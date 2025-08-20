¿Qué es un tejido de datos?

El tejido de datos es una arquitectura que facilita la integración end-to-end de varias líneas de trabajo de datos y entornos de nube mediante el uso de sistemas inteligentes y automatizados. En la última década, los desarrollos dentro de la nube híbrida, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas (IoT) y edge computing han llevado al crecimiento exponencial de big data, creando aún más complejidad de gestión para las empresas. Esto ha hecho que la unificación y la gestión de los entornos de datos sean una prioridad cada vez mayor, ya que este crecimiento ha creado desafíos importantes, como silos de datos, riesgos de seguridad y cuellos de botella generales para la toma de decisiones. Los equipos de gestión de datos están abordando estos desafíos de frente con soluciones de tejido de datos. Los están aprovechando para unificar sus sistemas de datos dispares, integrar la gestión, reforzar las medidas de seguridad y privacidad y brindar más acceso a los datos a los trabajadores, en particular a los usuarios de negocios.

Estos esfuerzos de integración de datos mediante tejidos de datos permiten una toma de decisiones más integral y centrada en los datos. Históricamente, una empresa puede haber tenido diferentes plataformas de datos alineadas con líneas de negocio específicas. Por ejemplo, puede tener una plataforma de datos de recursos humanos, una plataforma de datos de la cadena de suministro y una plataforma de datos de clientes, que albergan datos en entornos diferentes y separados a pesar de las posibles superposiciones. Sin embargo, una estructura de datos puede permitir que los responsables de la toma de decisiones vean estos datos de manera más coherente para comprender mejor el ciclo de vida del cliente, haciendo conexiones entre datos que no existían antes. Al cerrar estas brechas en la comprensión de los clientes, productos y procesos, los tejidos de datos están acelerando las iniciativas de automatización y transformación digital en todas las empresas.