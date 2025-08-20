La transferencia de archivos comenzó en los años 70, cuando se empezó a mirar más allá de los disquetes para distribuir contenidos digitales. Una de las primeras plataformas de intercambio de archivos en línea fue Usenet, un tablón de anuncios electrónico que permitía a los miembros de la comunidad publicar noticias. La funcionalidad permitía a los usuarios compartir archivos de datos con otros miembros del grupo de noticias.

En 1985, se estableció el primer protocolo de comunicaciones, FTP. El estándar de transferencia de archivos permitía a los usuarios transmitir datos entre diferentes sistemas informáticos utilizando el mismo conjunto de reglas y sintaxis.

En la década de 1990, Internet abrió las comunicaciones en todo el mundo, lo que permitió a las personas compartir información a través de una red masiva de computadoras. America Online (AOL) se convirtió en uno de los primeros proveedores de servicios de Internet. Ofrecía una plataforma de correo electrónico basada en suscripción con una gama de servicios web, incluida la transferencia de archivos.

El sitio de música Napster fue creado en 1999, permitiendo a los usuarios compartir archivos de audio mp3 con sus compañeros. El primer año, tenía 4 millones de canciones en circulación. 2 A este sitio se le atribuye el mérito de ser el primer servicio de intercambio de archivos entre iguales. Allanó el camino para otras redes de intercambio como Gnutella y Freenet a principios de la década de 2000.

Hoy en día, hay disponibles muchas soluciones de transferencia de archivos de alta velocidad para gestionar el flujo de información digital. Los sistemas de almacenamiento en la nube como Dropbox e iCloud permiten a los usuarios almacenar archivos digitales de todo tipo (incluidas fotos y videos) fuera del sitio. Al utilizar el servicio, las personas pueden acceder y transferir archivos desde cualquier dispositivo a cualquier dispositivo.

Derechos de autor y seguridad

La transferencia generalizada de archivos y el intercambio de contenido digital han presentado desafíos éticos y legales a lo largo de los años. Según Wikipedia: “El intercambio de archivos plantea problemas de derechos de autor y ha dado lugar a muchas demandas. Por ejemplo, en un caso el Tribunal Supremo de EE. UU. dictaminó que los creadores de redes entre iguales pueden ser considerados responsables si su software se comercializa como herramienta para infringir los derechos de autor". 3

Las filtraciones de datos y las transferencias fallidas pueden afectar a los resultados y la reputación de una organización. Según un estudio realizado por IBM Security y el Poneman Institute, el coste promedio de una filtración de datos en 2018 fue de 3.86 millones de dólares. El costo estimado de cada registro perdido o robado: 148 dólares.