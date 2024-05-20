Un mercado de datos es una plataforma en línea donde los proveedores y consumidores de datos pueden listar, comprar e intercambiar datos. En estas tiendas digitales, los proveedores pueden promover, gestionar y vender sus datos de manera eficiente, mientras que los consumidores pueden explorar, comparar y comprar diversos conjuntos de datos a través de una interfaz de autoservicio fácil de usar.
Si bien los mercados de datos están orientados en gran medida al exterior, también hay mercados internos o intercambios de datos, que pueden centrar en el intercambio de datos internos y externos para proporcionar una plataforma centralizada para las necesidades de datos de una organización. Las funciones avanzadas de búsqueda y filtrado ayudan a los usuarios a encontrar datos relevantes que se adapten a sus requisitos específicos. Normalmente alojadas en servicios en la nube, estas plataformas permiten a los productores de datos cargar fácilmente sus conjuntos de datos.
Históricamente, aplicar acceso a datos externos implicaba contactar a múltiples proveedores, negociar contratos y gestionar transferencias de datos complejas. El aumento del big data convirtió los mercados de datos en una necesidad para las compañías modernas que buscan hacer que los datos sean más accesibles y utilizables para la innovación. Las organizaciones de diversos sectores entienden que los datos que recopilan y generan no son sólo un subproducto de las operaciones, sino un activo valioso que puede emplear para obtener beneficios competitivos.
Las compañías emplean datos para mantener y ampliar sus posiciones en el mercado. Por ejemplo, las grandes cadenas minoristas emplean los datos para gestionar el inventario de forma más eficiente, predecir las tendencias de ventas y optimizar la logística. Los gigantes tecnológicos analizan los datos de los usuarios para mejorar las características de los productos y orientar la publicidad con mayor eficacia. A medida que maduran las capacidades de machine learning (ML) e inteligencia artificial (IA), los datos internos de las organizaciones no son suficientes para crear modelos precisos y relevantes, lo que genera la necesidad de acceder a datos externos.
Estos datos externos provienen de ecosistemas compartidos, como programas gubernamentales de datos abiertos, datos de sensores de ciudades inteligentes, intercambios de datos urbanos y proveedores de datos comerciales de terceros. El surgimiento de los mercados de datos brinda a las organizaciones acceso a los datos necesarios para la toma de decisiones informadas, la inteligencia empresarial mejorada y la aplicación de modelos de IA y aprendizaje automático (ML).
El auge de las tecnologías de analytics de big data, como Internet de las cosas (IoT), (IA), aprendizaje profundo y ML, aportó un nuevo valor a los datos organizacionales. Las plataformas de intercambio de datos optimizaron el proceso de adquisición de datos, lo que facilita más que nunca cerrar la brecha entre compradores y vendedores, de forma similar a los proveedores en un mercado de pulgas, pero para los datos.
Los mercados de datos aportan tres beneficios clave:
Los datos externos se emplean para optimizar los modelos predictivos, abordar las debilidades de seguridad, aumentar la eficiencia y maximizar el retorno de la inversión. El término "datos externos" se refiere a los datos que se originan fuera de una organización, a diferencia de los datos internos, que se generan desde dentro de las propias operaciones y transacciones de la compañía. Los datos externos son un activo valioso para las organizaciones porque complementan los datos internos, proporcionando un contexto más amplio y permitiendo información a la que no se podría acceder con las limitaciones de los datos internos.
La monetización continua de los datos allanó el camino para los datos como servicio (DaaS), lo que permite a las organizaciones crear un flujo de ingresos escalable a partir de sus activos de datos. En un mercado de datos, los proveedores enumeran sus productos de datos, establecen precios y proporcionan la información necesaria para la transferencia de datos. Los consumidores pueden buscar, comprar y emplear datos casi de inmediato, lo que reduce el costo y la complejidad de la obtención de datos y facilita la toma de decisiones basada en datos.
El acceso a las recopilaciones de datos no debe comprometer la privacidad de los datos. Los participantes deben cumplir con todas las leyes y estándares éticos aplicables con respecto a la recopilación de información personal. Los proveedores de datos deben cumplir con regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA).
