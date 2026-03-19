En 2020 (con más actualizaciones en 2021), IBM introdujo la infraestructura de madurez de IA para aplicaciones con 7 dimensiones.
Con la llegada de la IA generativa, hemos alineado la arquitectura de IA generativa de IBM con un "modelo de madurez de IBM para la adopción de la IA generativa":
Fase
Características
Recomendaciones
1
2
3
4
5
Así es como el modelo de capacidades de arquitectura de IA generativa de IBM se asigna a este modelo de madurez:
Fase
Capacidades de IA generativa
Madurez de la gobernanza
1
No hay gobernanza del ciclo de vida de la IA
2
Algunas políticas de IA disponibles para guiar el ciclo de vida de la IA
3
Conjunto común de métricas para gobernar el ciclo de vida de la IA
4
Validación y supervisión automatizadas
5
Gobernanza totalmente automatizada del ciclo de vida de la IA