El modelado financiero fue durante mucho tiempo una técnica estándar para proyectar el rendimiento futuro, incluidos los ingresos, los gastos y el flujo de caja. Es parte del proceso de planificación, presupuestación y pronóstico de tres pasos para determinar y trazar los objetivos financieros a corto y largo plazo de una organización. Los modelos tradicionales dependen de actualizaciones manuales de hojas de cálculo y fórmulas estáticas.

Los sistemas impulsados por IA automatizan el manejo de datos, aprenden de nuevas entradas y refinan continuamente las proyecciones financieras. Por ejemplo, un modelo impulsado por IA puede evaluar los movimientos del mercado, los informes financieros corporativos o los indicadores económicos con rapidez y precisión, y luego actualizar los pronósticos para reflejar los insights más recientes.

La velocidad es una de las principales ventajas de la IA en el modelado financiero. La IA reduce el tiempo dedicado a la recopilación y validación de datos. Puede manejar grandes conjuntos de datos en tiempo real y descubrir patrones que no son obvios para los analistas financieros humanos. Esta capacidad fortalece el análisis financiero y reduce el retraso que suele existir en los métodos de modelado tradicionales. También libera a los analistas del trabajo repetitivo y que consume mucho tiempo, lo que les permite centrarse en el análisis, la interpretación y la estrategia de datos de mayor valor.

La tecnología de IA también aporta un insight más profundo. Admite casos de uso como análisis de escenarios y sensibilidad, asignación de capital, planeación de inversiones, evaluación de fusiones y adquisiciones (M&A) e reportes regulatorios. Los modelos de IA impulsan simulaciones en tiempo real de "qué pasaría si" que prueban cómo los cambios en la demanda, precios o los choques externos pueden afectar los resultados, ofreciendo una visión más amplia de los posibles futuros.

Otro beneficio es la capacidad de la IA para detectar riesgos. El 58 % de los directores ejecutivos (CEO) esperan que la IA tenga un impacto transformador en la mejora de la seguridad y la gestión de riesgos.1 La IA en finanzas puede buscar anomalías en los estados financieros o patrones comerciales inusuales que puedan sugerir fraude o inestabilidad. Al detectar tempranamente estas señales de alerta en la evaluación de riesgos, las instituciones pueden tomar medidas preventivas. Este enfoque proactivo es más difícil de lograr con modelos estáticos.

Las innovaciones recientes como la IA agéntica y la IA explicable (XAI)refuerzan este cambio. La IA agéntica lleva la automatización financiera más allá mediante la administración de flujos de trabajo de extremo a extremo. Puede planificar, ejecutar y adaptar pronósticos sin dejar espacio para la supervisión humana. La XAI hace que los modelos complejos sean más transparentes al mostrar qué variables impulsan los resultados, una característica crítica en una industria altamente regulada.

Aún así, la IA no reemplaza la experiencia humana. Los modelos pueden heredar sesgos de los datos de los que aprenden y pueden producir resultados defectuosos cuando no se monitorean adecuadamente. Algunos siguen siendo difíciles de interpretar, especialmente cuando se construyen con algoritmos avanzados de machine learning que funcionan como cajas negras. Todavía se necesitan modeladores capacitados para aplicar el juicio comercial y el contexto de maneras que la IA no puede replicar, especialmente cuando se traducen los resultados del modelo en decisiones del mundo real.

El uso del modelado financiero impulsado por IA permite a los equipos ser más prospectivos. Cuando las tareas rutinarias están automatizadas, los analistas pueden ofrecer insights y consejos financieros más precisos y cambiar su función de informar el pasado a dar forma a la estrategia para el futuro.