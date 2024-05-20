Si bien los mercados de datos están orientados en gran medida al exterior, también hay mercados internos o intercambios de datos, que pueden centrar en el intercambio de datos internos y externos para proporcionar una plataforma centralizada para las necesidades de datos de una organización. Las funciones avanzadas de búsqueda y filtrado ayudan a los usuarios a encontrar datos relevantes que se adapten a sus requisitos específicos. Normalmente alojadas en servicios en la nube, estas plataformas permiten a los productores de datos cargar fácilmente sus conjuntos de datos.

Históricamente, aplicar acceso a datos externos implicaba contactar a múltiples proveedores, negociar contratos y gestionar transferencias de datos complejas. El aumento del big data convirtió los mercados de datos en una necesidad para las compañías modernas que buscan hacer que los datos sean más accesibles y utilizables para la innovación. Las organizaciones de diversos sectores entienden que los datos que recopilan y generan no son sólo un subproducto de las operaciones, sino un activo valioso que puede emplear para obtener beneficios competitivos.

Las compañías emplean datos para mantener y ampliar sus posiciones en el mercado. Por ejemplo, las grandes cadenas minoristas emplean los datos para gestionar el inventario de forma más eficiente, predecir las tendencias de ventas y optimizar la logística. Los gigantes tecnológicos analizan los datos de los usuarios para mejorar las características de los productos y orientar la publicidad con mayor eficacia. A medida que maduran las capacidades de machine learning (ML) e inteligencia artificial (IA), los datos internos de las organizaciones no son suficientes para crear modelos precisos y relevantes, lo que genera la necesidad de acceder a datos externos.

Estos datos externos provienen de ecosistemas compartidos, como programas gubernamentales de datos abiertos, datos de sensores de ciudades inteligentes, intercambios de datos urbanos y proveedores de datos comerciales de terceros. El surgimiento de los mercados de datos brinda a las organizaciones acceso a los datos necesarios para la toma de decisiones informadas, la inteligencia empresarial mejorada y la aplicación de modelos de IA y aprendizaje automático (ML).