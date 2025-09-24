El modelado financiero es ampliamente utilizado en finanzas corporativas, banca de inversión, capital privado, investigación de renta variable y consultoría. Una empresa podría usarlo para evaluar para introducir un nuevo producto o expandirse a un nuevo mercado. Un inversionista podría usar uno para estimar lo que vale una empresa antes de realizar una adquisición o inversión. Los prestamistas lo utilizan para evaluar si un prestatario puede cumplir con las obligaciones de deuda. Los modelos también juegan un papel central en las fusiones y adquisiciones (M & A).

Los modelos a menudo se utilizan para ejecutar escenarios y análisis de sensibilidad para que los líderes puedan ver cómo los cambios en las variables clave afectan los resultados. El objetivo es crear una herramienta que ayude en la toma de decisiones al forecasting cómo podría funcionar un negocio o inversión en diferentes escenarios. Este enfoque brinda a las empresas, inversionistas y prestamistas una forma de anticipar los riesgos del mundo real y evaluar los rendimientos potenciales.

Los analistas financieros crean modelos financieros dentro de sus departamentos de finanzas corporativas o planificación y análisis financiero (FP&A). El proceso de modelado financiero comienza con datos históricos precisos. Esta información ayuda a explicar cómo opera el negocio, cuáles son sus principales impulsores y cómo se conectan las diferentes partes de la empresa.

A partir de ahí, se hacen suposiciones sobre factores internos futuros, como ventas, crecimiento de clientes, estructura de costos y planes de inversión, así como factores externos, como condiciones económicas, tasas de interés y regulaciones. Estas entradas se incorporan a los estados de cuenta y cronogramas proyectados.

Se utilizan hojas de cálculo como Microsoft Excel para vincular los estados financieros históricos con los supuestos sobre el futuro. El resultado es un conjunto de proyecciones que estiman los ingresos futuros, los costos, las ganancias, el flujo de caja y otras métricas clave, según la función del modelo y los objetivos del modelador.

El tipo más común de modelo financiero es un modelo de tres estados, que vincula el estado de resultados, el balance general y el estado de flujo de efectivo. Los modelos más avanzados se basan en esta base para incluir valoración, análisis de escenarios o forecasting bajo diferentes supuestos.

Un modelo financiero sólido se basa en algo más que habilidades técnicas en hojas de cálculo. Requiere conocimientos sólidos de contabilidad, finanzas y el negocio en sí, así como un análisis sólido y buen juicio. Un buen modelo es preciso, flexible y fácil de seguir. Muestra los resultados, pero también proporciona insight sobre lo que impulsa esos resultados.

Muchos profesionales de las finanzas mejoran estas habilidades tomando un curso de modelado financiero que combina la teoría con la práctica. Con la llegada de la inteligencia artificial (IA) en el modelado financiero, las escuelas de negocios y los programas de capacitación están poniendo mayor énfasis en la ciencia de datos, machine learning y IA generativa. Estos esfuerzos tienen como objetivo preparar a los futuros analistas para trabajar junto con sistemas avanzados.3