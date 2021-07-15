MFT es un medio más confiable y eficiente para la transferencia segura de datos y archivos, consiguiendo mejores resultados y superando a aplicaciones como el protocolo de transferencia de archivos (FTP), el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP), secure file transfer y otros métodos.

Las organizaciones confían cada vez más en MFT para respaldar sus necesidades y objetivos empresariales de una manera inviable para FTP. FTP presenta muchos desafíos, como brechas de seguridad de datos, falta de visibilidad cuando ocurre un problema, recuperación manual oportuna de fallos y costosas tarifas de SLA debido a un rendimiento deficiente.