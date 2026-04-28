¿Qué es la integración de datos de IA?

By Alexandra Jonker , Tom Krantz

Definición de integración de datos de IA

La integración de datos de inteligencia artificial (IA) utiliza algoritmos y modelos para automatizar y optimizar el proceso de integración a través de actividades como la ingesta de datos, la transformación y la generación de pipelines.

La integración tradicional de datos (el proceso de combinar y armonizar datos de múltiples fuentes en un formato unificado) depende de reglas fijas o procesos semiautomatizados coordinados por ingenieros de datos.1 Sin embargo, estos enfoques no están preparados para gestionar los volúmenes y la complejidad de los datos actuales.

Las cargas de trabajo de IA y analytics actuales requieren una base de datos con altos niveles de velocidad, flexibilidad y visibilidad. Estas necesidades pueden sobrecargar rápidamente a los equipos de datos que ya están lidiando con la proliferación de herramientas, los flujos de trabajo fragmentados y los silos de datos.

La IA ofrece un enfoque de integración inteligente y optimizado que es eficiente y adaptable a las necesidades futuras de datos. En lugar de depender de transformaciones manuales, la integración de datos de IA aprovecha los modelos de lenguaje grande (LLM), los agentes de IA y la automatización para aprender, adaptar y tomar decisiones de manera independiente sobre los datos, transformando un proceso reactivo en un sistema inteligente proactivo.

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¿Por qué es tan importante la integración de datos de IA en este momento?

Las empresas modernas operan en entornos complejos y distribuidos con diversos tipos de datos. Se enfrentan a una presión cada vez mayor para innovar y tomar decisiones en tiempo real. Los métodos tradicionales de integración de datos no se crearon para estas demandas.

Cuatro cambios importantes que explican aún más por qué la integración de datos de IA es tan importante en este momento:

Los datos no estructurados están en auge

Los datos no estructurados son información que carece de un formato predefinido, como imágenes, documentos y datos de sensores del Internet de las cosas (IoT). Hoy en día, se genera a escala masiva y se estima que representa el 90 % de los datos generados por las empresas.2

La escala de los datos no estructurados los hace extremadamente valiosos para analytics y IA. Sin embargo, también puede desbordar rápidamente los métodos de integración manual, sobre todo cuando los esquemas de datos cambian con rapidez, las actualizaciones se producen de forma asincrónica y aumentan los problemas de calidad de los datos.3 Sin procesos de integración más flexibles y eficientes, las empresas corren el riesgo de dejar datos valiosos sin utilizar.

Los LLM y los agentes necesitan datos unificados y confiables

La IA solo puede actuar sobre los datos a los que puede acceder, lo que hace que el acceso unificado a los datos empresariales sea un requisito esencial para la preparación de la IA. Las organizaciones necesitan una visión única y manejable de los datos dispersos en bases de datos, data lakes y aplicaciones para poder aprovechar la IA de manera eficaz.

Los LLM, por ejemplo, requieren grandes cantidades de datos relevantes para generar respuestas precisas y contextuales. Los agentes de IA tienen requisitos similares y dependen de datos integrados para actuar de manera confiable en todos los flujos de trabajo. El acceso a datos empresariales precisos, actuales y relevantes ayuda a garantizar que los resultados de ambos sean completos, coherentes y actualizados.

Las decisiones en tiempo real requieren pipelines más rápidos

La toma de decisiones eficaz basada en datos depende de la capacidad de extraer insights de forma rápida, segura y rentable a partir de conjuntos de datos grandes y diversos.4 Lograr esto requiere pipelines automatizados y de baja latencia que puedan entregar continuamente datos nuevos y confiables.

Sin embargo, los enfoques tradicionales de diseño y coordinación de pipelines no se crearon para la velocidad y la escala de la IA y análisis en tiempo real. Los procesos de extracción, transformación, carga (ETL) por lotes introducen retrasos que amplían el tiempo de acción y el tiempo de obtención de insights, a menudo con resultados obsoletos e inutilizables.

La creciente complejidad interrumpe la integración manual

A medida que los entornos de datos se vuelven más complejos, incluso pequeños cambios pueden interrumpir la integración y crear lo que los investigadores llaman un “ciclo repetitivo de detección, diagnóstico y resolución de fallas del pipeline que consume valiosos recursos de ingeniería”.5

Para las organizaciones que priorizan la IA empresarial y la toma de decisiones en tiempo real, una transición al diseño y la orquestación de pipelines impulsadas por IA se considera cada vez más como “inevitable y vital”, según el ingeniero de software de IBM, Jahangir Khan.6 Los pipelines respaldados por IA agéntica proporcionan capacidades de autoadaptación y autocorrección que pueden mejorar fundamentalmente el proceso de integración de datos, agregando resiliencia y velocidad.

