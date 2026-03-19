IBM watsonx Code Assistant (WCA) for Red Hat Ansible Lightspeed (RHAL) desmitifica el proceso de creación del playbook de Ansible a través de recomendaciones de contenido impulsadas por IA generativa. Diseñado específicamente para acelerar la automatización de TI, WCA for RHAL ofrece recomendaciones de contenido que se adhieren a las prácticas líderes, lo que reduce los errores y mejora la congruencia de las tareas, roles y playbooks de Ansible. WCA for RHAL también puede generar contenido mediante solicitudes en lenguaje natural escritas en texto en inglés sencillo, ayudando a ampliar a escala el acceso a la automatización dentro de la empresa.

WCA for RHAL utiliza un modelo de lenguaje grande de IBM Granite que se entrena en conjuntos de datos amplios de playbooks de Ansible. El LLM se puede ajustar utilizando los propios datos de una empresa para comprender los matices de su sintaxis y estructura de automatización. Los usuarios pueden aceptar sugerencias tal cual o mejorar las recomendaciones de contenido según sus necesidades exactas, lo que reduce aún más el tiempo de creación de valor para la automatización y acelera los ciclos de desarrollo a través de recomendaciones de contenido generadas por IA.

Descripción general de la solución