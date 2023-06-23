Ya sea usted director financiero, contador, analista financiero o asociado de negocios, la inteligencia artificial (IA) puede ayudarlo a mejorar su estrategia financiera, aumentar la productividad y acelerar los resultados comerciales. Aunque puede parecer futurista, los avances como la IA generativa y la tecnología de IA conversacional pueden beneficiar al área de finanzas y contabilidad ahora.
La tecnología de IA permite a los profesionales financieros centrarse en actividades de mayor valor, como la planificación y el análisis estratégicos, en lugar de actividades manuales y transaccionales. La IA generativa permite tomar decisiones basadas en datos y más rápidas basadas en datos históricos, tendencias del mercado y el uso de modelos fundacionales de IA que identifican patrones y anomalías que a menudo pasan por alto los métodos de análisis tradicionales.
Aprovechamos las mentes de nuestros propios expertos en F&A de IBM® Consulting, los que saben que la forma en que usted ayuda a las empresas a tomar decisiones basadas en datos indica su capacidad para respaldar negocios futuros. Nuestros expertos en IBM Consulting están analizando a fondo la IA generativa para F&A y considerando la necesidad de equilibrar los riesgos . Nos damos cuenta de que los resultados dependerán de cómo se entrenen estos modelos (por profesionales de F&A junto con sus pares en tecnología de la información), y que es posible que algunos modelos no puedan comprender el contexto de ciertos conceptos de F&A, lo que podría conducir a resultados inexactos o engañosos.
Un informe reciente publicado por el Institute for Business Value (IBV) de IBM especifica acciones clave en respuesta a una de las siete apuestas propuestas. Una acción es implementar flujos de trabajo inteligentes seguros que prioricen la IA para administrar su empresa. El documento, que aborda la idea de que las disrupciones impulsadas por la tecnología se están acelerando (y que esto está impulsado por la IA generativa), recomienda que las organizaciones implementen estos flujos de trabajo impulsados por IA mientras se aseguran de que su capacitación en IA sea transparente y esté abierta a críticas continuas. Sugiere que las organizaciones prioricen qué casos de uso de F&A deben aumentarse con sus nuevos modelos fundacionales, equilibrando la precisión, el riesgo, las expectativas de los stakeholders de finanzas y contabilidad y el retorno de la inversión (ROI).
La promesa de la IA generativa en F&A es grande, como se indica en un estudio reciente de IBM que encontró que los ejecutivos esperan que el 48 % del personal de sus organizaciones (incluido el 34 % del personal de finanzas) utilice IA generativa para aumentar sus tareas diarias en el el próximo año.
Nuestros expertos alientan a los responsables de la toma de decisiones de finanzas y contabilidad a tener en cuenta estas consideraciones al aplicar esta nueva tecnología:
Los profesionales de finanzas y contabilidad de IBM Consulting pueden asociarse con usted a medida que implementa esta tecnología, compartiendo insights valiosos y mejores prácticas a lo largo del camino. Solo en 2023, IBM Consulting interactuó con más de 100 clientes y completó docenas de compromisos infundiendo IA generativa junto con estrategias clásicas de IA de machine learning. Explore más publicaciones de esta serie de blogs, El futuro de las finanzas con IA generativa, para aprender más sobre cómo optimizar y mejorar las funciones críticas de finanzas y contabilidad y mejorar la eficiencia de las operaciones financieras con IA generativa.
