¿Qué es la integración de datos en la nube?

Almacenar datos empresariales en la nube ofrece claras ventajas, sobre todo la erradicación de los límites de almacenamiento físico y la capacidad de almacenar fácilmente cantidades masivas de big data. Otros beneficios comunes incluyen la eficiencia de costos, la escalabilidad y la continuidad de negocio.

Debido a estas ventajas, las organizaciones han trasladado datos a la nube a un ritmo rápido (mientras mantienen los datos on premises para cumplir con los requisitos normativos o de rendimiento). Algunos pronósticos proyectan que el gasto en almacenamiento en la nube empresarial alcanzará los 128 mil millones de dólares para 2028.1 Otros estiman que la cantidad de datos almacenados en todo el mundo se duplicará entre 2024 y 2029.2

Ahora, los datos empresariales en la nube, uno de los activos críticos de una organización, se distribuyen cada vez más en entornos híbridos y multinube en una amplia gama de formatos estructurados y no estructurados.

Estos datos dispares han llevado a escenarios de datos fragmentados con información aislada entre equipos, plataformas y entornos, lo que dificulta que los equipos utilicen los datos. Al mismo tiempo, el volumen de datos que generan las aplicaciones, los dispositivos del Internet de las cosas (IoT) y los datos de transacciones continúa creciendo tanto en la nube como en los sistemas on-prem.

La integración de datos en la nube puede ayudar significativamente a abordar esta complejidad. Combina y armoniza datos en entornos de nube y on-prem. Esta vista unificada hace que los datos en la nube sean accesibles y utilizables para el análisis y la toma de decisiones. En una era de innovación rápida y datos cada vez más fragmentados, esta capacidad es esencial.

La fragmentación puede frenar la innovación y dar lugar a decisiones lentas, incoherentes o inexactas, lo que limita la capacidad de una organización para innovar, adaptarse y lograr la eficiencia operativa. De hecho, según datos del IBM Institute for Business Value, el 68 % de los CEO encuestados dice que la arquitectura de datos integrada en toda la empresa es crítica para permitir la colaboración multifuncional e impulsar la innovación.3

Las iniciativas de inteligencia artificial (IA), en particular, dependen de datos unificados, confiables y congruentes. Sin una estrategia sólida de integración de datos, las organizaciones podrían tener dificultades para poner en funcionamiento la IA a escala.