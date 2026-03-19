IBM watsonx Code Assistant (WCA) for Red Hat Ansible Lightspeed (RHAL) desmitifica el proceso de creación del playbook de Ansible a través de recomendaciones de contenido impulsadas por IA generativa. Diseñado específicamente para acelerar la automatización de TI, WCA for RHAL ofrece recomendaciones de contenido que se adhieren a las prácticas líderes, lo que reduce los errores y mejora la congruencia de las tareas, roles y playbooks de Ansible. WCA for RHAL también puede generar contenido mediante solicitudes en lenguaje natural escritas en texto en inglés sencillo, ayudando a ampliar a escala el acceso a la automatización dentro de la empresa.
WCA for RHAL utiliza un modelo de lenguaje grande de IBM Granite que se entrena en conjuntos de datos amplios de playbooks de Ansible. El LLM se puede ajustar utilizando los propios datos de una empresa para comprender los matices de su sintaxis y estructura de automatización. Los usuarios pueden aceptar sugerencias tal cual o mejorar las recomendaciones de contenido según sus necesidades exactas, lo que reduce aún más el tiempo de creación de valor para la automatización y acelera los ciclos de desarrollo a través de recomendaciones de contenido generadas por IA.
WCA for RHAL consta de los siguientes componentes (que se muestran en el diagrama anterior):
Un playbook de Ansible contiene el código necesario para ejecutar la automatización en nodos gestionados y endpoints; por ejemplo, servidores, contenedores, dispositivos de red y servicios en la nube.
Playbook Source Code Management es donde se mantienen todas las ramas de producción y desarrollo de los playbooks de Ansible. Si bien hay muchas soluciones SCM disponibles, las soluciones basadas en Git son las más utilizadas y, por lo tanto, se asumen en el debate que sigue.
La plataforma de automatización de Ansible de Red Hat incluye el motor principal de Ansible, el servicio de linting, los servicios de gestión de despliegue y la interfaz de usuario para ejecutar y solucionar problemas de los playbooks de Ansible. Por lo general, está configurado para extraer playbooks actualizados de SCM por cada fusión.
Red Hat Ansible Lightspeed es una aplicación de IBM watsonx que lee instrucciones en lenguaje natural y el contexto del código, y las envía al servicio IBM watsonx Code Assistant para el emparejamiento de modelos fundacionales. Genera contenido y coteja información de auditoría que envía a VS Code.
IBM watsonx Code Assistant Service (WCA for RHAL) es una aplicación IBM watsonx.ai que recibe solicitudes de instrucción de Red Hat Ansible Lightspeed y realiza comparaciones con un modelo de lenguaje grande (LLM). WCA for RHAL también puede entrenar el LLM con conjuntos de datos adicionales del playbook de Ansible. IBM watsonx Code Assistant y Red Hat Ansible Lightspeed trabajan juntos para proporcionar propuestas de generación de contenido completas y precisas que sigan las prácticas principales.
Un modelo de lenguaje grande (LLM) de código es un modelo fundacional para la generación de contenido que se basa en el modelo Granite de IBM para Ansible. También se puede entrenar para incluir código de playbook adicional generado por proveedores o usuarios empresariales.
El diagrama anterior ilustra cómo los componentes de WCA for RHAL trabajan juntos para reducir el tiempo y mejorar la coherencia de los playbooks de Ansible.