A nivel mundial, los mercados de datos deben navegar por diversos entornos regulatorios, lo que puede plantear desafíos para las operaciones multinacionales. Las plataformas de mercado de datos deben ser adaptables, abiertas y cumplir con las leyes locales de protección de datos, que pueden diferir significativamente de un país a otro.
Para prosperar, un mercado de datos debe priorizar varios elementos clave. Estas incluyen:
Implementar controles de validación y procesos de control de calidad para garantizar que los datos sean precisos y utilizables.
Establecer protocolos de seguridad estables para proteger los datos confidenciales y cumplir con las leyes globales de privacidad.
Proporcionar una interfaz de autoservicio intuitiva con funciones de búsqueda avanzadas para ayudar a los usuarios a encontrar los conjuntos de datos que necesitan.
Procesamiento seguro de transacciones, incluidas licencias de datos y sistemas de pago, con acuerdos de licencia claros que definan derechos, restricciones y obligaciones.
Los mercados de datos internos permiten descubrir y acceder fácilmente a datos reutilizables y listos para el negocio para dominios y casos de uso específicos. Estos mercados aceleran la monetización interna de los datos al simplificar el descubrimiento de productos de IA y datos de alta calidad, lo que permite a los usuarios centrar más en generar insights en lugar de gestionar los datos.
Los mercados de datos internos son cada vez más populares dentro de las grandes organizaciones y compañías que generan y emplean cantidades sustanciales de datos. Configurados para mejorar el intercambio de datos, el descubrimiento y la usabilidad, estos mercados eliminan el aislamiento de datos y democratizan el acceso, garantizando que todos los usuarios autorizados puedan seleccionar de forma rápida y eficaz los datos adecuados para sus proyectos. Este enfoque no solo conduce a altas tasas de conversión debido a la especificidad de los casos de uso, lo que significa que las búsquedas y solicitudes de datos dan como resultado una transacción exitosa, sino que también promueve un enfoque más integrado para el manejo de datos dentro de la organización.
Al optimizar el intercambio de datos en toda la organización y facilitar el descubrimiento de datos simplificado, los mercados internos mejoran la eficiencia organizacional y fomentan una cultura de transparencia y colaboración. Implementan marcos de gobernanza estrictos con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad de los datos y el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y las normas legales. Este marco admite el intercambio en toda la organización de productos de datos procedentes de diversos entornos, lo que agiliza la incorporación, el intercambio, el descubrimiento y el consumo de productos de datos.
Los mercados de datos internos a menudo enfatizan el uso de soluciones no patentadas que se integran perfectamente con múltiples pilas tecnológicas, evitando el bloqueo de proveedores y garantizando la flexibilidad en las operaciones de datos. Esta elección estratégica respalda una infraestructura de gestión de datos versátil y adaptable, necesaria para entornos empresariales en constante cambio.
Al proporcionar acceso a una amplia gama de conjuntos de datos, los mercados de datos ayudan a las empresas a ir más allá de sus capacidades internas de recopilación de datos. La diversidad de datos conduce a diversas soluciones y el acceso a datos extensos ayuda a desbloquear nuevas perspectivas y enfoques. Se necesitan conjuntos de datos completos para impulsar la investigación y el desarrollo y ayudar a las empresas a diseñar soluciones novedosas para desafíos complejos. Además, la naturaleza variada de los datos disponibles permite a las organizaciones obtener conocimientos que los datos internos podrían no haber facilitado.
Los mercados de datos nivelan el campo de juego, especialmente para las entidades más pequeñas que, de otro modo, no podrían permitir o acceder a datos de alta calidad. Al democratizar los datos, estas plataformas fomentan la competencia y rompen las barreras tradicionales de la industria, lo que lleva a mejores productos y servicios en varios sectores. Este acceso es transformador para las compañías emergentes y medianas, ya que les permite desafiar a las corporaciones más grandes e innovar a escala.
Con contribuciones de numerosas fuentes, los mercados de datos ofrecen una gran cantidad de datos de alta calidad que se actualizan y amplían constantemente. Esta variedad no sólo amplía el alcance del análisis, sino que también mejora la precisión y confiabilidad de los conocimientos, que son cruciales para tomar decisiones informadas. Un panorama de datos más rico significa que las compañías pueden obtener análisis más detallados y precisos.
