¿Qué son los datos preparados para la IA?

Los datos adecuadamente preparados y gestionados son fundamentales para el éxito de la IA; como dice el refrán: “basura que entra, basura que sale”. Los datos precisos, completos y coherentes permiten obtener un mejor rendimiento y aumentar la productividad gracias a la IA empresarial. Mientras tanto, una estrategia de datos para datos bien gobernados y protegidos ayuda a garantizar el cumplimiento normativo y salvaguardar la privacidad del usuario.

A medida que las decisiones impulsadas por IA se convierten cada vez más en una ventaja competitiva, muchas organizaciones se están dando cuenta de que las prácticas tradicionales de gestión de datos pueden no ser suficientes para ofrecer datos listos para la IA. Según una encuesta de 2024 del IBM Institute for Business Value, solo el 29 % de los líderes tecnológicos está totalmente de acuerdo en que sus datos empresariales cumplen con los estándares de calidad, accesibilidad y seguridad necesarios para escalar de manera eficiente la IA generativa.1

Para lograr y mantener los datos listos para la adopción de la IA, las organizaciones pueden centrarse en unas cuantas prácticas esenciales relacionadas con los datos: acceso unificado, gobernanza, seguridad y soporte. Al poner en marcha estos elementos fundamentales, las organizaciones pueden asegurarse de que sus datos estén realmente preparados para IA y, de este modo, convertir la IA de un experimento costoso en un potente motor de valor empresarial.