Cómo mejorar la eficiencia de sus operaciones financieras con IA generativa

Si bien es posible que haya aprendido sobre la inteligencia artificial (IA) generativa, es posible que no sepa lo que significa para el futuro de las Finanzas y la Contabilidad (F&A). Como su nombre indica, genera imágenes, música, voz, código, video o texto, mientras interpreta y manipula datos preexistentes. Para los líderes de F&A, esto significa que puede tener la capacidad de transformar datos financieros, como informes de rendimiento empresarial, comentarios y narrativas. Aunque la adopción de la IA puede parecer desalentadora, la flexibilidad y la escalabilidad de los modelos fundacionales emergentes acelerarán la adopción de la IA a medida que las empresas estén capacitadas para ponga a trabajar la IA en el núcleo estratégico de los procesos de F&A.

A medida que encuentre nuevas soluciones de IA generativa y modelos fundacionales de IA únicos para F&A, es posible que se sienta abrumado por todas las opciones. Será importante que sea selectivo y confíe en que el modelo que elija pueda acelerar eficazmente la adopción y reducir el tiempo de creación de valor para su caso de uso de F&A en general.

Las descripciones de los informes financieros (así como los comentarios) desempeñan un papel fundamental a la hora de proporcionar insights significativos y una comprensión contextual del rendimiento financiero de una empresa. Los analistas financieros elaboran estas narrativas actualmente, pero este enfoque lleva mucho tiempo. Debemos pasar de los procesos manuales (que requieren un análisis meticuloso, pensamiento crítico y habilidades de comunicación efectivas) a procesos impulsados por IA que optimicen y mejoren la eficiencia operativa.