El proceso de adquisición de datos a menudo puede ser engorroso e ineficiente. Los mercados de datos agilizan este proceso al proporcionar una ubicación centralizada donde las organizaciones pueden encontrar y adquirir rápidamente los datos que necesitan. Esta eficiencia no solo ahorra tiempo, sino que también reduce los dolores de cabeza logísticos asociados con los métodos tradicionales de obtención de datos.
El acceso a una gama más completa de datos permite a las organizaciones tomar decisiones con conocimiento de causa. Ya se trate de analizar las tendencias del mercado, comprender el comportamiento de los consumidores u optimizar la eficiencia operativa, los mercados de datos dotan a las compañías de la inteligencia necesaria para orientar sus estrategias y mejorar sus resultados.
El ecosistema del mercado de datos comprende varias partes interesadas, cada una de las cuales desempeña un papel fundamental en la funcionalidad y eficacia del mercado. Comprender estos roles ayuda a aclarar cómo fluyen los datos desde la creación hasta el consumo, lo que garantiza que todos los participantes puedan operar dentro de un entorno seguro y regulado.
Los proveedores de datos son organizaciones o individuos que suministran activos de datos para su consumo. Estos proveedores pueden abarcar desde organizaciones de atención médica que ofrecen datos anónimos de pacientes, que las compañías farmacéuticas y los investigadores de medicamentos pueden usar, hasta agregadores, corredores e instituciones de investigación que recopilan y distribuyen datos valiosos. Los usuarios individuales que generan datos a través de dispositivos personales o aplicaciones también contribuyen significativamente al ecosistema, proporcionando conjuntos de datos únicos que podrían no ser accesibles a través de canales institucionales más grandes.
Los consumidores de datos son organizaciones o individuos que buscan conjuntos de datos específicos para diversos fines, incluidos análisis, proyectos de IA, investigación o mejora de la inteligencia empresarial. Los consumidores confían en la calidad y relevancia de los datos para fundamentar sus decisiones estratégicas, impulsar la innovación y mantener beneficios competitivos en sus respectivos campos. La diversidad de los consumidores de datos refleja la amplia aplicabilidad de los datos en diferentes sectores, desde los servicios financieros que buscan mejorar la gestión de riesgos a través del análisis predictivo, hasta las compañías de marketing que buscan refinar la segmentación de los consumidores y las estrategias de orientación.
Los operadores de plataformas son los arquitectos y cuidadores de los mercados de datos. Desarrollan, mantienen y operan las plataformas, proporcionando la infraestructura y las medidas de seguridad necesarias. Estos operadores garantizan que el mercado funcione sin problemas, apoyando las interacciones entre los proveedores de datos y los consumidores. Sus responsabilidades incluyen gestionar el marco tecnológico que respalda las transacciones de datos, garantizar la integridad de los datos y mantener la seguridad del sistema contra posibles filtraciones.
Muchos mercados de datos son monitorear por autoridades de gobernanza de datos u organismos reguladores que establecen políticas, estándares y requisitos de cumplimiento para el intercambio y uso de datos. Estas autoridades son importantes para salvaguardar los datos dentro del mercado, garantizando que todas las transacciones cumplan con los estándares legales y éticos y manteniendo la confianza del usuario. Desempeñan un papel fundamental en la aplicación de las leyes de privacidad de datos , como el RGPD en Europa y la CCPA en California, que dictan cómo se deben manejar y proteger los datos.
La interacción entre los participantes es fundamental para el funcionamiento del mercado. Los proveedores de datos deben cerciorar de que sus conjuntos de datos sean precisos y cumplan con los estándares de privacidad, lo que permite a los operadores de plataformas alojar y facilitar los intercambios de datos con confianza. Sin embargo, los consumidores de datos confían en la solidez de las medidas de seguridad de la plataforma y la integridad de su gobernanza de datos para emplear los datos de forma segura y eficaz. Mientras tanto, las autoridades de gobernanza monitorear estas interacciones, garantizando el cumplimiento de los requisitos normativos e interviniendo cuando sea necesario para resolver cualquier problema de cumplimiento.
