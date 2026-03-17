Esta sección documenta cómo la cartera de productos de IBM de IA se alinea con los grupos de capacidad dentro del modelo empresarial por grupo de capacidad.

Centro de modelos

IBM watsonx.ai proporciona el conjunto completo de capacidades en el grupo de capacidades Model Hub. watsonx.ai está disponible como un servicio basado en la nube y como un paquete de despliegue en las on premises, permitiendo un enfoque de despliegue híbrido que combina capacidades on premises y basadas en la nube, proporcionando a los arquitectos la flexibilidad que necesitan para cumplir con los requisitos funcionales y no funcionales de sus soluciones de IA generativa sin tener que hacer concesiones arquitectónicas sustanciales.

Hospedaje de modelos

IBM watsonx.ai proporciona las capacidades de Gestión del Ciclo de Vida del Modelo, Inferencia de Modelos y Gestión de Políticas de Acceso al Modelo del grupo de capacidades de Alojamiento de Modelos. Para la inferencia de modelos, watsonx.ai ofrece a las empresas la capacidad de desplegar modelos de IA generativa como servicios REST mediante una API común. Esto facilita a los desarrolladores de soluciones de IA generativa la incorporación y el acceso a modelos dentro de sus aplicaciones, al tiempo que permite a los científicos de datos y a los ingenieros de IA actualizar los modelos a lo largo del tiempo sin afectar a las aplicaciones consumidoras.

watsonx.ai ofrece espacios de despliegue para abordar las capacidades de gestión de políticas de acceso a modelos. Los espacios de despliegue son colecciones de acceso controlado de modelos, datos y entornos desplegables que las empresas pueden utilizar para gestionar sus modelos de IA de IA generativa y controlar el acceso a esos activos.

Para la Gestión del ciclo de vida de los modelos, watsonx.ai ofrece a las empresas la capacidad de desplegar, actualizar y retirar o eliminar modelos a lo largo del tiempo.

Personalización del modelo

IBM watsonx.ai ofrece las funciones de ajuste de modelos y generación de incorporaciones dentro del grupo de personalización de modelos. Model Tuning cuenta con el respaldo de una solución complementaria, Red Hat Openshift AI.

Gobernanza de modelos y datos

watsonx.governance de IBM proporciona la mayoría de las capacidades del grupo de gobernanza de modelos y datos. En concreto, watsonx.governance ofrece gestión de modelos y tarjetas de datos, gestión de catálogos de modelos, gobernanza del riesgo de modelos y gestión legal y de cumplimiento normativo. La gestión del catálogo de datos la proporciona IBM watsonx.data.

Monitoreo de modelos

El monitoreo de modelos es el aspecto operativo de la gobernanza de modelos y datos, por lo que IBM watsonx.governance proporciona muchas de las capacidades con el grupo de monitoreo de modelos para complementar las capacidades de gobernanza de modelos y datos que proporciona. En concreto, watsonx.governance proporciona las capacidades de detección de HAP, detección de desviaciones del modelo, retroalimentación y mejora del modelo, explicabilidad y evaluación del modelo dentro de este grupo.

Ingeniería de IA generativa

IBM watsonx.ai proporciona las capacidades de ingeniería rápida y Ajuste rápido dentro del grupo GenAI Engineering. El Ajuste de modelos cuenta con el respaldo de una solución complementaria, Red Hat Openshift AI.

IBM watsonx Orchestrate utiliza el procesamiento del lenguaje natural para extraer capacidades básicas y avanzadas de un catálogo para ejecutar sus solicitudes, en contexto y en el orden correcto.