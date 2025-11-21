¿Qué es el forecasting financiero?

Ayuda a las empresas a tomar decisiones informadas con respecto a la contratación, inversiones, operaciones, presupuestos y otros aspectos de la planificación financiera.

En la práctica, el forecasting financiero normalmente se basa en una combinación de datos históricos, tendencias del mercado y opiniones de expertos. Los analistas financieros utilizan estos insights para crear estados financieros proforma (proyectados) que predicen las ventas futuras, la rentabilidad, los gastos de efectivo y la posición financiera general de una empresa.