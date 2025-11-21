¿Qué es el forecasting financiero?

El forecasting financiero es el proceso de predecir el rendimiento futuro de una empresa mediante la estimación de factores como los ingresos, el flujo de caja y los gastos.
Ayuda a las empresas a tomar decisiones informadas con respecto a la contratación, inversiones, operaciones, presupuestos y otros aspectos de la planificación financiera.
En la práctica, el forecasting financiero normalmente se basa en una combinación de datos históricos, tendencias del mercado y opiniones de expertos. Los analistas financieros utilizan estos insights para crear estados financieros proforma (proyectados) que predicen las ventas futuras, la rentabilidad, los gastos de efectivo y la posición financiera general de una empresa.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
El forecasting financiero es una herramienta fundamental para la planificación estratégica. Ayuda a las empresas a enfrentar nuevos desafíos, aprovechar oportunidades, gestionar riesgos y mejorar la toma de decisiones. También proporciona datos financieros críticos para los stakeholders del negocio, como prestamistas, inversionistas y asociados de negocios.
Las empresas suelen utilizar los pronósticos financieros para alcanzar los siguientes objetivos:
Hay cuatro elementos clave para crear un pronóstico financiero integrado:
Cada uno de estos elementos actúa como un bloque de construcción que se conecta con los demás para formar una proyección de cómo podría funcionar una empresa en el futuro.
El forecasting de ventas es la base para todos los demás componentes del forecasting financiero. Es el proceso de predecir lo que es probable que una empresa venda en un plazo futuro, generalmente medido en semanas, meses o trimestres.
Estima los ingresos por ventas de acuerdos que ya están en curso o que se espera que ingresen al pipeline de ventas.
Cuando se establecen las proyecciones de ventas, puede comenzar el forecasting de ingresos. Este proceso mide todos los ingresos esperados junto con los gastos, como los costos operativos y de los bienes vendidos, los impuestos y los pagos de intereses.
Esta información se utiliza para crear un estado de resultados pro forma, que muestra los ingresos netos o ganancias futuros proyectados de una empresa.
Las estimaciones de ventas futuras e ingresos netos se utilizan para predecir cómo y cuándo entrará y saldrá el efectivo de una empresa.
Dos ejemplos comunes de flujo de caja son cuando un cliente realiza un pago (una entrada) y cuando una empresa paga a sus empleados (una salida). Un estado de flujo de efectivo pro forma proyecta estos recibos y pagos en una empresa durante un período específico.
Las predicciones de los pronósticos de ventas, ingresos y flujo de caja se combinan para crear un balance pro forma. Este documento es una visión general de alto nivel de los activos futuros, pasivos y patrimonio de una empresa.
Por ejemplo, podría incluir inventario de productos (un activo), dinero adeudado a proveedores (un pasivo) y acciones comunes (capital). Ofrece una visión detallada de la situación financiera proyectada de una empresa.
Los dos tipos principales de forecasting financiero son cuantitativos y cualitativos. Las empresas suelen utilizar una combinación de ambos métodos de forecasting.
Los pronósticos cuantitativos usan datos históricos para predecir lo que probablemente ocurrirá en el futuro. Por ejemplo, las cifras de ventas del último trimestre podrían utilizarse para estimar los ingresos del próximo trimestre. Se basan en gran medida en estadísticas y modelos matemáticos para proyectar cómo las tendencias y los patrones afectarán el rendimiento futuro del negocio.
Las siguientes son técnicas cuantitativas comunes:
A diferencia del método cuantitativo, que se basa en estadísticas, el forecasting cualitativo utiliza el juicio y las opiniones humanas como base para sus predicciones. Es útil en situaciones en las que no hay datos históricos disponibles, como el lanzamiento de un nuevo producto o la creación de una empresa emergente.
Las técnicas cualitativas comunes incluyen las técnicas descritas aquí:
El forecasting financiero predice los resultados financieros futuros. El modelado financiero ayuda a las empresas a guiar la estrategia basada en esas predicciones.
En otras palabras, las previsiones proporcionan una línea de base para modelos matemáticos (a menudo en Excel) que analizan y predicen el resultado de diferentes escenarios. Por ejemplo, si un pronóstico financiero predice los ingresos del próximo mes, un modelo financiero puede proyectar cómo afectaría un aumento de precios a esa cifra.
El forecasting financiero y la elaboración de presupuestos son procesos estrechamente relacionados, pero diferentes. Los presupuestos generalmente proporcionan una hoja de ruta estática de cómo una empresa asigna los ingresos y recursos esperados durante un año fiscal.
El proceso de forecasting financiero es más dinámico y predice resultados futuros tanto a corto como a largo plazo. Los pronósticos financieros de ingresos, flujo de caja y gastos son esenciales para elaborar presupuestos realistas y confiables.
Muchas empresas utilizan ahora herramientas de forecasting financiero impulsadas por IA para analizar el rendimiento pasado y predecir resultados futuros.
Según una encuesta del IBM Institute of Business Value a 300 CFO, 58 % dice que ahora está utilizando la inteligencia artificial (IA) tradicional para pronosticar y modelar. En tanto, el 42 % informa que planea usar IA generativa para hacer forecasting y modelar en el futuro.
Los beneficios de utilizar IA para el forecasting financiero incluyen estos beneficios clave:
Descubre cómo la forecasting impulsada por IA, el análisis automatizado de varianzas y los insights de rendimiento en tiempo real están ayudando a los equipos financieros.
Explora cómo los CFO y los líderes financieros pueden aprovechar al máximo la IA generativa, incluyendo cómo prepararla, dónde aplicarla y qué se requiere para que la IA sea una adición valiosa.
Examine cómo las soluciones impulsadas por IA están remodelando el rol del CFO actual y mejorando la planificación financiera.
Obtenga una planificación empresarial integrada infundida con IA con la libertad de desplegar en el entorno que mejor respalde sus objetivos.
Transforme las finanzas con IBM AI for Finance, impulsado por automatización inteligente y insights predictivos para impulsar operaciones financieras más inteligentes, rápidas y resilientes.
Reimagine las finanzas con IBM Consulting: combina experiencia y soluciones impulsadas por IA para una función financiera estratégica más eficiente.
Unifique la planificación financiera y las operaciones con IA para mejorar el forecasting, optimizar los procesos y elevar el rendimiento financiero.