La transferencia gestionada de archivos (MFT) es una plataforma tecnológica que permite a las organizaciones intercambiar datos electrónicos de forma fiable entre sistemas y personas, dentro y fuera de la empresa, con seguridad y según la normativa aplicable.

MFT es un medio más confiable y eficiente para la transferencia segura de datos y archivos, consiguiendo mejores resultados y superando a aplicaciones como el protocolo de transferencia de archivos (FTP), el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP), secure file transfer y otros métodos.

Las organizaciones confían cada vez más en MFT para respaldar sus necesidades y objetivos empresariales de una manera inviable para FTP. FTP presenta muchos desafíos, como brechas de seguridad de datos, falta de visibilidad cuando ocurre un problema, recuperación manual oportuna de fallos y costosas tarifas de SLA debido a un rendimiento deficiente.
Beneficios de la transferencia gestionada de archivos

Las empresas confían en el intercambio de datos de archivos electrónicos todos los días. Sin el software MFT, los datos no estructurados, desde informes, contratos y datos de proyectos, hasta información de clientes y empleados, están abiertos a la manipulación y la pérdida. El movimiento eficiente de archivos entre sistemas internos y asociados de negocios externos, de forma segura y con una pista de auditoría, es crítico para el éxito de una organización.

Hay varios factores que empujan a las empresas a pasarse a MFT:

  • Seguridad de los datos: las filtraciones de datos de alto perfil y las transferencias fallidas pueden afectar significativamente los resultados y la reputación de una compañía. MFT ofrece una estrategia de seguridad preventiva con políticas de seguridad de monitoreo y validación en tiempo real, y controles para proteger los datos en tránsito o en reposo.

  • Crecimiento de los datos: Los datos están en todas partes, y las compañías se enfrentan a archivos más grandes y variados que en el pasado. El número de usuarios que comparten archivos creció, al igual que el número de endpoints y dispositivos. Y a medida que los archivos aumentan de tamaño, el tiempo necesario para moverlos a través de distancias globales se alarga. La MFT aporta una gobernanza fiable y automatizada al movimiento de archivos dentro y fuera de la compañía y puede acelerar los movimientos de big data en todo el mundo.

  • Cumplimiento normativo: los requisitos legislativos y de la industria, como las normas de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI DSS), la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPPA), Basilea II, la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) y otros, suelen tener estrictos estándares de seguridad de datos. El uso de un sistema MFT configurado correctamente para cifrar, transmitir, monitorizar y almacenar datos confidenciales permite a las organizaciones cumplir con los mandatos de seguridad.

  • Megatendencias tecnológicas: mover archivos se ha vuelto más complejo con la adopción de tecnologías transformadoras. El crecimiento del big data, las aplicaciones cloud, la inteligencia artificial, analytics de datos y el Internet de las cosas (IoT) hacen hincapié en la velocidad y el volumen de las transferencias de archivos. MFT ofrece capacidades y soporte avanzados para múltiples plataformas, dispositivos móviles, aplicaciones y otras infraestructuras de TI existentes.

  • Visibilidad: las empresas deben anticiparse a los factores de riesgo para mitigar los daños. La visibilidad operativa de los movimientos de archivos conduce a una resolución proactiva de problemas, como transferencias fallidas, y a un mejor cumplimiento de los compromisos de SLA.
Capacidades clave de una transferencia gestionada de archivos eficaz
Seguridad

Cifra las transferencias internas y externas, en movimiento y en reposo. Las transferencias seguras de archivos con capacidades avanzadas, como las interrupciones de sesión y la inspección de protocolos, maximizan la protección de los datos confidenciales en varios niveles.
Transferencia de archivos simplificada

Ofrece una transferencia de datos rápida y flexible en una gama de actividades de transferencia de archivos, y admite varios tipos de archivos, incluidos multimedia, PDF, correo electrónico, XML, EDI y más.
Visibilidad total

Proporciona una vista de 360 grados casi en tiempo real. Las empresas pueden ver quién transfiere archivos, qué comparten y el volumen que pasa por el sistema. Los posibles problemas, como los retrasos y las transferencias fallidas, son visibles antes de que afecten a los procesos empresariales posteriores o se conviertan en incumplimientos de los SLA.
Estándares de cumplimiento

Ofrece un cifrado potente para ayudar a las empresas a evitar fallos de cumplimiento, lo que puede dar lugar a multas considerables. Admite registros de auditoría exhaustivos para confirmar el cumplimiento normativo.
