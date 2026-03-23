El Marco de Arquitectura Bien Diseñada de IBM es una colección estructurada de materiales, recomendaciones y mejores prácticas para ayudar a los arquitectos a crear soluciones de nube híbrida que sean resilientes, eficaces y seguras. El marco consiste en seis pilares, dimensiones o cualidades clave que debe contener una solución de nube híbrida:
Cada pilar consta de tres elementos, principios, prácticas y orientación.
El marco de buena arquitectura define un conjunto de principios generales de arquitectura y diseño que facilitan un buen diseño en un entorno de nube híbrida y guían las prácticas y la orientación dentro de los pilares del marco.
Automatice las operaciones
Las operaciones representan el 98% de los costos de por vida de una solución. La automatización de las tareas operativas reduce estos costos y contribuye a la confiabilidad, disponibilidad y seguridad generales de la solución.
Respete la gravedad de los datos
Es costoso mover los datos una vez que se han recopilado. La implementación de soluciones que trasladan la computación a los datos donde residen reduce los costos operativos y ayuda a reducir la complejidad de la solución.
La mejor plataforma para la carga de trabajo
Las soluciones desplegadas en una sola plataforma a menudo se ven obligadas a sacrificar características deseables para obtener otras. Las soluciones que son portátiles entre plataformas pueden aprovechar al máximo las capacidades de la plataforma para optimizar los niveles de servicio y las características operativas por carga de trabajo.
Los principios son los pilares arquitectónicos que sustentan el enfoque de nube híbrida de IBM. Son constantes, independientemente de las tecnologías y enfoques utilizados para realizar una solución. Dentro del marco, los principios impulsan la identificación y selección de las mejores prácticas. Cuando la infraestructura/marco se aplica a una arquitectura de solución, los principios impulsan las opciones de tecnología y arquitectura para utilizar mejor los recursos y los activos para ofrecer una nube híbrida.
Las prácticas son enfoques para desarrollar soluciones que se adhieran a los principios del pilar.
Las orientaciones son activos como antipatrones, listas de verificación, arquitecturas de referencia de tecnología y otros activos que ayudan aún más a los arquitectos a crear soluciones bien diseñadas y a comprender cómo realizar esas soluciones utilizando productos y tecnologías específicos.
La orientación puede dirigirse a capas específicas de la pila de aplicaciones o infraestructura.