Si bien estos primeros casos y los resultados que han tenido son emocionantes, el trabajo involucrado en la construcción de soluciones de IA generativa debe desarrollarse cuidadosamente y con atención crítico a los riesgos potenciales involucrados, incluidos:



Sesgo: al igual que con cualquier modelos de IA, los datos de entrenamiento tienen un impacto en los resultados que produce el modelo. Los modelos fundacionales se entrenan en grandes porciones de datos extraídos de Internet. En consecuencia, los sesgos que existen inherentemente en los datos de Internet son detectados por los modelos entrenados y pueden aparecer en los resultados que producen los modelos. Aunque existen formas de mitigar este efecto, las empresas deben contar con mecanismos de gobernanza para comprender y abordar este riesgo.

Opacidad: los modelos fundacionales tampoco son totalmente auditables o transparentes debido a la naturaleza “autosupervisada” del entrenamiento del algoritmo.

Alucinación: los LLM pueden producir "alucinaciones", resultados que satisfacen una instrucción sintácticamente pero que son incorrectos desde el punto de vista fáctico. Nuevamente, las empresas deben contar con mecanismos de gobernanza sólidos para mitigar este riesgo.

Propiedad intelectual: hay preguntas sin respuesta sobre las implicaciones legales y quién puede poseer los derechos del contenido generado por modelos que se entrenan con material potencialmente redactado.

Seguridad: estos modelos son susceptibles a riesgos de datos y seguridad, incluyendo ataques de inyección de instrucciones.



Al participar en proyectos de IA generativa, los líderes empresariales deben asegurarse de poner en marcha sólidos mecanismos de ética y gobernanza de IA para mitigar los riesgos involucrados. Aprovechando la metodología IBM Garage, IBM puede ayudar a los líderes empresariales a evaluar cada iniciativa de IA generativa sobre cuán arriesgada y precisa debe ser la salida. En la primera ola, los clientes pueden priorizar los casos de uso internos orientados a los empleados donde los resultados son revisados por humanos y no requieren un alto grado de precisión.



La IA generativa y los LLM introducen nuevos peligros en el campo de la IA, y no pretendemos tener todas las respuestas a las preguntas que plantean estas nuevas soluciones. IBM Consulting se compromete a aplicar una introspección mesurada durante las interacciones con compañías, gobiernos y la sociedad en general y a garantizar una representación diversa de perspectivas a medida que encontramos respuestas a esas preguntas.



