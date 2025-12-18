Astra DB y HCD mejoran la base de datos NoSQL de IBM® watsonx.data con capacidades vectoriales, fortaleciendo nuestras capacidades de generación aumentada por recuperación e integración de conocimiento. Diseñadas para una escalabilidad elástica y rendimiento predecible, estas soluciones admiten cargas de trabajo de misión crítica con latencia casi nula.

Astra DB es un líder de Forrester que ofrece capacidades de búsqueda vectorial NoSQL en la nube y se basa en Apache Cassandra, lo que proporciona la velocidad, confiabilidad y soporte multimodelo necesarios para las cargas de trabajo modernas de IA, incluidos datos tabulares, de búsqueda y de gráficos. Esto permite realizar búsquedas complejas y sensibles al contexto en diversos formatos de datos para aplicaciones de IA generativa.

¿Busca una nube on-prem o una nube privada? La base de datos hiperconvergente es la solución para las organizaciones que ejecutan sus recursos de base de datos on premises o a través de una nube privada. Estas tecnologías se entregan como DataStax con la edición IBM watsonx.data Premium.