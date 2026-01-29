La arquitectura de referencia de tejido de datos de IBM Z Systems es una especialización del patrón arquitectónico más amplio de los datos y tejido de datos de analytics de IBM que está orientada a amplificar el uso de datos en una organización, independientemente del tipo de formatos de datos, fuentes de datos, ubicación de datos y uso de datos. Los diversos aspectos del ciclo de vida de los datos, desde el acceso a los datos hasta el consumo, que cubre el tejido de datos son el descubrimiento de datos, la gobernanza de datos, la calidad de datos, la clasificación de datos, la asociación del contexto empresarial, el linaje de datos, el autoservicio y la operacionalización de datos para que los datos correctos estén disponibles en el lugar y momento adecuados. Consulte la orientación adicional:



Especializar el patrón arquitectónico más amplio de tejido de datos con respecto a los sistemas IBM Z, profundiza en dos aspectos:



• Tratar la gobernanza y el acceso a diversas fuentes de datos en IBM z Systems (por ejemplo, VSAM, IMS, Db2, etc.)

• Linux on IBM Z o LinuxONE (MongoDB, etc.) e

• Implementar los componentes de arquitectura tejido de datos en toda la empresa en IBM z Systems y Linux on IBM Z/LinuxONE. La solución incluye componentes que se ejecutan en zSystems/LinuxONE o sistemas externos.



La arquitectura de referencia del tejido de datos es una plantilla que las empresas pueden utilizar como guía que puede ayudarlas a implementar varios componentes de tejido de datos en sus respectivos entornos. La arquitectura de referencia del tejido de datos tiene cinco módulos clave: importación de metadatos, enriquecimiento de metadatos, catalogación de metadatos, curaduría y transformación de datos y consumo de datos. Estos módulos son clave para aprovechar los beneficios del tejido de datos mencionados anteriormente.



La arquitectura de referencia abarca los componentes clave, los pasos necesarios y las decisiones de arquitectura para cada módulo, lo que puede ayudar a alcanzar el objetivo de los cinco módulos. También cubre las diversas opciones de tecnología disponibles en el ámbito tecnológico de IBM para implementar los componentes y los pasos. Para el módulo de consumo de datos, el patrón de consumo genérico se abarca con el supuesto de que los detalles de cada caso de uso de consumo estarían cubiertos por la arquitectura de referencia respectiva de cada caso de uso.



La modernización de la aplicación para la arquitectura IBM Z detalla aún más los patrones arquitectónicos para un acceso moderno y más fácil a los datos del sistema de registro (SOR) en IBM Z y LinuxONE, así como varios patrones centrados en la integración de datos. Esto es esencial para obtener insight del valor empresarial basado en datos, ya que las aplicaciones comparten datos del sistema de registro (SOR) ya sea mediante acceso directo, replicación, almacenamiento en caché o conceptos de virtualización de datos que combinan los activos de datos de toda la empresa.



También debe ser de interés la arquitectura general de referencia de datos, analytics e IA:



