¿Qué es el intercambio de datos?

Cada día, el mundo genera aproximadamente 402.74 millones de terabytes de datos. Sin un intercambio de datos eficaz, esa información (y su valor) quedaría atrapada. Solo en la UE, los flujos de datos en la nube generaron un valor económico estimado de 77 000 millones EUR en 2024, cifra que se prevé que aumente a 328 000 millones EUR en 2035.

El intercambio de datos es la base de cualquier organización moderna basada en datos. Aquellos con estrategias eficaces de intercambio de datos pueden unificar datos internos y externos fragmentados y desbloquear insights más profundos en todos los departamentos, asociaciones y casos de uso.

Por ejemplo, mediante intercambios de datos en tiempo real, las plataformas de comercio electrónico pueden ajustar dinámicamente los precios, compartir flujos de datos entre minoristas y optimizar las cadenas de suministro. De manera similar, estos intercambios permiten al personal del hospital compartir resultados de laboratorio con especialistas externos en tiempo real, lo que puede reducir los tiempos de diagnóstico y mejorar los resultados de los pacientes.

El intercambio de datos también desempeña un papel crucial a la hora de permitir que los sistemas de IA aprendan y ofrezcan valor. Al agilizar el flujo de datos entre los diferentes sistemas, el intercambio de datos puede ayudar a certificar que los modelos de IA se basan en la información más actual y relevante.

Los componentes clave del intercambio de datos, como los esquemas estandarizados, los conectores seguros y las licencias reguladas, ayudan a garantizar que las diversas fuentes de datos puedan emplear de manera eficaz dentro de los ecosistemas de IA. Esto permite a las organizaciones integrar datos de terceros sin comprometer la calidad ni el control.