Desafíos clave que resuelve la integración de datos de IA

La integración de datos de IA ayuda a abordar tres desafíos clave de ejecución que ralentizan a los equipos de datos modernos:

  • Acceso a datos
  • Confiabilidad de los pipelines
  • Restricciones de habilidades
Retrasos en el acceso a datos y cuellos de botella en los flujos de trabajo

Muchas empresas tienen dificultades con el acceso lento y complejo a los datos. Los solicitantes suelen esperar de una a cuatro semanas para la entrega de datos, lo que frena la productividad y la toma de decisiones.

A este desafío se suman los flujos de trabajo fragmentados y la proliferación de herramientas, ya que el 50 % de las organizaciones utiliza tres o más herramientas de integración de datos. Los equipos de ingeniería de datos deben navegar por entornos desconectados, lo que lleva a implementaciones incongruentes, esfuerzos duplicados y complejidad operativa.
Pipelines frágiles con una calidad de datos poco confiable

Los cambios de esquema o formato pueden dañar silenciosamente los pipelines heredados y los sistemas codificados, lo que permite que los datos incorrectos se propaguen en sentido descendente. Incluso cuando se detectan, estas fallas a menudo requieren intervención manual, lo que causa retrasos y aumenta el riesgo.

La visibilidad limitada de los pipelines dificulta el seguimiento y la resolución de los problemas. Como resultado, los ingenieros de datos dedican casi la mitad de su tiempo a “mantener las luces encendidas” en lugar de ofrecer nuevas capacidades.7,8 Estos problemas pueden acumularse y generar una deuda técnica considerable, lo que aumenta los costos y limita la productividad.
Escasez de habilidades y limitaciones de ingeniería

Muchas organizaciones carecen del talento especializado en ingeniería de datos necesario para satisfacer las demandas modernas de IA y datos. Según algunas estimaciones, el 77 % de las empresas informa una escasez de habilidades y experiencia en datos necesarias.

Estas carencias de habilidades aumentan la dependencia del proceso manual y la adopción lenta de enfoques modernos de integración. Además, dado que los usuarios empresariales dependen en gran medida de los equipos técnicos para las solicitudes de datos más básicas, los equipos de ingeniería suelen verse desbordados.  

Cómo se utiliza la IA en la integración de datos

La integración de datos de IA utiliza LLM, machine learning y automatización para agilizar el proceso de integración de datos de principio a fin. Algunos de los métodos más comunes incluyen:

  • Descubrimiento, clasificación y enriquecimiento de datos
  • Mapeo y transformación de datos entre fuentes
  • Monitoreo de la calidad de los datos y el estado de los pipelines
  • Diseño y orquestación de pipelines de datos
  • Consulta de datos con lenguaje natural

Descubrimiento, clasificación y enriquecimiento de datos

Antes de que los datos se integren y se entreguen, la IA puede automatizar varias tareas previas, tales como:

  • Descubrir nuevas fuentes de datos internas y externas mediante el análisis de conjuntos de datos relevantes, fuentes web, registros de acceso y repositorios de metadatos.

  • Clasificar y etiquetar datos utilizando modelos como árboles de decisión, bosques aleatorios y redes neuronales para mejorar la gobernanza y la coherencia semántica.10

  • Enriquecimiento de los datos con contexto empresarial y metadatos, como el análisis de sentimiento y los identificadores de la empresa.

  • Extracción de estructura a partir de datos no estructurados mediante la detección de entidades, relaciones y patrones .

  • Mantenimiento de los catálogos de datos actualizados a medida que surgen nuevas fuentes y evolucionan las definiciones empresariales.

Estas capacidades impulsadas por IA facilitan la búsqueda, interpretación y preparación de datos relevantes para análisis posteriores de analytics y IA.

Mapeo y transformación de datos entre fuentes

La IA también puede automatizar tareas fundamentales de integración de datos, como la asignación de esquemas y la transformación de datos. La asignación y la transformación tradicionales de datos se basan en conocimientos técnicos especializados y en reglas predefinidas. Los modelos de IA pueden mapear y alinear automáticamente los esquemas entre diferentes fuentes de datos mediante la comprensión semántica.

