¿Qué es la integración de datos de IA?

La integración tradicional de datos (el proceso de combinar y armonizar datos de múltiples fuentes en un formato unificado) depende de reglas fijas o procesos semiautomatizados coordinados por ingenieros de datos.1 Sin embargo, estos enfoques no están preparados para gestionar los volúmenes y la complejidad de los datos actuales.

Las cargas de trabajo de IA y analytics actuales requieren una base de datos con altos niveles de velocidad, flexibilidad y visibilidad. Estas necesidades pueden sobrecargar rápidamente a los equipos de datos que ya están lidiando con la proliferación de herramientas, los flujos de trabajo fragmentados y los silos de datos.

La IA ofrece un enfoque de integración inteligente y optimizado que es eficiente y adaptable a las necesidades futuras de datos. En lugar de depender de transformaciones manuales, la integración de datos de IA aprovecha los modelos de lenguaje grande (LLM), los agentes de IA y la automatización para aprender, adaptar y tomar decisiones de manera independiente sobre los datos, transformando un proceso reactivo en un sistema inteligente proactivo.