IBM Cloud ha adoptado las mejores prácticas para desarrollar un enfoque integral para el diseño, entrega y operación de una plataforma en la nube para admitir cargas de trabajo reguladas para organizaciones de servicios financieros.

La solución consta de cuatro componentes clave que aceleran el despliegue de seguridad y cumplimiento de normas para la nube híbrida:

Infraestructura de controles Arquitectura de referencia Arquitectura desplegable Cumplimiento continuo

Las siguientes secciones resumen las capacidades y hacen referencia a otras fuentes de información para explorar más a fondo las capacidades.

Infraestructura de controles

La base de cualquier solución de seguridad es un conjunto de requisitos de seguridad que un sistema debe cumplir. IBM ha desarrollado IBM Cloud Framework for Financial Services, junto con socios de la industria, formando la base de seguridad y cumplimiento para cargas de trabajo reguladas. La infraestructura consta de 565 requisitos de control derivados de NIST SP 800-53.

Un mapeo de la infraestructura de controles a la Cloud Security Alliance Cloud Controls Matrix demuestra una amplia aplicabilidad en toda la industria.

Explore y descargue la infraestructura de controles en la documentación de IBM Cloud.

Arquitectura de referencia

La integración de la infraestructura de controles y un conjunto de mejores prácticas para desarrollar software y servicios entregó arquitecturas de referencia para VMware, nube privada virtual (VPC), Red Hat OpenShift y nube distribuida.

Arquitecturas desplegables

Una forma eficaz de desplegar constantemente la seguridad y el cumplimiento es a través de la automatización. IBM tomó IBM Cloud Framework for Financial Services, diseñó arquitecturas de referencia y luego desarrolló arquitecturas desplegables que automatizan.

Explore la documentación sobre las arquitecturas implementables y pruebe para implementar la simple arquitectura de despliegue de nube privada virtual.

Cumplimiento continuo

Una arquitectura de referencia compatible desplegada requiere una evaluación continua para el cumplimiento de los requisitos de control para los que ha sido diseñada y construida. El cumplimiento continuo de una plataforma de nube híbrida se proporciona a través de IBM Cloud Security and Compliance Center (SCC) que demuestra el cumplimiento con IBM Cloud Framework for Financial Services y otros puntos de referencia de seguridad del NIST y el Center for Internet Security (CIS).

SCC ofrece un paquete integrado que demuestra la conformidad de una plataforma de nube híbrida, cargas de trabajo nativas de la nube y servidores. La documentación detallada está disponible en Security and Compliance Center, Security and Compliance Center Workload Protection y Tanium Comply para la gestión de la seguridad endpoint.