Por ejemplo, la IA podría relacionar “emp_ID” en un sistema con “employee_number” en otro, incluso cuando los nombres de los campos y los formatos de datos difieren. En este contexto, la IA puede generar lógicas de transformación y reglas de normalización, y adaptarlas a medida que cambia la lógica de negocio sin necesidad de reescribir el código.

Monitoreo de la calidad de los datos y el estado de los pipelines

Tradicionalmente, los equipos recurrían a lógicas de observabilidad personalizadas, paneles, alertas y diagnósticos manuales para supervisar los pipelines. La corrección a menudo requería experiencia especializada y coordinación entre múltiples stakeholders.

Los sistemas de IA pueden ayudar a mantener la calidad de los datos y resolver problemas más rápido mediante:

La IA también puede mejorar la gestión de la calidad de los datos al aprender los parámetros de referencia de calidad y detectar incluso las desviaciones más pequeñas. Todas estas capacidades ayudan a garantizar que los datos entregados a los usuarios sean de confianza y coherentes y estén listos para usar.

Diseño y orquestación de pipelines de datos

La IA agéntica puede ayudar a diseñar y orquestar pipelines de datos recomendando el estilo de integración más adecuado para cada carga de trabajo. Dependiendo de la fuente de datos, las necesidades de rendimiento y las limitaciones de costos, los sistemas de IA pueden sugerir ETL/ELT, transmisión en tiempo real, replicación o enfoques híbridos.

La creación declarativa de pipelines puede respaldar este proceso. En lugar de programar manualmente cada paso, los ingenieros definen los resultados deseados y las reglas de control, lo que permite que el sistema genere un plan de proceso para su revisión y aprobación. Los agentes de IA pueden ayudar a ejecutar el flujo de trabajo.

La IA también puede recomendar el mejor destino para los datos integrados, como almacenamiento de objetos, depósitos de datos o bases de datos, en función de los patrones de carga de trabajo y las necesidades empresariales. Con el tiempo, los sistemas agénticos pueden mejorar la orquestación mediante el uso de datos históricos para optimizar las rutas de priorización y ejecución, a menudo a través del aprendizaje por refuerzo.

Consulta de datos con lenguaje natural

La mayoría de los usuarios empresariales no conocen el lenguaje estructurado de consultas (SQL) y dependen de equipos técnicos para acceder a los datos de la empresa para informes y preguntas de rutina. La integración de datos de IA reduce esta fricción a través de agentes de datos de autoservicio sin código que utilizan procesamiento de lenguaje natural (PLN) y LLM para interpretar solicitudes en lenguaje sencillo y generar consultas SQL.

Por ejemplo, un analista financiero podría pedir: “Mostrar tendencias de rentabilidad por segmento de clientes en los últimos dos trimestres”. El agente interpreta la solicitud, genera la consulta y devuelve el resultado.

Este enfoque reduce los retrasos en el acceso a los datos y facilita el uso de los datos empresariales integrados en toda la empresa. Para los usuarios técnicos que desean un mayor control sobre sus solicitudes, los kits de desarrollo de software (SDK) de Python pueden usar LLM para generar y ejecutar scripts de Python basados en las solicitudes de los usuarios.

Beneficios de la integración de datos de IA

El uso de capacidades avanzadas de IA en la integración de datos ofrece una serie de beneficios, que incluyen:

  • Toma de decisiones más rápida: con el soporte de la IA, los plazos de respuesta de las solicitudes de datos disminuyen de semanas a minutos, permitiendo a los equipos empresariales actuar rápidamente mientras las oportunidades y riesgos siguen siendo relevantes.

  • Datos confiables y de alta calidad: la observabilidad, la supervisión y la gobernanza integradas de la IA ayudan a reducir el riesgo de que los datos erróneos o que no cumplen con las normas lleguen a los repositorios posteriores y a las decisiones.

  • Arquitectura simplificada: los sistemas agénticos unen una variedad de pipelines de integración en una sola plataforma, ya sean cargas de trabajo por lotes, transmisión en tiempo real o replicación de datos. Por lo tanto, los usuarios no tienen que cambiar de una herramienta a otra.

  • Mayor productividad: la automatización y el autoservicio ayudan a reducir las tareas repetitivas o de bajo valor dentro del flujo de trabajo de integración de datos, liberando a los ingenieros de datos para que se centren en el trabajo estratégico.

También hay argumentos que sostienen que la IA está democratizando drásticamente la ingeniería de datos. Al reducir la barrera para el acceso y la comprensión de los datos, incluso los usuarios empresariales sin conocimientos técnicos pueden sentirse capacitados para trabajar activamente con los datos.