Los mercados de datos atienden a un amplio espectro de industrias, cada una de las cuales contribuye a una amplia gama de categories. Comprender estos tipos de datos ayuda a las organizaciones y a las personas a identificar los conjuntos de datos específicos que necesitan para fundamentar sus decisiones, potenciar los analytics o impulsar estrategias de negocio.
Desde la comprensión de la demografía y la firmografía hasta el análisis de las tendencias del mercado y los datos geoespaciales, las plataformas de mercado satisfacen una amplia gama de necesidades. Los registros transaccionales, los insights de las redes sociales y los datos de sensores de dispositivos conectados también están disponibles en los mercados e intercambios de datos, lo que permite a las compañías tomar decisiones informadas, impulsar analytics y optimizar estrategias en diversos sectores. Los datos públicos y extraídos de la web agregan otra capa, proporcionando información valiosa sobre la opinión pública, la investigación de mercado y el desarrollo de políticas.
Los mercados de datos están diseñados para respaldar el comercio de datos, confiando en la dinámica de la oferta y la demanda para operar de manera eficiente. Estas plataformas emplean varias características sofisticadas que agilizan todo el proceso de transacción de datos, lo que garantiza que los datos se puedan compartir, acceder y gestionar de forma segura con facilidad.
El primer paso para hacer que los datos estén disponibles en un mercado es la productización de los datos. Este proceso implica el desarrollo, la gestión del flujo de trabajo y el mantenimiento de productos de datos que están listos para su compra. Cerciora que los conjuntos de datos estén empaquetados de una manera que sea accesible y valiosa para los compradores potenciales, mejorando la usabilidad de los datos.
Para ayudar a los usuarios a localizar de manera eficiente los datos exactos que necesitan, los mercados de datos cuentan con sólidas herramientas de descubrimiento de datos. Estas herramientas incluyen una biblioteca con capacidad de búsqueda completa con pantallas detalladas de metadatos, que ayudan a los usuarios a identificar y acceder rápida y fácilmente a los datasets que se buscan. Esta capacidad es vital para maximizar la utilidad de los activos de datos disponibles en el mercado.
Las API desempeñan un papel decisivo en la gestión del acceso a los productos de datos. Junto con las integraciones de control de acceso y otras tecnologías, las API garantizan que los usuarios autorizados puedan acceder a los datos de forma segura y confiable. Esta tecnología facilita una interacción fluida entre los proveedores de datos y los consumidores, respaldando diversos casos de uso, desde la investigación académica hasta la inteligencia empresarial.
Las funciones de monetización de datos permiten a los proveedores licenciar y vender sus productos de datos de manera efectiva. Al proporcionar las herramientas necesarias para ejecutar transacciones, como pasarelas de pago y acuerdos de licencia, los mercados hacen posible que los proveedores de datos generen ingresos a partir de sus activos de datos. Esto no solo beneficia a los proveedores, sino que también contribuye al crecimiento del mercado al atraer una amplia gama de ofertas de datos.
Las capacidades de integración de datos permiten la transmisión y recepción fluidas de datos entre diversas fuentes y plataformas. Esta característica garantiza que los mercados de datos puedan operar dentro de un ecosistema tecnológico más grande, integrar con diferentes bases de datos, servicios en la nube y herramientas de analytics. Apoya la escalabilidad de las operaciones de datos, lo que permite que tanto los compradores como los vendedores de datos intercambien información de manera eficiente y segura.
Para mantener su utilidad y confiabilidad, los mercados de datos deben adherir a las mejores prácticas en la gestión de datos:
Calidad de los datos: garantizar la exactitud, consistencia, integridad y actualidad de los datos es fundamental.
Procedencia de los datos: es esencial comprender quién creó los datos, cómo se recopilaron y si se han anonimizado o desidentificado para salvaguardar la privacidad.
Gobernanza y cumplimiento: los datos deben cumplir con los estándares legales y regulatorios, lo que requiere medidas de seguridad estables, incluido el almacenamiento seguro y el acceso controlado.
Reputación del mercado: implementar controles de calidad, proporcionar reseñas de usuarios y facilitar la resolución de disputas ayuda a mantener la integridad de un mercado.
Verificación y validación: Los datos deben probarse rigurosamente para verificar su exactitud y relevancia antes de su integración en el mercado.
Asociaciones con proveedores: Las relaciones estables con los proveedores de datos mejoran la comprensión de las limitaciones y usos de los datos, lo que garantiza que los datos permanezcan actualizados y relevantes.
Sin dependencia de proveedores: garantizar que la tecnología y las políticas del mercado admitan una fácil integración con múltiples proveedores y sistemas, evitando así la dependencia de un solo proveedor y permitiendo flexibilidad en la elección de proveedores y actualizaciones tecnológicas.
Los mercados de datos varían en estructura y propósito, atendiendo diferentes necesidades de los usuarios y niveles de sensibilidad de los datos. Comprender estas variaciones ayuda a elegir el mercado adecuado para necesidades específicas de datos.
Los mercados de datos públicos son accesibles para cualquier persona en cualquier momento a través de un enlace disponible públicamente. Ofrecen una amplia gama de datos de varios proveedores y están sujetos a un nivel de confianza diferente en comparación con los mercados internos. Los proveedores de los mercados públicos deben garantizar que los datos compartidos estén seguros y cumplan con las leyes reguladoras pertinentes. Los usuarios deben esperar acuerdos de nivel de servicio y restricciones basadas en la gobernanza local que podrían afectar el acceso y el uso de los datos.
Los mercados de datos privados o personales responden a las demandas de privacidad y control de los consumidores sobre sus datos personales. Estos mercados permiten que las personas sean compensadas por compartir datos como el comportamiento en línea o la información de ubicación, a menudo a cambio de vales o tarjetas de regalo. Estos datos son valiosos para proporcionar información sobre los movimientos y comportamientos de la población, que pueden ser cruciales durante eventos como catástrofes o pandemias.
Un mercado de datos híbrido integra características de mercados públicos y privados. Ofrece una plataforma flexible en la que algunas partes de los datos son de acceso público, mientras que los datos más confidenciales o valiosos permanecen restringidos y solo se puede acceder a ellos a través de un enlace privado. Esta configuración permite el acceso controlado al producto de datos para consumidores de datos internos y externos. Por ejemplo, un gran conjunto de datos puede estar completamente disponible internamente dentro de una organización, mientras que solo un subconjunto es accesible para usuarios externos, dependiendo de los acuerdos de licencia que controlan los diferentes niveles de acceso de los usuarios.
Los mercados de datos multicapa atienden tanto a consumidores de datos internos como externos, pero proporcionan un acceso regulado basado en los "niveles" o "capas" de los datos. Estas capas pueden incluir datos sin procesar, procesados o derivados que se agregaron, transformado o enriquecido de alguna manera para una oferta externa. Este tipo de mercado suele requerir una arquitectura compleja debido a la necesidad de mejorar la seguridad, el control de acceso y las licencias basadas en roles que deben gestionar con cada transacción.
Los mercados de datos B2B (compañía a compañía) están diseñados para el intercambio de datos entre organizaciones, a menudo bajo modelos que requieren el pago por el listado de datos o permiten ganancias solo cuando se venden los datos. Estos mercados son atractivos para organizaciones que buscan datos exclusivos de grado analítico y conjuntos de datos sofisticados, con API que facilitan la integración.
Los mercados de datos de IoT están surgiendo a medida que las organizaciones aprovechan cada vez más los datos de una creciente variedad de dispositivos IoT. Estos mercados integran flujos de información globales, alineando a las organizaciones con los comportamientos de los consumidores, las tendencias de Internet y los avances tecnológicos. A menudo cuentan con modelos de precios flexibles, como opciones de pago por hora, lo que los hace relativamente accesibles.
Los mercados de datos abiertos proporcionan datos disponibles públicamente a los que cualquiera puede acceder. Un ejemplo es el sitio web estadounidense data.gov, que agrega datos de gobierno para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Estos mercados son clave para promover el acceso abierto a los datos gubernamentales y apoyar el compromiso cívico y la innovación.
Navegar de manera efectiva por un mercado de datos requiere un enfoque estructurado que se alinee con la estrategia de datos de la organización y los estándares de cumplimiento. Aquí hay una guía paso a paso sobre cómo las organizaciones pueden interactuar con los mercados de datos para maximizar sus esfuerzos de adquisición de datos:
El primer paso para cualquier organización es comprender claramente sus necesidades de datos. Esto implica identificar los requisitos de datos específicos que respaldan los objetivos comerciales y mejoran los procesos de toma de decisiones. Comprender estas necesidades ayuda a limitar la búsqueda a los conjuntos de datos más relevantes, lo que garantiza un uso eficiente de los recursos.
Cambiar de proveedor de datos puede resultar difícil y costoso. Evitar el bloqueo de proveedores promueve la flexibilidad en las estrategias de abastecimiento de datos. Priorizar los estándares de datos abiertos y evitar los sistemas propietarios ayuda a las organizaciones a mantener el control sobre sus datos.
Es importante seleccionar un mercado de datos de buena reputación. Las organizaciones deben buscar plataformas conocidas por su confiabilidad, medidas de seguridad y comentarios positivos de los clientes. Un mercado de confianza no sólo proporciona datos de calidad, sino que también garantiza que las transacciones sean seguras y que las prácticas de tratamiento de datos cumplan las normas legales.
Una vez identificado un mercado adecuado, evalúe las credenciales y la reputación de los proveedores de datos dentro del mercado. Evaluar el historial del proveedor, los métodos de generación de datos y las reseñas anteriores de los clientes puede proporcionar información sobre su confiabilidad y la calidad de los datos que ofrecen.
Comprender la procedencia de los datos —de dónde provienen, cómo se recopilaron y si se han procesado o modificado— es esencial. Cerciorar de que los datos cumplan con todas las leyes y regulaciones pertinentes, como el RGPD para datos que involucran a ciudadanos de la UE, para evitar repercusiones legales.
La calidad de los datos es primordial. Evaluar la exactitud, puntualidad, integridad y pertinencia de los datos para garantizar que cumplen las normas de la organización. Los datos de alta calidad son fundamentales para tomar decisiones informadas que impulsen el éxito empresarial.
La implementación de prácticas estables de gobernanza de datos es esencial cuando se interactúa con los mercados de datos. La gobernanza de datos garantiza que los datos adquiridos se gestionen de acuerdo con estándares y políticas predefinidos a lo largo de su ciclo de vida en la organización.
Antes de integrar completamente los datos en sus sistemas, verifíquelos y valídelos para cerciorar de que coincidan con sus requisitos y estén libres de errores. Esto podría implicar análisis estadístico, referencias cruzadas con datos existentes o la realización de pruebas piloto para evaluar su impacto en los sistemas actuales.
Las necesidades y la calidad de los datos pueden cambiar con el tiempo, por lo que es importante monitorear y actualizar continuamente los datos, así como las fuentes de las que se obtuvieron. Las actualizaciones y verificaciones periódicas garantizan que los datos sigan siendo relevantes y útiles.
Los administradores de datos, que supervisan la administración y la custodia de los datos dentro de una organización, pueden tener consideraciones adicionales:
Garantice que los datos del mercado puedan integrar perfectamente con los sistemas existentes sin comprometer la integridad de los datos ni causar interrupciones técnicas.
Analice la relación costo-beneficio de las compras frente al valor potencial derivado de los datos. Esto ayuda a tomar decisiones económicamente estables.
Gestione el ciclo de vida de los datos adquiridos desde su entrada hasta su eliminación, cerciorar de que sigan siendo compatibles y relevantes durante todo su uso.
Mantenga metadatos precisos y completos para respaldar la usabilidad de los datos y las prácticas de archivo de manera efectiva.
Mantener estándares éticos en el uso de datos, cerciorar de que los datos se empleen de manera justa y responsable, en individua los datos que involucran información personal o confidencial.
Educar a los miembros de la organización sobre la importancia del cumplimiento de los datos, el uso ético y las mejores prácticas para usar los datos adquiridos.
Establecer y mantener buenas relaciones con los proveedores de datos para garantizar un suministro fiable de datos de calidad y apoyo en caso de discrepancias o necesidades específicas de datos.
Mantener informado sobre los aspectos legales del uso de los datos comprados, incluidos los términos de licencia y cualquier restricción sobre su uso para evitar problemas legales.
