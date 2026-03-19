Operaciones financieras y sustentabilidad

El pilar Operaciones financieras (FinOps) y sustentabilidad contiene prácticas y orientación para crear soluciones que sean eficientes en cuanto a costos y recursos.

FinOps se centra en alinear equipos multifuncionales de finanzas, TI y negocios para definir y rastrear la economía de los recursos tecnológicos, incluida la nube. Inspirado por la mentalidad y la colaboración que DevOps introdujo para crear y operar software, FinOps busca eliminar los silos de equipos para establecer, rastrear y pronosticar de manera transparente el costo, el uso, la capacidad y la eficiencia del uso de recursos para equilibrar los objetivos de valor del negocio y los requisitos de rendimiento. En el contexto de Well Architected Framework, FinOps se centra en ayudar a los equipos a tomar decisiones basadas en datos para la adopción de la nube mediante la promoción de formas de diseñar para la eficiencia mientras se mantiene el cumplimiento aplicable.

Algunas áreas de enfoque dentro de FinOps para la nube pueden incluir:

Optimización de costos: centrada en reducir el costo de la nube mediante el dimensionamiento adecuado o la aplicación de gobernanza para gestionar instancias en la nube.

Gestión de costos: centrada en comprender y asignar costos mediante etiquetado, showback o contracargo.

La sustentabilidad es un área relacionada que se centra en formas de reducir el impacto ambiental negativo de actividades como las operaciones de TI. Es una extensión natural del objetivo de FinOps de diseñar para la eficiencia, ya que optimizar el uso de recursos también tendrá un impacto positivo en los costos ambientales y sociales de desarrollar, operar y recuperar recursos. Por ejemplo, al no ejecutar instancias en la nube que no son necesarias, las organizaciones pueden reducir el uso de servicios públicos, mejorar la utilización y reutilización de recursos y promover el consumo sostenible.

Algunas áreas de enfoque dentro de la sustentabilidad para la nube pueden incluir: