Las prácticas contables comerciales básicas se remontan a la década de 1400, cuando los inversionistas venecianos realizaban un seguimiento de sus expediciones comerciales asiáticas utilizando la contabilidad de doble entrada, los estados de resultados y los balances. La palabra "budget" ("presupuesto", en inglés) proviene de la antigua palabra francesa "bougette", que significa "bolso pequeño". El gobierno británico comenzó a utilizar la frase "abrir la bolsa" ("open de budget") a mediados del siglo XVIII, cuando el canciller presentó los estados financieros anuales. Las empresas comenzaron a utilizar regularmente el término "presupuesto" para sus finanzas a fines del siglo XIX.

La previsión empresarial moderna comenzó como respuesta a la devastación económica de la Gran Depresión de la década de 1930. Se desarrollaron nuevos tipos de estadísticas y análisis numéricos que podrían ayudar a las empresas a predecir mejor el futuro. Surgieron empresas consultoras para ayudar a las empresas a utilizar estas nuevas herramientas de predicción.

La contabilidad y la previsión eran difíciles a principios del siglo XX porque dependían de laboriosas ecuaciones escritas a mano, libros de contabilidad y hojas de cálculo. La aparición de las computadoras centrales en la década de 1960 y las computadoras personales en la década de 1980 aceleró el proceso. Las aplicaciones de software como Microsoft Excel se hicieron muy populares para la presentación de informes financieros. Sin embargo, los programas de Excel y las hojas de cálculo eran propensos a errores de entrada y eran complicados cuando varios departamentos o personas necesitaban colaborar en un mismo archivo.

A principios de la década de los años 2000, las empresas obtuvieron acceso a fuentes de datos operativos en constante crecimiento, así como a información fuera de los sistemas de transacciones corporativas, como el clima, la opinión social y los datos econométricos. La gran cantidad de datos disponibles para la previsión creó la necesidad de herramientas de software más sofisticadas para procesarlos.

Surgieron numerosos paquetes de software de planificación para manejar esta complejidad de datos, haciendo que la planeación, la elaboración de presupuestos y la previsión sean más rápidos y fáciles, tanto para el procesamiento como para la colaboración. Con conocimientos predictivos extraídos automáticamente de los datos, las empresas podrían identificar tendencias en evolución y guiar la toma de decisiones con previsión, no solo en retrospectiva.

Hoy en día los sistemas basados en la nube se están convirtiendo en el estándar, proporcionando más flexibilidad y seguridad con un costo menor, lo que ayuda a las organizaciones a generar predicciones y presupuestos precisos con menos errores.

Sin embargo, a pesar de estos avances, las empresas siguen dependiendo bastante de las hojas de cálculo tradicionales.1 El 70 % de las empresas dicen que dependen en gran medida de los informes de hojas de cálculo, y solo el 16 % usa software especializado en las instalaciones y solo el 10 % usa software en la nube para la planeación.

Muchas empresas aún basan su estrategia en planes y presupuestos anuales, que es una técnica de gestión desarrollada desde hace más de un siglo. Pero en el entorno más competitivo de hoy, las organizaciones se están dando cuenta de que los planes, presupuestos y pronósticos deben reflejar la realidad actual, no la realidad de hace dos, tres o más trimestres. La planificación continua y los pronósticos móviles se están convirtiendo en metodologías de uso generalizado para actualizar planes, presupuestos y pronósticos con frecuencia durante todo el año, trimestralmente o incluso mensualmente. Estos enfoques ayudan a los gerentes a detectar tendencias antes que sus competidores, ayudándolos a tomar decisiones mejor informadas y más ágiles sobre precios, combinación de productos, asignaciones de capital e incluso niveles de personal.