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Casos de uso de integración de datos de IA

Existen innumerables casos de uso reales para adoptar soluciones de integración de datos de IA, tales como:

  • Streaming en tiempo real
  • Almacenamiento de datos
  • Planificación financiera
  • Datos para la IA
  • Operaciones de ventas e ingresos
Streaming en tiempo real

La ingesta y transformación de flujos de datos en tiempo real con IA ayuda a reducir la latencia para la toma de decisiones operativas y analíticas más rápida e informada.
Almacenamiento de datos

Las integraciones de datos de IA pueden modernizar y optimizar los flujos de datos en los entornos de lakehouses y depósitos, garantizando que los datos sean confiables y se entreguen de manera eficiente.
Planificación financiera

La IA puede simplificar considerablemente el acceso a los datos y reducir la preparación manual de datos necesaria para respaldar la presentación de informes financieros, el forecasting y el seguimiento de KPI.
Datos para la IA

La IA facilita unificar los datos sin procesar (especialmente los datos empresariales no estructurados), haciéndolos accesibles y utilizables. Esta capacidad es un factor clave para las iniciativas de IA empresarial, como la generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés) y la IA generativa.
Operaciones de ventas e ingresos

La capacidad de unificar de forma rápida y sencilla la gestión de relaciones con los clientes (CRM) y los insights de rendimiento permite a los equipos de ventas moverse más rápido y reducir su dependencia de los equipos técnicos.

Qué buscar en las plataformas de integración de datos de IA

La integración de datos no es igual para todos. Al evaluar las soluciones de integración de datos impulsadas por IA, hay varias características, funcionalidades y servicios a considerar. Aquí hay tres preguntas clave para guiar su búsqueda:

Interoperabilidad y extensibilidad: ¿qué tan bien funciona la solución con otros sistemas?

Las soluciones que admiten la conectividad nativa del ecosistema, a través de interfaces de programación de aplicaciones (API) o conectores predefinidos, pueden reducir el vendor lock-in (dependencia de proveedores) y maximizar las inversiones en datos existentes. Estas soluciones impulsadas por IA deben conectarse perfectamente con sistemas de almacenamiento de archivos, arquitecturas impulsadas por eventos, almacenes de datos y aplicaciones de negocios. La extensibilidad es tan importante como la interoperabilidad, lo que permite que la plataforma sea escalable a medida que evolucionan las necesidades (incluido el soporte para código personalizado o fuentes de datos no nativas).

Seguridad y gobernanza: ¿qué tan bien protege la solución sus datos?

Las plataformas de datos de IA con capacidades integradas para limpieza de datos, seguridad de datos y gobernanza de datos ayudan a garantizar que los datos sigan siendo confiables a lo largo de todo el ciclo de vida de la integración. También protegen los datos confidenciales del acceso y el uso no autorizados. La observabilidad y el monitoreo respaldados por IA pueden detectar problemas de manera temprana, incluidas anomalías sutiles que, de otro modo, podrían pasar desapercibidas.

Flexibilidad de despliegue: ¿dónde y cómo se puede ejecutar la plataforma?

Las empresas operan cada vez más en entornos híbridos multinube, por lo que es fundamental contar con soluciones que permitan ejecutar flujos de trabajo en cualquier lugar (ya sea on premises, en la nube o en un ecosistema híbrido). El despliegue híbrido y el procesamiento de datos in situ también pueden minimizar la latencia y los costos de transferencia de datos, al tiempo que ayudan a reducir la deuda técnica a largo plazo.

Autores

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

Tom Krantz

Staff Writer

IBM Think

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Notas de pie de página

1,3,6,9,10Leveraging Artificial Intelligence to Automate ETL Pipelines: Evolving Legacy Data Systems into Intelligent Workflows,” Jahangir Khan, junio de 2025.

2Untapped value: What every executive needs to know about unstructured data,” IDC. Agosto de 2023.

4Can AI Autonomously Build, Operate and Use the Entire Data Stack?” IBM Research, 8 de diciembre de 2025.

5 The challenges of Extract, Transform and Loading (ETL) system implementation for near real-time environment.“ Sabtu, Adilah & Mohd Azmi, Nurulhuda & Sjarif, N.N.A. & Ismail, S.A. & Mohd Yusop, Othman & Sarkan, Haslina & Chuprat, Suriayati. Julio de 2017.

7What wasting data engineering talent really costs you,” Kevin Kim. 31 de marzo de 2022.

8Beyond ETL: How AI Agents Are Building Self-Healing Data Pipelines,” Soumen Chakraborty. Mayo de 2025.

 