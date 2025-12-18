Profundización de las capacidades de watsonx con DataStax para desbloquear datos empresariales y crear aplicaciones de IA precisas y listas para la empresa
DataStax aporta capacidades de vanguardia (que abarcan Astra DB, HCD y Langflow) a watsonx, lo que permite a las empresas gestionar datos en tiempo real, no estructurados y multimodales para la IA a escala.
El resultado: una infraestructura abierta y preparada para la IA que funciona en cualquier lugar (on-prem, híbrida o multinube) mientras simplifica cómo las empresas impulsan cargas de trabajo de aplicaciones e IA seguras, gobernadas y aptas para la producción.
Automatice la ingesta, el enriquecimiento y la recuperación de datos no estructurados para reducir la fricción y acelerar el despliegue y el escalado de cargas de trabajo de IA y aplicaciones empresariales.
Asegure el acceso a los datos y su gobernanza con herramientas de nivel empresarial, basadas en una infraestructura confiable y en la innovación de código abierto, perfectamente integradas con watsonx para ofrecer cifrado integrado, controles de acceso y una organización optimizada de los datos no estructurados.
Complementario con watsonx, escale y despliegue cargas de trabajo de IA confiables en cualquier nube o entorno on premises mediante herramientas de código abierto, código bajo para la máxima velocidad y flexibilidad para las aplicaciones empresariales modernas.
Reduzca el costo total de propiedad y simplifique las operaciones de IA al automatizar la gestión de datos no estructurados, lo que ayuda a reducir los costos generales de las bases de datos en la nube.
Astra DB y HCD mejoran la base de datos NoSQL de IBM® watsonx.data con capacidades vectoriales, fortaleciendo nuestras capacidades de generación aumentada por recuperación e integración de conocimiento. Diseñadas para una escalabilidad elástica y rendimiento predecible, estas soluciones admiten cargas de trabajo de misión crítica con latencia casi nula.
Astra DB es un líder de Forrester que ofrece capacidades de búsqueda vectorial NoSQL en la nube y se basa en Apache Cassandra, lo que proporciona la velocidad, confiabilidad y soporte multimodelo necesarios para las cargas de trabajo modernas de IA, incluidos datos tabulares, de búsqueda y de gráficos. Esto permite realizar búsquedas complejas y sensibles al contexto en diversos formatos de datos para aplicaciones de IA generativa.
¿Busca una nube on-prem o una nube privada? La base de datos hiperconvergente es la solución para las organizaciones que ejecutan sus recursos de base de datos on premises o a través de una nube privada. Estas tecnologías se entregan como DataStax con la edición IBM watsonx.data Premium.
Langflow es una herramienta de código abierto con más de 100 000 estrellas de GitHub. La herramienta permite a los desarrolladores crear prototipos, construir y desplegar aplicaciones de IA multiagente y generación aumentada por recuperación a través de una interfaz intuitiva de código bajo.
Langflow se integra de manera flexible con IBM watsonx Orchestrate como middleware para agilizar el desarrollo de aplicaciones de IA. Con una infraestructura confiable, herramientas componibles e innovación de código abierto, IBM y DataStax proporcionan una base sólida para ayudar a las empresas a desbloquear insights más profundos a partir de datos no estructurados, de forma segura y a escala.
Desarrollado en Python y diseñado para funcionar con diferentes modelos, API y bases de datos, Langflow ayuda a los equipos a optimizar el desarrollo de la IA generativa al reducir la complejidad y facilitar el paso del prototipo a la producción.
Los datos empresariales no están estructurados en gran medida, y desbloquear su valor es esencial para escalar la IA. Juntos, Langflow y Astra DB reducen la fricción en el desarrollo de IA generativa al permitir que los equipos orquesten y pongan en funcionamiento datos no estructurados y accedan a ellos con mayor facilidad. El entorno de diseño de código bajo de Langflow simplifica el desarrollo de aplicaciones, mientras que Astra DB ofrece capacidades avanzadas de gráficos vectoriales y de conocimiento con soporte integrado para alta disponibilidad, escalabilidad lineal y operaciones de datos multimodelo. En combinación con watsonx.data y watsonx Orchestrate, estas herramientas ayudan a acelerar el tiempo de creación de valor, brindando a las empresas un camino más rápido para crear soluciones impulsadas por IA basadas en sus activos de datos únicos.
El código abierto es la base de la cartera de IA de watsonx y un valor que compartimos con orgullo con DataStax, reconocida por su liderazgo en Cassandra, Langflow, OpenSearch y otras tecnologías abiertas.
Langflow ha obtenido más de 100 000 estrellas en GitHub, lo que refleja su rápida adopción y su capacidad para simplificar el desarrollo de IA generativa a escala.
Decenas de miles de desarrolladores utilizan Langflow para reducir la complejidad y acelerar cada etapa del pipeline de IA generativa, desde la orquestación hasta el despliegue.
Astra DB ofrece rendimiento en tiempo real con latencia casi nula y está diseñado para búsqueda vectorial de alta velocidad y cargas de trabajo de IA.
