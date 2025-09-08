Hyper Protect Platform utiliza la tecnología IBM® Secure Execution for Linux (SEL), introducida con los sistemas IBM® z15 y LinuxONE de tercera generación, para proteger todo el ciclo de vida informático.

IBM® Hyper Protect Platform protege las aplicaciones y los datos durante todo su ciclo de vida. Con la computación confidencial y el control de claves cifradas, usted mantiene el control total, lo que garantiza que los datos estén seguros en reposo, en tránsito y en uso.