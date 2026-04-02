Híbrido es la capacidad de ejecutar cargas de trabajo en una o más nubes públicas, nubes privadas y on premises. La nube híbrida proporciona orquestación, gestión y portabilidad de aplicación en infraestructuras públicas, privadas y on premises. El resultado es un entorno de cómputo distribuido único, unificado y flexible en el que una organización puede ejecutar y escalar sus cargas de trabajo tradicionales o nativos de la nube en el modelo de cómputo más adecuado.

Portátil es la capacidad de mover cargas de trabajo y datos entre entornos de computación en la nube, permitiendo la migración de una nube pública a otra o incluso a una nube privada sin requerir una reconfiguración (significativa) de la carga de trabajo.

La combinación de los principios híbridos y portátiles facilita la interoperabilidad. Esto abarca la plataforma, los datos y las aplicaciones. Las aplicaciones que se crean utilizando principios de diseño tienen un mayor grado de interoperabilidad.

Las empresas adoptan una estrategia multinube para evitar el vendor lock-in (dependencia de proveedores) o debido a los requisitos de residencia de datos. Y quieren la capacidad de desplazar cargas de trabajo o migrar cargas de trabajo de una nube a otra o ejecutar aplicaciones en múltiples nubes. Diseñar aplicaciones en la nube teniendo en cuenta la portabilidad y la interoperabilidad es fundamental para este tipo de empresas.