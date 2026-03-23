Arquitectura Bien Diseñada de IBM

Ilustración que representa un marco de seis pilares que transfieren datos entre sí.
Descripción general

El Marco de Arquitectura Bien Diseñada de IBM es una colección estructurada de materiales, recomendaciones y mejores prácticas para ayudar a los arquitectos a crear soluciones de nube híbrida que sean resilientes, eficaces y seguras. El marco consiste en seis pilares, dimensiones o cualidades clave que debe contener una solución de nube híbrida:

  • Híbrido y portátil
  • Resiliencia
  • Operaciones eficientes
  • Seguridad y cumplimiento
  • Desempeño
  • Operaciones financieras y sustentabilidad

Cada pilar consta de tres elementos, principios, prácticas y orientación.
Los seis pilares del Marco de Arquitectura Bien Diseñada de IBM
Principios de diseño

El marco de buena arquitectura define un conjunto de principios generales de arquitectura y diseño que facilitan un buen diseño en un entorno de nube híbrida y guían las prácticas y la orientación dentro de los pilares del marco.

  • Automatice las operaciones 

    Las operaciones representan el 98% de los costos de por vida de una solución. La automatización de las tareas operativas reduce estos costos y contribuye a la confiabilidad, disponibilidad y seguridad generales de la solución.

     

  • Respete la gravedad de los datos 

    Es costoso mover los datos una vez que se han recopilado. La implementación de soluciones que trasladan la computación a los datos donde residen reduce los costos operativos y ayuda a reducir la complejidad de la solución.

     

  • La mejor plataforma para la carga de trabajo 

    Las soluciones desplegadas en una sola plataforma a menudo se ven obligadas a sacrificar características deseables para obtener otras. Las soluciones que son portátiles entre plataformas pueden aprovechar al máximo las capacidades de la plataforma para optimizar los niveles de servicio y las características operativas por carga de trabajo.
Elementos del pilar
Principios

Los principios son los pilares arquitectónicos que sustentan el enfoque de nube híbrida de IBM. Son constantes, independientemente de las tecnologías y enfoques utilizados para realizar una solución. Dentro del marco, los principios impulsan la identificación y selección de las mejores prácticas. Cuando la infraestructura/marco se aplica a una arquitectura de solución, los principios impulsan las opciones de tecnología y arquitectura para utilizar mejor los recursos y los activos para ofrecer una nube híbrida.
Prácticas

Las prácticas son enfoques para desarrollar soluciones que se adhieran a los principios del pilar.
Orientación

Las orientaciones son activos como antipatrones, listas de verificación, arquitecturas de referencia de tecnología y otros activos que ayudan aún más a los arquitectos a crear soluciones bien diseñadas y a comprender cómo realizar esas soluciones utilizando productos y tecnologías específicos.
La orientación puede dirigirse a capas específicas de la pila de aplicaciones o infraestructura.
Pilares
Ilustración que representa el pilar híbrido y portátil del Marco de Arquitectura Bien Diseñada de IBM
Híbrida y portátil
Creación e integración de soluciones que funcionan y abarcan múltiples plataformas informáticas. Las soluciones híbridas y portátiles pueden ejecutarse en múltiples entornos informáticos, incluida la infraestructura privada y los proveedores de la nube, lo que permite a los arquitectos elegir la mejor plataforma para su carga de trabajo y liberarlos de tener que aceptar las limitaciones de una sola plataforma.
Ilustración que representa el pilar de resiliencia del Marco de Arquitectura Bien Diseñada de IBM
Resiliencia
Creación de soluciones que continúen funcionando frente a las interrupciones empresariales y de TI. La resiliencia es la capacidad de una solución para resistir y recuperarse de fallas en los componentes de la solución o en el entorno de despliegue. Las soluciones resilientes continúan brindando altos niveles de servicio a los usuarios finales, independientemente de la demanda de carga de trabajo o del estado de los componentes internos de la solución.
Ilustración que representa el pilar de operaciones eficientes del Marco de Arquitectura Bien Diseñada de IBM
Operaciones eficientes
Prácticas y orientación en torno al despliegue de equipos, la automatización y herramientas de IA para monitorear, administrar y mantener soluciones de manera segura, confiable y con rendimiento.
Ilustración que representa el pilar de seguridad y cumplimiento del Marco de Arquitectura Bien Diseñada de IBM
Seguridad y cumplimiento
Diseñar y desarrollar soluciones que protejan a los usuarios finales, la funcionalidad y los datos del acceso no autorizado, la divulgación involuntaria y las intenciones maliciosas.
Ilustración que representa el pilar de rendimiento del Marco de Arquitectura Bien Diseñada de IBM
Desempeño
Prácticas y orientación sobre la creación de soluciones de alto rendimiento ante una demanda cambiante.
Ilustración que representa el pilar de sustentabilidad y operaciones del Marco de Arquitectura Bien Diseñada de IBM
Operaciones financieras y sustentabilidad
Prácticas y orientación para crear soluciones que sean eficientes en cuanto a costos y recursos.
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