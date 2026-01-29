Uno de los avances más interesantes en los LLM es el concepto de agentes, también conocidos como asistentes. Se trata de versiones especializadas de modelos de lenguaje grandes (LLM) que se les da una instrucción y se ajustan para admitir roles específicos. Aquí, estamos explorando cómo se pueden utilizar dichos agentes para respaldar roles en el desarrollo de software.

Un agente de IA es esencialmente un asistente virtual dotado de capacidades de IA. Estos agentes están diseñados para comprender y procesar el lenguaje natural, lo que les permite interactuar con los humanos de manera natural e intuitiva. Lo que distingue a estos agentes de IA es su especialización. A diferencia de los modelos de IA de uso general, los agentes de IA se entrenan en tareas específicas relevantes para un rol en particular.

Por ejemplo, un agente de IA de propietario de productos estaría capacitado para ayudar con tareas como el análisis de mercado, la priorización de características y la creación de casos de negocio. Por otro lado, un agente de IA de desarrollador estaría equipado para automatizar la generación de código, optimizar el código existente y ayudar a identificar errores.

Esta especialización proviene de las instrucciones previas y el ajuste de los LLM en datos relevantes para el rol para el que están diseñados. Esto podría implicar entrenar al agente de IA en un conjunto de datos de código para un agente de IA desarrollador o en un conjunto de datos de investigación de mercado y características del producto para un agente de IA de propietario de productos.

Los agentes de IA están revolucionando la forma en que operan los equipos de desarrollo de software. Al proporcionar asistencia específica por puesto, pueden aumentar la productividad, reducir la probabilidad de errores y permitir que los miembros del equipo se centren en tareas más complejas y creativas. A medida que estos agentes de IA continúan evolucionando, prometen un futuro en el que cada miembro de un equipo de desarrollo de software contará con un asistente de IA personalizado, lo que hará que el proceso de desarrollo sea más eficiente y eficaz.

Se pueden crear agentes específicos muy potentes combinando la generación aumentada por recuperación y las técnicas de búsqueda en Internet, códigos y corpus con el ajuste y las instrucciones dinámicas.