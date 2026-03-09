Soluciones de computación confidencial

Intel® Software Guard Extensions (SGX) protege sus datos mediante la seguridad del servidor basada en hardware con regiones de memoria aisladas que se conocen como enclaves cifrados. Este cálculo basado en hardware ayuda a proteger sus datos contra la divulgación o la modificación. Esto significa que sus datos confidenciales se cifran mientras están en la memoria de la instancia del servidor virtual al permitir que las aplicaciones se ejecuten en un espacio de memoria privado. Para utilizar Intel® SGX®, debe instalar los controladores de Intel® SGX® y el software de plataforma en nodos trabajadores compatibles con Intel® SGX®. Luego, diseñe su aplicación para que se ejecute en un entorno Intel® SGX®.

Intel Trust Domain Extensions (Intel TDX) es la tecnología de computación confidencial más reciente de Intel. Este entorno de ejecución de confianza (TEE) basado en hardware facilita el despliegue de dominios de confianza (TD), que son máquinas virtuales aisladas de hardware, diseñadas para proteger datos y aplicaciones confidenciales del acceso no autorizado. Un módulo Intel TDX medido por CPU habilita Intel TDX.