El modelo de madurez de IBM para la adopción de IA generativa

Un diagrama de flujo con varias formas y símbolos, incluyendo una burbuja de diálogo azul, un signo de interrogación y una marca de verificación
Descripción general

En 2020 (con más actualizaciones en 2021), IBM introdujo la infraestructura de madurez de IA para aplicaciones con 7 dimensiones.

Con la llegada de la IA generativa, hemos alineado la arquitectura de IA generativa de IBM con un "modelo de madurez de IBM para la adopción de la IA generativa":

Fase

Características

Recomendaciones

1
  • Consumir modelos genéricos
  • Enfoque impredecible y reactivo
  • Esfuerzos localizados
  • Comprensión limitada
  • Desarrollar la concientización básica
  • Iniciar proyectos piloto

2
  • Modelos adecuados para su propósito en entornos primarios de IA generativa
  • Procesos incongruentes
  • Documentación inicial
  • Reconocer las necesidades de calidad de los datos
  • Establecer una estrategia centralizada
  • Capacitación básica
  • Evaluar los estándares de datos

3
  • Aprovechar los datos de toda la empresa en el entorno de IA generativa
  • Estándares para toda la organización
  • Gobernanza establecida
  • Centrarse en la ética
  • Mejore la colaboración
  • Abordar los desafíos de la IA generativa
  • Mecanismos de feedback continuo

4
  • Ejecutar e inferir modelos de IA para escalar los costos de computación
  • Seguimiento de métricas activas
  • Evaluación cuantitativa
  • Toma de decisiones basada en datos
  • Analytics avanzados
  • Enlace a los objetivos empresariales
  • Gestión robusta de riesgos

5
  • Construir y emplear modelos en distintos entornos de forma segura a costos óptimos
  • Refinamiento continuo
  • Ciclos de feedback establecidos
  • Enfoque proactivo
  • Fomentar la innovación
  • Interactúe con expertos
  • Revisar el marco de gobernanza
Capacidades de IA generativa asignadas al modelo de capacidades

Así es como el modelo de capacidades de arquitectura de IA generativa de IBM se asigna a este modelo de madurez:

Fase

Capacidades de IA generativa

Madurez de la gobernanza

1
  • Recursos de IA generativa: fundamentos de hardware y plataforma.
  • Gestión básica de datos: almacenamiento inicial y gestión de datos.

No hay gobernanza del ciclo de vida de la IA

2
  • Hub de modelos: capacidades básicas de importación de modelos y datos.
  • Capacidades de soporte: operaciones básicas de TI para IA generativa.
  • Pasos iniciales en el desarrollo de aplicaciones de IA generativa: comenzar a ajustar los modelos fundacionales.

Algunas políticas de IA disponibles para guiar el ciclo de vida de la IA

3
  • Alojamiento de modelos: despliegue de modelos como servicios API y gestión de políticas de acceso a modelos.
  • Personalización del modelo: introducción al ajuste y entrenamiento de modelos para necesidades específicas.
  • Ajuste de IA generativa: personalización básica mediante ingeniería rápida y ajuste de modelos.

Conjunto común de métricas para gobernar el ciclo de vida de la IA

4
  • Gobernanza del modelo: abordar riesgos como la introducción de sesgos, el cumplimiento normativo y la adherencia.
  • Monitoreo de modelos: capacidades de monitoreo en tiempo real, incluyendo detección de sesgos y detección de HAP.
  • Capacidades de las aplicaciones de IA generativa: incorporar funciones avanzadas como orquestación y detección de intenciones.

Validación y supervisión automatizadas

5
  • Personalización avanzada de modelos: emplear plataformas en la nube para necesidades dinámicas.
  • Monitoreo y seguridad de instrucciones: garantizar que los modelos estén protegidos contra amenazas avanzadas.
  • Ajuste avanzado de IA generativa: personalizar de manera exhaustiva de los modelos según la jerga y los procesos específicos de la empresa.
  • Desarrollo avanzado de aplicaciones de IA generativa: desarrollo de aplicaciones de IA generativa con todas las características y creación de modelos potenciales desde cero.

Gobernanza totalmente automatizada del ciclo de vida de la IA
Recursos Un modelo de madurez de TI IBM: Marco de madurez de IA para aplicaciones empresariales Evaluación de la adopción y transformación de la nube Evaluación de integración moderna de IBM
Siguientes pasos

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Colaboradores

Mihai Criveti, Chris Kirby, Wissam Dib

Actualizado: 5 de diciembre de 2023