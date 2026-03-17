El diagrama anterior muestra las dos formas del patrón de elaboración de resúmenes. La forma más simple del patrón es la variante Stuff. En este patrón:

El contenido de un documento se lee y se "rellena" (stuffed), es decir, se copia en su totalidad, en una instrucción de LLM. Una plantilla de instrucciones se utiliza comúnmente para "envolver" el contenido con instrucciones y palabras clave para dirigir el modelo de destino a fin de generar un resumen. La instrucción resultante se envía a un LLM capacitado que genera un resumen en respuesta.

El enfoque de Rellenar es excelente para documentos pequeños, pero no funciona con documentos demasiado grandes para la ventana de contexto de LLM o para colecciones de documentos. Afortunadamente, contamos con la variante Map-Reduce para estas situaciones. En la fase de Map de la variante, los documentos individuales o las subsecciones de documentos se introducen en las instrucciones del LLM utilizando el enfoque Stuff. La aplicación agrega los resúmenes devueltos para los documentos o fragmentos y luego los envía a un LLM (4) para generar un resumen general del trabajo o conjunto de documentos más grande. Es posible usar el mismo LLM para las fases de Map y Reduce, pero más a menudo el modelo de Reduce necesitará ajustarse para generar resúmenes agrupados sin perder detalles clave.

Conceptualmente, el resumen es similar a una tarea de traducción automática: queremos que el LLM "traduzca" un documento largo en un resumen más corto. Por lo tanto, los modelos de codificador-decodificador como BART y T5 son adecuados para soluciones de resumen. La mayoría de los LLM adecuados para el resumen se entrenan utilizando uno o más conjuntos de entrenamiento disponibles públicamente extraídos de fuentes como noticias, Wikipedia, legislación y publicaciones científicas, pero por lo general requerirán ajustes antes de que puedan generar resúmenes aceptables para procesos de negocio específicos y datos de entrada.

Un proceso de negocio complejo normalmente requerirá múltiples modelos ajustados para generar resúmenes para diferentes grupos de usuarios. Por ejemplo, un proceso de reclamaciones de seguros potencialmente requeriría LLM ajustados para el resumen y enrutamiento de reclamaciones, la detección e investigación de fraudes, y para el resumen de informes de proveedores de servicios, como consultores médicos o de ingeniería.