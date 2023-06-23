Cómo mejorar la eficiencia de sus operaciones financieras con IA generativa

Si bien es posible que haya aprendido sobre la inteligencia artificial (IA) generativa, es posible que no sepa lo que significa para el futuro de las Finanzas y la Contabilidad (F&A). Como su nombre indica, genera imágenes, música, voz, código, video o texto, mientras interpreta y manipula datos preexistentes. Para los líderes de F&A, esto significa que puede tener la capacidad de transformar datos financieros, como informes de rendimiento empresarial, comentarios y narrativas. Aunque la adopción de la IA puede parecer desalentadora, la flexibilidad y la escalabilidad de los modelos fundacionales emergentes acelerarán la adopción de la IA a medida que las empresas estén capacitadas para ponga a trabajar la IA en el núcleo estratégico de los procesos de F&A.
A medida que encuentre nuevas soluciones de IA generativa y modelos fundacionales de IA únicos para F&A, es posible que se sienta abrumado por todas las opciones. Será importante que sea selectivo y confíe en que el modelo que elija pueda acelerar eficazmente la adopción y reducir el tiempo de creación de valor para su caso de uso de F&A en general.
Las descripciones de los informes financieros (así como los comentarios) desempeñan un papel fundamental a la hora de proporcionar insights significativos y una comprensión contextual del rendimiento financiero de una empresa. Los analistas financieros elaboran estas narrativas actualmente, pero este enfoque lleva mucho tiempo. Debemos pasar de los procesos manuales (que requieren un análisis meticuloso, pensamiento crítico y habilidades de comunicación efectivas) a procesos impulsados por IA que optimicen y mejoren la eficiencia operativa.
Reconocemos que las empresas a menudo enfrentan varios desafíos cuando se trata de crear informes y descripciones, incluyendo, entre otros:
A pesar de estos desafíos, estamos seguros de que la implementación estratégica de IA generativa en F&A conducirá a mejoras en la productividad y agilizará las operaciones de F&A.
Por ejemplo, hemos ilustrado cómo la IA generativa puede mejorar los tiempos de ciclo al generar descripciones y comentarios de informes financieros. La Figura 1 muestra procesos financieros que podrían haber tardado casi dos semanas en completarse, y la Figura 2 muestra cómo esos procesos ahora se aceleran con la aplicación de IA generativa en todo momento, lo que da como resultado comentarios en tiempo real y generación narrativa.
En lugar de buscar manualmente en una colección de activos de F&A, puede aprovechar la IA y reducir el tiempo que llevaría recopilar o investigar los insights necesarios (como el rendimiento de una empresa en relación con sus competidores, las acciones clave a tomar, las posibles preguntas de los analistas y la respuesta de la empresa). La IA analiza estados financieros, notas, divulgaciones y otros datos aplicables, y luego traduce e interpreta los datos para proporcionar respuestas contextualizadas a sus preguntas. La Figura 3 destaca los beneficios secundarios que proporciona la tecnología de IA conversacional.
Aprovechar la IA generativa para escribir comentarios y narraciones que ayuden en la elaboración de informes financieros tiene varias ventajas, por ejemplo:
Si bien la IA generativa y otras capacidades pueden estar listas ahora , le recomendamos que las aborde de manera integral y estratégica cuando sea posible, evaluando y explorando la pila tecnológica de IA generativa adecuada para desplegar las tácticas de F&A más prometedoras junto con sus pares (es decir, tecnología de la información). La Figura 4 ilustra una pila tecnológica preliminar (o arquitectura) para la IA generativa que da cuenta de las aplicaciones, los modelos y la infraestructura que debe considerar para desplegar de manera efectiva estas nuevas capacidades en toda su organización de F&A.
Al considerar la implementación de IA generativa en su función de F&A en todos sus procesos centrales, es crucial comprender que esta tecnología no es una solución mágica. No resolverá todos sus problemas ni reemplazará la necesidad de experiencia humana. En su lugar, considérelo como una herramienta que puede aumentar y mejorar las capacidades de su equipo de F&A, lo que lleva a un trabajo más eficiente, preciso y perspicaz que se centra en iniciativas estratégicas que generan valor para el negocio.
Para aumentar el valor empresarial, los profesionales de F&A deben abordar la aplicación de la IA generativa con una comprensión clara de sus objetivos y una hoja de ruta bien definida. Estas son algunas consideraciones importantes que proporcionaron nuestros expertos en F&A:
Cuando decida introducir e implementar IA generativa a escala, el Centro de Excelencia para IA generativa de IBM le ayudará a elegir el kit de herramientas de IA adecuado para desplegar de forma segura IA confiable y aprovechar la IA empresarial como IBM watsonx, una cartera de productos de IA, modelos propios o de terceros (o incluso una combinación) basados en sus desafíos y objetivos comerciales únicos. Podemos ayudarle a crear una hoja de ruta estratégica para la transformación, de modo que la IA generativa pueda ofrecer un inmenso valor empresarial y mejorar la eficiencia operativa.
