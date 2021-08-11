El propósito de este documento es establecer una promesa pública de nuestro equipo a otros para mantener una alta calidad de los datos dentro de parámetros precisos. Esperamos que genere comprensión, nos ayude a todos a trabajar juntos y mantenga a nuestros equipos mutuamente responsables.

Nuestra promesa: Entregaremos datos de ventas con una puntuación de calidad de datos de al menos 95 % a las 5:00 a. m. ET todos los días para que el equipo pueda responder preguntas como "¿Cuáles fueron las ventas ayer?" Acusaremos recibo de todas las solicitudes en el plazo de 1 día hábil y las clasificaremos por tickets simples y complejos. Resolveremos las solicitudes simples en un plazo de tres días hábiles y las complejas en un plazo de 2 semanas.

Mediremos la calidad de los datos comparando los KPI de entrega de datos, como el tiempo de inicio de la ejecución y el tiempo de finalización de la ejecución, el recuento de registros y la proporción de nulos a registros, y las puntuaciones de distribución y desviación con los estándares predefinidos de actualización de datos, integridad de datos y fidelidad de datos.

Si no cumplimos con un SLA de datos, en un plazo de tres días hábiles, nuestro equipo publicará una disculpa pública atribuyéndose el mérito, explicando por qué sucedió y las medidas precisas que estamos implementando para solucionarlo.

Para cumplir con esta promesa, necesitamos su ayuda. Nuestro equipo necesita instrucciones oportunas, entrada y feedback claros sobre cómo se utilizan los datos, así como un aviso de al menos cuatro semanas sobre cualquier cambio complejo solicitado.

Dirija todas las preguntas, comentarios e inquietudes a data-eng@team.com.

Con determinación,

– Su equipo de ingeniería de datos