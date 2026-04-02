La planificación, las pruebas y el análisis del rendimiento son un conjunto de prácticas y enfoques que se aplican a las soluciones de TI con el fin de garantizar la calidad de la solución y su capacidad para alcanzar los resultados empresariales esperados.

Por lo general, el análisis se aplica a atributos de calidad tales como el rendimiento de la solución, la capacidad, la escalabilidad y algunos aspectos de la disponibilidad, la continuidad de negocio y la sustentabilidad en general. El análisis incluye la identificación y cuantificación de los requisitos empresariales relacionados con la calidad, el diseño y la ejecución de las pruebas para obtener métricas específicas que reflejen el rendimiento de la solución frente a una serie de expectativas, como los tiempos de respuesta, los rendimientos o las cargas admitidas.

Además, en un sentido más amplio, el alcance del rendimiento incluye el análisis de la capacidad de una solución, las unidades totales de trabajo que la solución puede atender y su escalabilidad (qué tan bien responde a los cambios en la demanda). El análisis de rendimiento también sirve para demostrar que los productos siguen siendo funcionales y estables en condiciones de operaciones extremas. Se espera que el objetivo del análisis de rendimiento no sea solo capturar la imagen del rendimiento de la solución, sino identificar los cuellos de botella y colaborar con los stakeholders para mejorar la calidad y la usabilidad de la solución.

Teniendo en cuenta la naturaleza compleja y holística del rendimiento del producto y la gestión de la capacidad, debe abarcar las diferentes fases del SLDC, desde el diseño del producto hasta el soporte de operaciones y la SRE. Esto garantiza tanto una gestión adecuada de los requisitos del cliente como la detección temprana de problemas y una respuesta rápida a los incidentes de producción.