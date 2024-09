Cuando SEAL Systems se enteró de las características de seguridad de IBM® Cloud Hyper Protect Virtual Server for VPC mediante IBM LinuxONE y la infraestructura de nube privada virtual (VPC) de IBM® Cloud, la empresa decidió evaluar la opción de ejecutar su aplicación en Linux on IBM Mainframe Z. En el pasado, la empresa solo desplegó su solución en servidores x86.

“Fue emocionante redescubrir la plataforma mainframe para lanzar nuestro nuevo servicio de vanguardia en la nube con IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for VPC”, comenta Jan Bjerre Aagesen. “Fue muy fácil adaptar nuestra arquitectura de microservicios en contenedores para ejecutar en IBM Cloud on IBM Cloud LinuxONE Virtual Server, y ahora nos beneficiamos de las características de seguridad avanzadas de IBM Z e IBM LinuxONE”.

Gracias a IBM Hyper Protect, los clientes de SEAL Systems se benefician de la seguridad avanzada de las capacidades de computación confidencial basadas en las mejores prácticas establecidas por IBM en el curso del desarrollo de soluciones en la nube altamente seguras para empresas de servicios financieros.

Al aprovechar las imágenes de Open Container Initiative (OCI) en Linux, SEAL Systems no necesitó realizar cambios importantes para comenzar con IBM LinuxONE. Para respaldar la transformación, el equipo de SEAL Systems se involucró en algunos proyectos de software de código abierto para cerciorarse de que la plataforma IBM® Z fuera compatible con todas las bibliotecas en las que confiaban sus soluciones de salida. “Valió la pena que recientemente reconstruyéramos nuestra aplicación con contenedores de Linux”, agrega Thomas Tikwinski. “Pudimos reutilizar nuestros flujos de trabajo y configuraciones existentes, como nuestros archivos Docker Compose, para orquestar y lanzar varios componentes de nuestra aplicación al desplegar nuestra solución con IBM Hyper Protect Virtual Servers”.

Basado en IBM LinuxONE, IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for VPC ofrece capacidades de computación confidencial que maximizan la seguridad de los datos a través del cifrado y la protección de los datos en uso en toda la pila de soluciones. Al ejecutar su aplicación con Hyper Protect Virtual Server, SEAL Systems puede garantizar un aislamiento estricto de las cargas de trabajo que se ejecutan en un entorno de ejecución confiable (TEE) gracias a IBM® Secure Execution for Linux con seguridad a nivel de hardware para servidores virtuales y cargas de trabajo en contenedores. Las claves de cifrado críticas para la seguridad están protegidas por un módulo de seguridad de hardware (HSM) y enclaves de ejecución segura en un entorno de confianza cero.

IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for VPC ofrece seguridad integral de extremo a extremo con herramientas y flujos de trabajo fáciles de usar para desarrolladores. La solución cubre todo el proceso de despliegue con un enfoque DevSecOps, lo que ayuda a SEAL Systems a crear, aprovisionar, gestionar, mantener y monitorear sus aplicaciones basadas en contenedores nativas de la nube.

Gracias a IBM® Hyper Protect Secure Build, solo se pueden desplegar código e imágenes autorizados. Esto proporciona una cadena de suministro de software segura, y protege contra el malware mediante contratos cifrados y protocolos de prueba de conocimiento cero. Los contratos cifrados ayudan a garantizar la integridad de las aplicaciones y, durante la operación, toda la memoria utilizada por la aplicación está protegida con cifrado adicional para proporcionar total confidencialidad de los datos y el código. Todos los componentes se integran con la solución de gestión de claves de nube híbrida Hyper Protect Crypto Services, que está construida sobre hardware certificado FIPS 140-2 Nivel 4, aprovechando un HSM dedicado. El diseño de esta solución se basa en el principio "keep your own key" (KYOK), de modo que SEAL Systems siempre tiene el control exclusivo de la clave de cifrado, lo que refuerza aún más la protección de los datos y la seguridad de extremo a extremo.

“Es impresionante el nivel de seguridad que podemos lograr con una solución en la nube mediante IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for VPC”, dice Thomas Tikwinski. “Podemos ofrecer nuestro servicio en la nube a nuestros clientes con la seguridad de que sus datos están totalmente protegidos durante todo el ciclo de vida de la aplicación. La solución está diseñada en torno a los principios de confianza cero y nos ayuda a garantizar la integridad con sofisticadas tecnologías de cifrado”.