla similar para usar con System Architect.
IBM proporciona las plantillas “tal cual” sin garantía de ningún tipo. Las plantillas pueden contener enlaces o requerir acceso a software de terceros u otro contenido de terceros (“contenido”). El acceso puede ser rescindido por los terceros pertinentes a su entera discreción en cualquier momento. Es posible que se requiera que el usuario final celebre acuerdos separados con terceros para el acceso o uso de dicho contenido. IBM no es parte de ninguno de estos acuerdos separados y, como condición expresa, el Usuario final acepta cumplir con los términos de dichos acuerdos separados.