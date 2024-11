¿Qué es el intercambio de datos?

Si bien compartir datos ofrece muchos beneficios a las empresas, también presenta riesgos. Cuando la información confidencial se distribuye de forma inadecuada, puede exponer a una organización a riesgos regulatorios, competitivos, financieros y de seguridad. Los consumidores de datos tienen un control limitado sobre la calidad y disponibilidad de los datos. Los datos de baja calidad también pueden albergar sesgos ocultos contra géneros, razas, religiones o grupos étnicos.

Los procesos de gobernanza de datos establecen las políticas, los estándares y las mejores prácticas para gestionar los datos de forma segura, precisa y consistente en toda la organización. Una gobernanza eficaz limita el acceso para que solo los usuarios autorizados tengan licencias de uso de datos. La gobernanza también protege, clasifica y ayuda a garantizar que los datos se empleen de conformidad con los organismos legales y reguladores.

Toda organización tiene obligaciones legales y éticas para salvaguardar la privacidad de los datos de los clientes que gestiona. Las tecnologías, como el cifrado y la redacción de datos, permiten compartir datos de forma segura y, al mismo tiempo, proteger la privacidad. Sin embargo, la falta de comunicación entre los productores de datos y los consumidores puede dar lugar a interpretaciones erróneas, lo que da lugar a suposiciones incorrectas al elaborar reportes o participar en iniciativas de toma de decisiones basadas en datos.

Por ejemplo, en 2012, Knight Capital Group3 sufrió una falla comercial debido a la falta de comunicación y coordinación entre los equipos, lo que les hizo perder 440 millones de dólares en solo 45 minutos. Una actualización de software activó inadvertidamente una pieza de software integrada no probada, no documentada e inactiva. Debido a que los desarrolladores no comunicaron de manera efectiva los impactos potenciales de los cambios en los sistemas de los comerciantes, se ejecutaron operaciones erróneas a alta velocidad, lo que resultó en pérdidas financieras significativas.

El costoso movimiento de datos, especialmente a través de procesos intensivos en recursos de extracción, transformación y carga (ETL), obstaculizó tradicionalmente el intercambio generalizado de datos. Mantener las mejores prácticas de calidad de datos y gobernanza puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de volúmenes masivos de datos. Compartir de forma segura grandes conjuntos de datos a través de redes requiere mucho tiempo y es altamente técnico, además de una gran inversión en almacenamiento e infraestructura.

La seguridad de los datos requiere medidas de protección rigurosas y educación para salvaguardar los datos confidenciales. La información que viaja a través de redes y plataformas durante los procesos de intercambio de datos es vulnerable a amenazas, como el acceso no autorizado, las filtraciones de datos y los ciberataques. Además, las organizaciones deben navegar por complejas leyes y regulaciones de privacidad de datos al compartir datos con socios externos, stakeholders o proveedores externos.