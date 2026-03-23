Resiliencia

Creación de soluciones que continúen funcionando frente a las interrupciones empresariales y de TI. La resiliencia es la capacidad de una solución para resistir y recuperarse de fallas en los componentes de la solución o en el entorno de despliegue. Las soluciones resilientes continúan brindando altos niveles de servicio a los usuarios finales, independientemente de la demanda de carga de trabajo o del estado de los componentes internos de la solución.