Aplicar la IA generativa al desarrollo de aplicaciones tiene grandes beneficios potenciales:

Coherencia : al aplicar la IA generativa para revisar y refactorizar el código, los desarrolladores pueden mantener estándares de programación coherentes, lo que facilita la resolución de problemas y el mantenimiento del software.

: al aplicar la IA generativa para revisar y refactorizar el código, los desarrolladores pueden mantener estándares de programación coherentes, lo que facilita la resolución de problemas y el mantenimiento del software. Optimización de la creatividad : la IA generativa puede automatizar tareas de bajo valor, lo que libera a los desarrolladores para que se centren en tareas más complejas, lo que se traduce en ciclos de desarrollo más cortos y cambios más frecuentes.

: la IA generativa puede automatizar tareas de bajo valor, lo que libera a los desarrolladores para que se centren en tareas más complejas, lo que se traduce en ciclos de desarrollo más cortos y cambios más frecuentes. Amplificación de habilidades: la IA generativa puede actuar como mentora de los desarrolladores júnior, permitiéndoles desempeñarse a nivel sénior o incluso experto.

La aplicación de IA generativa para revisar, refactorizar y aplicar estándares de programación empresarial al software da como resultado un software más coherente; por ejemplo, enfoques comunes para resolver problemas recurrentes, estructura de código común, código autodocumentado, etc., independientemente de qué desarrollador escribió el código. Esto, a su vez, hace que la aplicación resultante sea más fácil de solucionar y mantener, ya que hay menos necesidad de que los mantenedores comprendan primero la estructura y las idiosincrasias de las diferentes secciones de código.

Al igual que en otros ámbitos, la IA generativa tiene el potencial de liberar a los desarrolladores de aplicaciones de tareas de bajo valor, como escribir código simple o repetitivo, o identificar el origen de un error problemático. Con más tiempo para centrarse en tareas de mayor valor, los desarrolladores pueden permitir ciclos de desarrollo más cortos, más funcionalidad por versión de software y cambios más pequeños y frecuentes.

Por último, la aplicación de la IA generativa al desarrollo de aplicaciones puede amplificar las habilidades de los desarrolladores, permitiendo a los desarrolladores júnior rendir a un nivel sénior o incluso experto. Los desarrolladores sénior pueden incorporar el entrenamiento de modelos en sus ciclos de lanzamiento, integrando prácticas líderes a medida que se mejora el código. La IA generativa puede actuar como un mentor experto para el personal subalterno, liberando a los desarrolladores sénior para enfocarse en otras tareas y mejorando el nivel de habilidad del equipo de desarrollo general.