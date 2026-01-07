¿Qué es la orquestación de datos?

Para aprovechar el potencial de sus crecientes volúmenes de datos, las empresas deben desenvolverse en ecosistemas de datos cada vez más complejos. Sus datos suelen proceder de diferentes fuentes y presentarse en diversos formatos.

También se almacena comúnmente en repositorios basados en la nube y on premises, como lagos de datos y almacenes de datos, en todo el mundo. Y en muchas organizaciones, los datos son utilizados en diferentes herramientas por diferentes equipos y empleados: sistemas CRM para equipos de ventas, plataformas de analytics para vendedores, etc. Según una encuesta de IDC de 2024 a líderes de TI y de línea de negocio, los datos operativos provienen de 35 sistemas diferentes y se integran en 18 repositorios de datos analíticos diferentes, en promedio.1

Estos entornos de datos tan complejos son propensos a la creación de silos de datos, a la presencia de datos de baja calidad y a otros problemas que generan cuellos de botella en los pipelines de datos e introducen errores en los análisis posteriores. Una orquestación eficaz de datos puede ayudar a las compañías a superar estos desafíos y desbloquear el valor de sus datos.