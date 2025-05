¿Qué es una malla de datos?

La comprensión de los productores de los datos del dominio los posiciona para establecer políticas de gobernanza de datos centradas en la documentación, la calidad y el acceso. Esto, a su vez, permite el uso de autoservicio en toda la organización. Si bien este enfoque federado elimina muchos cuellos de botella operativos asociados con los sistemas centralizados y monolíticos, no significa necesariamente que no pueda usar sistemas de almacenamiento tradicionales, como lagos de datos o almacenes de datos. Simplemente significa que su uso cambió de una única plataforma de datos centralizada a múltiples repositorios de datos descentralizados.

Cabe señalar que la malla de datos promueve la adopción de tecnologías nativas de la nube y de plataformas en la nube para escalar y alcanzar los objetivos de la gestión de datos. Este concepto se compara comúnmente con los microservicios para ayudar a la audiencia a comprender su uso dentro de este panorama. Dado que esta arquitectura distribuida es particularmente útil para escalar las necesidades de datos en toda una organización, se puede inferir que una malla de datos puede no ser adecuada para todos los tipos de empresas; es decir, es posible que las empresas más pequeñas no obtengan los beneficios de una malla de datos, ya que sus datos empresariales pueden no ser tan complejos como los de una organización más grande.

A Zhamak Dehghani, director de tecnología de la consultora de TI ThoughtWorks, se le atribuye la promoción del concepto de malla de datos como una solución a los desafíos inherentes de las estructuras de datos centralizadas y monolíticas, como la accesibilidad y la organización de los datos. Su adopción se vio impulsada aún más por la pandemia de COVID-19 en un esfuerzo por impulsar el cambio cultural y reducir la complejidad organizacional en torno a los datos.