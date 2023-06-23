Etiquetas
Cómo la IA generativa puede ayudar a los profesionales de finanzas y contabilidad

Ya sea usted director financiero, contador, analista financiero o asociado de negocios, la inteligencia artificial (IA) puede ayudarlo a mejorar su estrategia financiera, aumentar la productividad y acelerar los resultados comerciales. Aunque puede parecer futurista, los avances como la IA generativa y la tecnología de IA conversacional pueden beneficiar al área de finanzas y contabilidad ahora.

La tecnología de IA permite a los profesionales financieros centrarse en actividades de mayor valor, como la planificación y el análisis estratégicos, en lugar de actividades manuales y transaccionales. La IA generativa permite tomar decisiones basadas en datos y más rápidas basadas en datos históricos, tendencias del mercado y el uso de modelos fundacionales de IA que identifican patrones y anomalías que a menudo pasan por alto los métodos de análisis tradicionales. 

Apueste por (y evalúe) los flujos de trabajo impulsados por IA

Aprovechamos las mentes de nuestros propios expertos en F&A de IBM® Consulting, los que saben que la forma en que usted ayuda a las empresas a tomar decisiones basadas en datos indica su capacidad para respaldar negocios futuros. Nuestros expertos en IBM Consulting están analizando a fondo la IA generativa para F&A y considerando la necesidad de equilibrar los riesgos . Nos damos cuenta de que los resultados dependerán de cómo se entrenen estos modelos (por profesionales de F&A junto con sus pares en tecnología de la información), y que es posible que algunos modelos no puedan comprender el contexto de ciertos conceptos de F&A, lo que podría conducir a resultados inexactos o engañosos. 

Un informe reciente publicado por el Institute for Business Value (IBV) de IBM especifica acciones clave en respuesta a una de las siete apuestas propuestas. Una acción es implementar flujos de trabajo inteligentes seguros que prioricen la IA para administrar su empresa. El documento, que aborda la idea de que las disrupciones impulsadas por la tecnología se están acelerando (y que esto está impulsado por la IA generativa), recomienda que las organizaciones implementen estos flujos de trabajo impulsados por IA mientras se aseguran de que su capacitación en IA sea transparente y esté abierta a críticas continuas. Sugiere que las organizaciones prioricen qué casos de uso de F&A deben aumentarse con sus nuevos modelos fundacionales, equilibrando la precisión, el riesgo, las expectativas de los stakeholders de finanzas y contabilidad y el retorno de la inversión (ROI).

La promesa de la IA generativa en F&A es grande, como se indica en un estudio reciente de IBM que encontró que los ejecutivos esperan que el 48 % del personal de sus organizaciones (incluido el 34 % del personal de finanzas) utilice IA generativa para aumentar sus tareas diarias en el el próximo año.

Tres consideraciones clave para la IA generativa

Nuestros expertos alientan a los responsables de la toma de decisiones de finanzas y contabilidad a tener en cuenta estas consideraciones al aplicar esta nueva tecnología:

  • Sea un buen administrador de estos insights financieros. Manténgase conectado a medida que los modelos de IA generativa comienzan a participar en el proceso, resumir y crear narrativas en torno al rendimiento financiero. La responsabilidad humana se volverá cada vez más crítica, especialmente considerando el ritmo al que algunos equipos de finanzas y contabilidad desplegarán la tecnología (ya sea como modelos únicos o integrados en las aplicaciones financieras diarias). Una capa humana de validación y una aprobación final en cada transacción o informe generado será clave. Considere cómo responderá las preguntas que sus stakeholders podrían hacer sobre el contenido generado por IA.
  • Aplique la perspectiva de la controladora. La gestión y los controles de riesgos son imprescindibles en finanzas y contabilidad. Si bien la precisión de estas soluciones continúa mejorando, será crítico que los operadores continúen aplicando la perspectiva de la controladoría a cada caso de uso que se esté evaluando. Deben sopesar los riesgos, la materialidad y la posible exposición financiera que podrían afectar sus procesos. Los operadores deben observar y validar la precisión e integridad de las entradas utilizadas, así como de las salidas generadas. Al igual que con la mayoría de las tecnologías emergentes, considere mapear los casos de uso con sus matrices de control clave para anticipar su impacto.
  • El asociado de negocios interno es una necesidad. El análisis y la elaboración de informes serán una de las áreas más afectadas, y el nivel de soluciones de autoservicio se disparará en todas las empresas. Esto puede tentar a algunos líderes empresariales a confiar únicamente en asesores nuevos y aparentemente inteligentes impulsados por IA para tomar decisiones (y algunos pasarán por alto la capa de finanzas y contabilidad o asumirán que la información proporcionada ya ha sido "evaluada" por el área de finanzas). Puede ser difícil generar alianzas entre el área de finanzas y otras unidades de negocio, así que considere qué stakeholders se verán afectados y planee promover la confianza y las asociaciones de negocios desde el principio.

Los profesionales de finanzas y contabilidad de IBM Consulting pueden asociarse con usted a medida que implementa esta tecnología, compartiendo insights valiosos y mejores prácticas a lo largo del camino. Solo en 2023, IBM Consulting interactuó con más de 100 clientes y completó docenas de compromisos infundiendo IA generativa junto con estrategias clásicas de IA de machine learning. Explore más publicaciones de esta serie de blogs, El futuro de las finanzas con IA generativa, para aprender más sobre cómo optimizar y mejorar las funciones críticas de finanzas y contabilidad y mejorar la eficiencia de las operaciones financieras con IA generativa.

 

Autor

Juan Jimenez

Senior Product Marketing Manager, Finance Transformation

IBM Consulting

Honor Sherlock

Product Marketing Manager, Data & Technology Transformation (Data, AI and Automation)

IBM Consulting

Lucas Juarez

Partner, Global Finance Transformation

IBM Consulting

Vasanti Pillutla

Associate Partner, Global Finance Transformation

IBM Consulting

Shobhit Varshney

VP & Sr. Partner, AI, Data & Automation Leader, Americas

IBM
