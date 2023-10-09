La arquitectura de la plataforma de datos tiene una historia interesante. Hacia el cambio de milenio, las empresas comenzaron a darse cuenta de que la carga de trabajo de informes y business intelligence requería una nueva solución en lugar de las aplicaciones. Surgió una plataforma optimizada para la lectura que puede integrar datos de múltiples aplicaciones. Fue Datawarehouse.

En otra década, Internet y los dispositivos móviles comenzaron a generar datos de volumen, variedad y velocidad imprevistos. Requería una solución de plataforma de datos diferente. Por lo tanto, surgió el lago de datos, que maneja datos estructurados y no estructurados con un gran volumen.

Pasó otra década más. Y quedó claro que el lago de datos y el almacén de datos ya no son suficientes para manejar la complejidad del negocio y la nueva carga de trabajo de las empresas. Pero era demasiado costoso. El valor de los proyectos de datos es difícil de apreciar. Las plataformas de datos son difíciles de cambiar. El tiempo exigía una nueva solución, una vez más.

¿Cuál es? Esta vez, están surgiendo al menos tres soluciones de plataforma de datos diferentes: lakehouse de datos, tejido de datos y malla de datos. Aunque esto es alentador, también está generando confusión en el mercado. Los conceptos y valores se superponen. A veces surgen diferentes interpretaciones dependiendo de a quién se le pregunte.

Este artículo intenta aliviar esas confusiones. Se explicarán los conceptos. Y luego se presentará un marco, que mostrará cómo estos tres conceptos pueden conducirse entre sí o usarse entre sí.